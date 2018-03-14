«Отдал бы все свои деньги, чтобы быть здоровым». Самый талантливый немецкий футболист возвращается

«Боруссия» дала еще шанс главному таланту Германии, которого замучили травмы.

В мае 2017-го Марко Ройс пережил очередной ад. Только что он вместе с «Боруссией» Дортмунд выиграл финал Кубка Германии (по сути, первый серьезный трофей в карьере), но вместо празднования вынужден был отправиться в клинику на обследование. Диагноз прозвучал в тишину: частичный разрыв крестообразных связок колена. Будет операция. И 8-9 месяцев без футбола.

Самый ад в том, что перед этим злополучным финалом Кубка Марко уже три года мучился с травмами (в сумме он лечился более 500 дней). Не вызывался в сборную, потому что не успевал провести достаточно длинный отрезок без новых повреждений. Мрак.

Началось все за шесть дней до ЧМ-2014. На этом турнире Ройс должен был стать главной звездой. Он провел два великолепных сезона в «Боруссии», в одном из которых дошел до финала Лиги чемпионов, выдавал сумасшедшую статистику – 43 (23+20) очка по системе «гол+пас» в 44-х матчах сезона-2013/14, стал одним из лидеров сборной. Все шло к тому, что ЧМ получится волшебным. Но…

За день до вылета в Бразилию сборная Германии играла товарищеский матч против команды Армении. В одном из единоборств Ройс упал и уже не смог подняться сам – разрыв связок левой лодыжки. Два месяца лечения. Это было ударом для игрока. Футбольный союз Германии приглашал потом Марко на финал против Аргентины, но тот отказался. А в каждом интервью повторял, как мантру: «Мне нужно забыть об этом. И идти дальше».

После 2014 года Ройс в каждом сезоне выбывал на несколько месяцев. При этом он всегда удивительно удачно возвращался. Просто факт: несмотря на все травмы и периоды набора формы, у Ройса по-прежнему прекрасная статистка за «Боруссию» в бундеслиге – 101 результативное действие в 130 матчах. 10 февраля 2018-го он – спустя 8 месяцев – снова вернулся. И в первых же четырех играх забил три гола.

— Это был очень тяжелый период. Зверски давит на психологию. Потому что вы должны очень много работать в одиночестве, самостоятельно. Топ-игроки получают большие деньги, но иногда мы платим немалую цену за это своим здоровьем, — делился Ройс переживаниям. — Я отдал бы все свои деньги, что снова быть здоровым. Делать то, что я люблю, — играть в футбол.

Марко очень любят болельщики. Он один из тех, кто не ушел из «Боруссии» при первой же возможности. После финала Лиги чемпионов в 2013 году, в котором здоровый еще Ройс был одним из лучших, его хотели видеть многие топ-клубы Европы. А он остался.

9 марта Ройс продлил контракт с «Боруссией» до 2023 года. В мае Ройсу исполнится 29 лет. Он один из самых талантливых футболистов Германии (если бы не травмы, доказал бы, что самый талантливый), но обстоятельства отняли важную часть его карьеры - три последних турнира сборных он пропустил именно из-за здоровья. Важно, что в этот раз Ройс максимально тщательно подошел к лечению. Он не форсировал его, как в предыдущие годы. А работал наверняка.

Хочется верить, что за счет упорства и удачи Марко вернет хотя бы часть заслуженного успеха. И попадет на чемпионат мира в Россию.

— У меня огромное желание сыграть на ЧМ-2018. Посмотрим, что решит тренер. Но я спокоен – из-за травмы этот турнир я точно не пропущу, — говорит Марко.

Фото: Christof Koepsel / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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