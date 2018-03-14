«Отдал бы все свои деньги, чтобы быть здоровым». Самый талантливый немецкий футболист возвращается

«Отдал бы все свои деньги, чтобы быть здоровым». Самый талантливый немецкий футболист возвращается

Артем Терентьев
Артем Терентьев
17:17

«Боруссия» дала еще шанс главному таланту Германии, которого замучили травмы.

В мае 2017-го Марко Ройс пережил очередной ад. Только что он вместе с «Боруссией» Дортмунд выиграл финал Кубка Германии (по сути, первый серьезный трофей в карьере), но вместо празднования вынужден был отправиться в клинику на обследование. Диагноз прозвучал в тишину: частичный разрыв крестообразных связок колена. Будет операция. И 8-9 месяцев без футбола.

Самый ад в том, что перед этим злополучным финалом Кубка Марко уже три года мучился с травмами (в сумме он лечился более 500 дней). Не вызывался в сборную, потому что не успевал провести достаточно длинный отрезок без новых повреждений. Мрак.

Началось все за шесть дней до ЧМ-2014. На этом турнире Ройс должен был стать главной звездой. Он провел два великолепных сезона в «Боруссии», в одном из которых дошел до финала Лиги чемпионов, выдавал сумасшедшую статистику – 43 (23+20) очка по системе «гол+пас» в 44-х матчах сезона-2013/14, стал одним из лидеров сборной. Все шло к тому, что ЧМ получится волшебным. Но…

За день до вылета в Бразилию сборная Германии играла товарищеский матч против команды Армении. В одном из единоборств Ройс упал и уже не смог подняться сам – разрыв связок левой лодыжки. Два месяца лечения. Это было ударом для игрока. Футбольный союз Германии приглашал потом Марко на финал против Аргентины, но тот отказался. А в каждом интервью повторял, как мантру: «Мне нужно забыть об этом. И идти дальше».

После 2014 года Ройс в каждом сезоне выбывал на несколько месяцев. При этом он всегда удивительно удачно возвращался. Просто факт: несмотря на все травмы и периоды набора формы, у Ройса по-прежнему прекрасная статистка за «Боруссию» в бундеслиге – 101 результативное действие в 130 матчах. 10 февраля 2018-го он – спустя 8 месяцев – снова вернулся. И в первых же четырех играх забил три гола.

— Это был очень тяжелый период. Зверски давит на психологию. Потому что вы должны очень много работать в одиночестве, самостоятельно. Топ-игроки получают большие деньги, но иногда мы платим немалую цену за это своим здоровьем, — делился Ройс переживаниям. — Я отдал бы все свои деньги, что снова быть здоровым. Делать то, что я люблю, — играть в футбол.

Марко очень любят болельщики. Он один из тех, кто не ушел из «Боруссии» при первой же возможности. После финала Лиги чемпионов в 2013 году, в котором здоровый еще Ройс был одним из лучших, его хотели видеть многие топ-клубы Европы. А он остался.

9 марта Ройс продлил контракт с «Боруссией» до 2023 года. В мае Ройсу исполнится 29 лет. Он один из самых талантливых футболистов Германии (если бы не травмы, доказал бы, что самый талантливый), но обстоятельства отняли важную часть его карьеры - три последних турнира сборных он пропустил именно из-за здоровья. Важно, что в этот раз Ройс максимально тщательно подошел к лечению. Он не форсировал его, как в предыдущие годы. А работал наверняка. 

Хочется верить, что за счет упорства и удачи Марко вернет хотя бы часть заслуженного успеха. И попадет на чемпионат мира в Россию.

— У меня огромное желание сыграть на ЧМ-2018. Посмотрим, что решит тренер. Но я спокоен – из-за травмы этот турнир я точно не пропущу, — говорит Марко.

Фото: Christof Koepsel / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Читайте также: 

«С этим парнем ошибки быть не может». 17-летний игрок, которого готовы подписать «ПСЖ» и «Бавария»

Почему испанские болельщики не рвутся на ЧМ-2018?

Почему рухнула карьера самого дорогого футболиста мира

Самый идиотский трансфер в истории футбола. Как променять Лигу чемпионов - на 0:8 в чемпионате Китая

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.