«Из молодых лучший - Головин. Потрясающий талант». 35 серьезных и не очень вопросов Александру Самедову

35 серьезных и не очень вопросов полузащитнику сборной России и «Спартака» Александру Самедову.

– Как оцените сезон?

– Что касается «Спартака», то, считаю, мы должны были становиться чемпионами. У нас самая сильная команда. Если говорить о моей игре, то я выполняю определенные функции в клубе, которые от меня требуют. И функции в «Спартаке» и сборной отличаются. Можно сказать, что это два разных футболиста.

– Поражение от «Тосно» в Кубке – самое обидное в карьере?

– Нет, конечно. Самое обидное – это игры на чемпионате мира с Алжиром и с Мексикой на Кубке конфедераций.

– Кажется, что Каррера стал менее эмоциональным, чем в первом сезоне. Это сказывается?

– Вам это кажется.

– Он по-прежнему может метнуть что-то в раздевалке?

– Да.

– В десяти матчах этого сезона «Спартак» упускал преимущество в счете. В прошлом сезоне было наоборот. Почему так происходит?

– Мы провалили начало чемпионата. Второй круг «Спартак» провел очень сильно. Набрали 34 очка, тогда как в первом – только 22. Вот во всех этих играх, когда может быть, команда попала в какую-то яму, было многое упущено.

– «Локомотив» – заслуженный чемпион?

– Если выиграли, значит – да.

– Три лучших игрока сезона?

– Федор Смолов, Куинси Промес и Луис Адриано. Еще бы добавил Головина и Антона Миранчука.

– Кто самый талантливый из молодых ребят?

– Головин.

– Он готов к Европе?

– Не знаю, готов или нет, но у него потрясающий талант. Он просто впереди всех. И способен на очень многое.

– Тренер сборной России Мирослав Ромащенко считает, что Головин должен постепенно готовиться к роли лидера национальной команды. Это ощущается на тренировках?

– Хочется верить, что он будет брать эту роль. Почему нет? Талант у него, повторюсь, потрясающий. То, как он в сложных ситуациях ведет себя, показательно. Футболисты видят это.

– Можете вспомнить, кто за последние годы по таланту выделялся так же, как и Головин?

– Смотря какое поколение брать. Если мое – 81-84 год рождения, то было очень много талантливых ребят. На мой взгляд, то поколение сильнее нынешнего. Было много хороших игроков – и Марат Измайлов, и Андрей Аршавин, и многие другие.

– Недавно вы признались, что всю карьеру играете на обезболивающих из-за проблем с ногтями. Из-за чего это все началось?

– Годам к 17, когда начал выходить на профессиональный уровень, эти проблемы стали сильнее проявляться. Ездил потом даже в Германию обследоваться, но мне сказали, что это генетика. Кровь плохо поступает к пальцам ног, особенно – на холоде, когда сосуды еще сильнее сжимаются. Поэтому когда надеваю бутсы, все начинает воспаляться. Перед матчами мне делают укол анестезии в палец, и на время о боли можно забыть. Но потом в раздевалке анестезия проходит, и ты вспоминаешь об этом снова.

– Многие футболисты с возрастом начинают соблюдать диету. Вам приходиться серьезно себя в чем-то ограничивать?

– Давно к этому пришел. Потому что мне нужно держать вес. И сейчас соблюдаю диету.

– Как она выглядит? Тезисно.

– Хороший завтрак для меня это авокадо, омлет. Вчера разрешил себе мороженое, потому что была тяжелая тренировка. Но обычно по сладкому, в том числе шоколаду, ограничиваю себя. Сегодня после тренировки съел кусочек отварной курицы и немного макарон, чтобы дать организму белки и углеводы. Вечером съем овощей и отварного мяса.

– Можно ли после игры выпить бокал пива или вина, как делают в Европе?

– Да, могу себе позволить. Это не мешает.

– 1:6 от Франции и Бразилии не отнимает уверенности?

