Еще летом от бесплатной аренды Ари отказался «Локомотив», а теперь он в сборной. Почему?

Форвард с неплохим набором опций летом был не нужен чемпиону РПЛ.

2018-11-12T17:20:30+03:00 Форвард с неплохим набором опций летом был не нужен чемпиону РПЛ.

Текст впервые вышел на сайте 25 июля 2018 года.

В недавнем интервью «Матч ТВ» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на вопрос о возвращении Ари в «Краснодар» ответил так:

– У меня была принципиальная позиция – сохранить всех, кто вложил душу в наше чемпионство. Плюс три-четыре новичка. Но вмешались обстоятельства. Какие, мне сложно сказать.

– Вам просто довели, что Ари не будет?

– Можно и так сказать. Желание это самого игрока или позиция «Краснодара» – не знаю.

История действительно непонятная. Ари, несомненно, внес в чемпионство какую-то лепту. Играл неровно и немного, но временами динамично. Ситуация с форвардами в команде не идеальная. Тренер хотел игрока оставить. В «Краснодаре» бразильца не очень ждали (о причинах – ниже), хотя он по-прежнему там на контракте. И тем не менее 32-летний нападающий вернулся на юг. Почему?

Вот так Ари забил свой единственный мяч в 11 матчах минувшего сезона.

Попробуем разобраться. Три источника, представляющие всех интересантов дела (за исключением стороны игрока, но ее мнением, похоже, пренебрегли), поведали следующее. В свое время «Локомотив» просил Ари в аренду на год. Сумма – 500 тысяч у. е. плюс зарплата игрока. «Краснодар» выдвинул встречное предложение: сумма – 800 тысяч, но второй год аренды или полный выкуп – бесплатно.

Железнодорожники пошли на эти условия. Фактически за 300 лишних тысяч они получили футболиста в двухлетнее пользование. Вроде бы заплатили больше, а глянуть под другим углом – скидка. Взамен клуб мог делать с Ари этим летом, что захочет: продлить аренду или получить на него все права за сумму ноль рублей ноль копеек. Потому что – уплачено.

Более того, зарплата Ари во второй год пребывания в Москве по условиям его личного контракта снижалась на 30 процентов.

Ну, и вишенка на торте: близок к завершению процесс получения бразильцем российского паспорта. Очень близок.

В сухом остатке: чемпионы имели возможность сохранить не самого деревянного в России форварда, не попадающего под лимит, с невысокой зарплатой, не сделав никаких трат. И тем не менее Ари уехал в Краснодар, где его никто не ждет, поскольку деньги за аренду получены, его место на поле занято.

Кто так захотел? Сам Ари? «Локомотив»? Агенты? Осьминог Пауль?

Впору заподозрить тайный денежный умысел, покрутить пальцем у виска или вспомнить анекдот про «купил билет и не поехал». Где в роли покупателя билета, ясно, «Локомотив». Если бы не информация одного из трех источников.

Ари не прижился в «Локо». Не стал своим. Не пахал, когда выпадал из основы так, как пахали другие, тот же Эдер, к примеру. Оказался не человеком команды. Клуб имел опцию непродления аренды – и воспользовался ей, расставшись даже с бесплатным Ари.

Это не очень хорошая для трансферной стоимости бразильца характеристика, но уж какая есть. Да и не СМИ об этом думать, а в первую очередь – самому Ари.

То, что вопрос в «Локомотиве» решился помимо тренера, – странный неформат, однако в оттенках заказа музыки платящие разберутся сами. С футбольной точки зрения важней другое. Во-первых, бразильца до 31 августа может подхватить любой. Не исключено, что от его голов еще пострадают и «Краснодар», и «Локомотив», если новая команда Ари окажется российской. Был бы кураж, с которым у человека не все просто.

Во-вторых, форварда, если припечет, в силах вернуть сам «Локомотив». Не купит новичков, кто-то травмируется и т. д. Вопрос – захочет ли. Но сам Ари откажется вряд ли. Потому что альтернатива – не играть минимум полсезона вообще ни за кого. Что в 32 года близко к «закончить».

P.S. От редакции

На ноябрь 2018-го, когда этот текст снова стал актуален благодаря вызову Ари в сборную России, бразилец провел один из лучших месяцев в карьере. Забил за «Краснодар» уже 6 голов (в среднем каждые 90 минут - по голу, самый быстрый темп в лиге), отдал две голевые передачи и стал важнейшей опцией одного из лидеров РПЛ.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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