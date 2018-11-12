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Первая тренировка Ари и капитан Газинский. Обескровленная сборная собралась в Новогорске

12 ноября 23:09
Первая тренировка Ари и капитан Газинский. Обескровленная сборная собралась в Новогорске
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Репортаж из Новогорска, где сборная начала подготовку к матчам с Германией и Швецией.

С последнего сбора национальной команды прошел всего месяц, а за это время изменилось очень многое. В первую очередь это касается кадровой ситуации, которая очень похожа если не на катастрофическую, то на крайне сложную как минимум. Самым серьезным ударом стали травмы Дениса Черышева, Александра Головина и Марио Фернандеса, чьи позиции в стартовом составе сборной практически незыблемы. Оценить их важность для коллектива можно и по тому, что всех троих еще теоретически могут вызвать – к матчу со Швецией. Конечно, это будет сделано только в самом крайнем случае, если, не дай Бог, случатся новые травмы.

Еще одной проблемой стало повреждение коленного сустава Артема Дзюбы в минувшем матче с ЦСКА (0:2). Точнее, капитан сборной получил его еще до поездки в Москву, но во время игры усугубил состояние и в итоге был вынужден обратиться к врачам. Черчесов все равно вызвал нападающего на сбор, хотя решил его не нагружать и оставить в столице для реабилитации до матча в Стокгольме. На тренировке Дзюба так и не появился, но побывать в Новогорске и пообщаться с тренером успел.

К слову, всех интересовало, кому достанется капитанская повязка в Лейпциге, ведь без Дзюбы сегодня уже сложно представить команду. Черчесов не стал скрывать эту информацию – официальный статус капитана получит Юрий Газинский.

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Помимо травм, о которых тренерский штаб знал заранее и к которым мог подготовиться, были еще и свежие повреждения. По словам Черчесова, почти все игроки после тура приехали в команду с какими-либо болячками, но у нескольких футболистов они вызывают опасения. В частности, тренировку почти сразу покинули Роман Зобнин и Федор Кудряшов - ими решили лишний раз не рисковать. Дополнительный день отдыха получил вызванный вместо Фернандеса Сергей Петров, плюс есть проблемы у Георгия Джикии. Все они находятся под тщательным присмотром врачей, и пока Черчесов затрудняется сказать, сможем ли мы увидеть их в деле.

Конечно, тема травм была центральной в общении журналистов с главным тренером сборной России. Станислав Саламович пытался всячески показать, что это лишь рабочий процесс, которому не стоит уделять так много внимания. Звучали традиционные для таких ситуаций фразы «Футбол – контактный вид спорта», «Без травм в нашем деле никуда». Но все же чувствовалось разочарование тренерского штаба по поводу сложившейся ситуации. Паники никакой не было, однако озабоченность определенно имела место.

— Такое обилие травм радости нам уж точно не доставляет. Конечно, нам не хотелось терять из-за повреждений так много футболистов. В то же время понимаем, что без травм в нашем виде спорта не бывает, поэтому относимся к этому по-рабочему. Что ж, будем исходить из того, что имеем на данный момент.

Станислав Черчесов: «Не планировали вызывать Ари, но он заслужил попадание в сборную»

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Само занятие в Новогорске по традиции носило восстановительный характер. Еще вчера многие игроки защищали цвета своих клубов, поэтому нагружать их было бессмысленно и опасно. В таких случаях Черчесов всегда ограничивается легкой тренировкой, которая больше служит для замера состояния подопечных. Собственно, даже голову игрокам не забивают тактическими нюансами – для начала нужно полностью изгнать из мыслей клубные дела. Поэтому в понедельник команда довольствовалась лишь коротким собранием, посвященным целям текущего сбора. К разбору Германии подопечные Черчесова приступят уже в Лейпциге, куда они вылетят во вторник вечером.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1061978533336104960

Тренировка началась с традиционного совещания в центральном круге, но на сей раз оно было не совсем обычным. Перед этим с командой пообщалась девочка Виктория из Серпухова, которая принимала участие в конкурсе «Новогодние мечты», заказав у сборной щенка золотистого ретривера. «Подарок» появился на занятии в руках новоиспеченного капитана – Юрия Газинского, передавшего его счастливой хозяйке. Не в первый раз сборная осчастливила маленьких поклонников, что стоит признать правильной и красивой акцией.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1061977714473746432

Примечательно, что журналистам позволили посмотреть всю тренировку, которая длилась менее часа. Но минусовая температура и колючий ветер вынудили прессу покинуть трибуны уже минут через 15-20. Тем более глубокой информации из увиденного все равно нельзя было почерпнуть. Телевизионщики отсняли необходимые кадры, пишущие журналисты передали в редакции новости – скорее в тепло! Игрокам в этом плане все же легче и привычнее, как признался позднее Федор Кудряшов, вышедший на поле в засученных до колена штанах.

Федор Кудряшов: «Страха перед сборной Германии нет»

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Центральной фигурой стал Ари, который в воскресенье еще не подозревал, что сможет примерить майку сборной России. Травма Дзюбы открыла натурализованному бразильцу дорогу в национальную команду, давно ставшую предметом его мечтаний. 

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Всем сторонним наблюдателям в связи с этим хотелось увидеть какой-то обряд посвящения – как, к примеру, в «Зените», где новичок пробегает через импровизированный коридор, а партнеры раздают ему пинки и подзатыльники. Но форварда даже не заставили петь или танцевать – таких мероприятий в национальной команде почему-то не предусмотрено. Когда у Кудряшова об этом спросили, он лишь пожалел, что отсутствует Дзюба, который уж точно придумал бы что-нибудь для Ари.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1061972020504784897

К сожалению, не привели бразильца и к прессе, ограничившись небольшим комментарием в твиттере сборной. Зато с журналистами пообщался Кирилл Набабкин, вернувшийся в команду впервые с 2013 года. Защитник ЦСКА – не самый красноречивый человек, но такой повод развязал ему язык несколько больше, чем обычно. Самое же главное из его выступления – он готов сыграть на любой позиции, даже в опорной зоне, как совсем недавно за москвичей. В любом случае за опытного Кирилла, прошедшего армейцами через самые разные испытания, можно не переживать. Даже если именно ему суждено выйти против Германии и Швеции, картины он точно не испортит. 

Кирилл Набабкин: «В сборной готов сыграть даже на позиции опорника»

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Футбол. Товарищеский матч. Германия - Россия

Товарищеский матч между сборными Германии и России состоится 15 ноября. Начало – в 22:45 (мск). Прямую трансляцию вы сможете увидеть на тематическом канале «Матч Премьер», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в приложении «Матч Клуб». 

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