– Мы адекватные люди, давно играем в футбол. И все прекрасно сознаем: что за футболисты против нас и с чем придется сталкиваться. Просто надо делать выводы. С Бразилией мы за 15 минут пропустили три гола. Многие говорили, что это Бразилия якобы включилась только во втором тайме – и сразу забила. Но это не так. Все футбольные люди понимают, что первый тайм мы играли достойно, но и бразильцы действовали очень дисциплинированно. Был виден их почерк, что хочет от них тренер. Из топ-сборных это для меня фаворит номер один на ЧМ. Помимо таланта у бразильцев появилась в игре европейская дисциплинированность.

– Что будет провалом, а что успехом для сборной России на ЧМ?

– Даже не хочу думать ни о каком провале. Я был на трех крупных турнирах – и везде все ограничивалось тремя играми. В этот раз не хочу допускать мыслей о плохом. И в команде все настроены только на то, чтобы выйти из группы.

– Какой был самый сложный момент в карьере?

– Меня немного подкосил чемпионат мира в Бразилии. Больно ударил психологически. В игре с Алжиром у меня был отличный момент, но я его не реализовал. А потом мы получили гол со штрафного. Все было так близко, казалось, уже вот-вот и выйдем в 1/8 финала. Месяца два-три после этого приходил в себя.

– А самый счастливый момент?

– Можно сказать, чемпионство со «Спартаком». Давно к этому шел. Есть еще выигранные кубки – их у меня три. Трофеи, в общем. Хотя, если честно, сборная для меня это что-то особенное. Хочется наконец ощутить счастье выхода из группы. Поэтому этот чемпионат мира – турнир всей моей жизни. Надо умирать, но выходить из группы.

– Вы увлекаетесь хоккеем. Лучший хоккеист в истории?

– Великих много, но назову Харламова. Пусть и видел только его игру в Суперсерии. Кто лучший на данный момент? Если брать этот сезон, то Кузнецов.

– Любимое шоу на ТВ или в интернете?

– ТВ, честно, не смотрю. Новости если только. А в интернете в основном смотрю хайлайты НХЛ и НБА.

– Три вещи, без которых вы не представляете свою жизнь?

– Семья, друзья, близкие. Учитывая, что я занимаюсь футболом с семи лет, могу включить сюда и футбол. Хотя, с другой стороны, понимаю, что он скоро закончится – и мне надо будет перестраиваться.

– Тренерство не исключаете?

– Нет.

– Лучший город на Земле?

– Москва. Помимо того что родился и всю жизнь прожил в ней, просто люблю этот город. Этой мой дом.

– Смогли бы жить за границей?

– Да.

– В какой стране наиболее комфортно?

– Если взять места у моря, это Таиланд – Пхукет. Обожаю его. Честно говоря, мечтаю там пожить какое-то время. Если про Европу, то Флоренция, Дюссельдорф.

– Что выводит вас из себя?

– Хамство и грубость.

– В интернете?

– Это вообще не для меня. В чем-то интернет – большой плюс, но именно если взять социальные сети, где каждый высказывает свое мнение, это, конечно, гадость. После матчей даже не захожу туда и личные сообщения не читаю.

– Когда последний раз сталкивались с риском для жизни?

– В жизни может каждую минуту что-то произойти. И ты не знаешь, что будет завтра. Футболисты, например, очень много летают на самолетах. Но каких-то особенных ситуаций, слава Богу, не было.

– Когда вам было очень страшно?

– Когда родился первый сын. Это случилось на седьмом месяце. Жена попала в реанимацию, сын тоже. Я находился на сборах с командой, но сразу собрал вещи и улетел домой. Это было давно, и сейчас все хорошо.

– Чему бы вы хотели научиться?

– Относиться ко всему проще. Я очень серьезно все воспринимаю. Может, после карьеры это пройдет. Надо просто получать от жизни удовольствие.

– Три любимых футболиста?

– Луиш Фигу, Зинедин Зидан и Редондо.

– Если бы вы могли на один день поменяться с кем-то жизнями, кто бы это был?

– Аль Пачино. Было бы интересно сыграть в кино. Любимые фильмы с ним? «Каждое воскресенье», «Схватка», «Крестный отец».

– Месси, Роналду или Салах?

– Месси. Они все суперкрутые футболисты, но, мне кажется, Месси делает своих партнеров лучше.

– О чем сейчас мечтаете?

– Чтобы сборная России вышла из группы на чемпионате мира.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Елена Руско, РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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