«Если займу очередь в манеж, через 5 лет дойду лишь до ее середины». Что убивает футбол в России

В стране, в которой полгода холода, по-прежнему чудовищно мало манежей. Это убивает детский футбол.

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27 февраля в сети появилось очень трогательное и вместе с тем грустное видео о детском футболе в Москве, городе, который казался суперсовременным во всех областях. Ролик идет две минуты – и, поверьте, оно того стоит. Но если нет возможности посмотреть, то суть видео – ниже.

На видео девятилетний мальчик Дима Раду рассказывает о том, как ему удалось прикоснуться к Кубку мира на открытии «Лужников». О том, что весь мир в ожидании главного матча года – финала чемпионата мира. Но его самого интересует другое:

— Почему в год чемпионата мира по футболу в Москве функционирует всего четыре полноценных манежа? Четыре! — рассказывает мальчик. — Если я займу очередь потренироваться в манеже, то через пять лет дойду только до ее середины. А ведь стоимость реконструкции «Лужников» равна стоимости двухсот манежей.

Полгода у нас в стране холодно, мы занимаемся на морозе и на скользких полях. Чтобы мы не заболели, родители одевают нас потеплее. Мы похожи на капусту, это мешает нам двигаться на поле, но это нужно от переохлаждения. Правда, это не всегда помогает избежать болезней. Такую игру сложно назвать футболом.

По телевизору и в школе нам говорят, что у нас великая страна. А еще я слышал, что великой считается страна, в которой заботятся о пожилых и детях. Уважаемый будущий президент страны, в год чемпионата мира позаботьтесь о детях, занимающихся футболом в нашей стране. Постройте 200 манежей в городах, где пройдут матчи чемпионата мира, — трогательно закончил мальчик.

В ВК видео набрало за неделю более 300 тысяч просмотров. Но самое главное: в Москве действительно только четыре полноразмерных манежа – УСБ «Песчаное», УСЗ «Спартак», Большой манеж ФК «Локомотив» и ГОУ ЦО «Чертаново». Естественно, для 15-миллионного города – это очень мало.

Большинство школ вынуждены заниматься зимой на улице либо в маленьких манежах, которые непригодны для игры в большой футбол. Это, напоминаю, мы говорим о Москве. Огромная часть регионов не имеет и этого.

Корреспондент «Матч ТВ» Артем Терентьев поговорил с отцом героя видеоролика, сходил на зимний футбол и отыскал надежду на то, что все изменится.

«Пробовал кандидатом на выборы это видео показать, никому неинтересно»

— Как давно ваш сын занимается футболом?

— Года четыре. Занимается в школе «Москвич» в Текстильщиках, — рассказывает отец мальчика Константин Раду. — Какие условия? Хорошие в принципе. Есть манеж, правда, он такой – легкоатлетический. Паркетное покрытие. Еще есть поле с подогревом, его как раз включили недавно.

— Почему решили записать видео?

— Проблемой манежей заинтересовался несколько лет назад. С интересом наблюдал, как развивается «Краснодар», как они строят множество манежей. За последние годы в Краснодарском крае был возведен 21 манеж. Галицкий недоумевал, почему в России вообще что-то строится без крыши. Для российского климата это ненормально. Поэтому у него занимаются 15 тысяч детей в городе и области, полный стадион на матчах РФПЛ.

— В Краснодаре ведь относительно тепло – нет такой необходимости в манежах.

— Зимой все-таки прохладно. И дело не только в этом, в ноябре и марте тоже не очень благоприятная погода для занятий футболом. Есть различные отвлекающие факторы – сильный ветер, например, дождь. Это кажется смешным тем, кто просто играет во дворе, но в обучении важна каждая мелочь. Тем более в России, где дети теперь значительно меньше, чем в Европе, играют во дворах. В общем, я подумал, что грядущий чемпионат мира – хороший шанс обратить внимание на проблему. В прошлый раз она всплыла на Евро-2016, где сверкнула сборная Исландии. Тогда все узнали, что на 300 тысяч жителей у них 12 полноразмерных манежей. А в планах было увеличить их количество до 22. Супер, молодцы.

— Причем посещать их можно бесплатно.

— Вот еще одна наша проблема: доступность. Мало школ, полей, манежей. В многомиллионной Москве только четыре полноразмерных манежа. Формально. На деле же спартаковский и армейский – очень старые. Не знаю, как там все помещаются. Современных манежей – два. «Локомотив» и «Чертаново». Причем надо понимать, что если на сайте ДФЛ напротив школы стоит пометка «манеж – есть», в большинстве случаев имеется ввиду: неполноразмерное поле. Например, в Некрасовке манеж с хоккейную коробку. И в нем играли 12-летние ребята. Чему можно научиться на таком маленьком пространстве?

Понятно, что возведение манежей – это сложно. Дело не только в затратах на строительство, но, что важнее, на эксплуатацию. Это все серьезные деньги. В Германии выходят из положения так: там школы существуют за счет кафе, в которых родители в ожидании детей кушают. Клубы получают неплохой доход, родители – удобство. Плюс проводятся различные мероприятия, помогающие окупаться.

Но идея видео не в том, чтобы просто построить манеж. Нет, это вообще только верхушка. Самое очевидное. А проблем в детском футболе полно. Начиная с того, что школы принадлежат департаменту спорта, а не РФС или федерации футбола Москвы. Например, обращался по личному вопросу в московскую федерацию, но мне сразу сказали, что могут лишь дружеское влияние оказать на департамент. Просто так ничего решить не получится.

— Как школы выходят из ситуации с манежами?

— Очень просто: играют на том, что есть. Кто-то старается зимой чистить поле, но тогда получается жесткое заледеневшее покрытие, на котором очень скользко. Другие утрамбовывают снег, но на таком технику тоже не натренируешь.

— Каких полей больше – чищеных или нет?

— Все-таки чищеных, но шипы бутс на них даже не проваливаются в траву – такие твердые поля. Надо играть в сороконожках. Недавно в матче команды старшего сына (он в «Родине» занимается) против «Красногвардейца» парень серьезную травму получил, просто неудачно упав на поле. Поэтому у «Москвича» еще шикарные условия. Думаю, других полей с подогревом всего штук десять в Москве.

— Ваше видео набрало за два первых дня 100 тысяч просмотров, за неделю – более 300 тысяч. Была какая-то реакция?

— Нет. Но план у меня был такой: набрать просмотров как можно больше, а потом показать это видео футбольным людям. Мол, поддержите. Пробовал эту тему к выборам подвязать, чтобы кто-то из кандидатов помог. В «Яблоко» обращался – мне ответили, я даже ходил на встречу с Митрохиным (председатель московского отделения партии. — «Матч ТВ»). Они много что говорят, но ничего не сделали по этому поводу. Может, других дел полно. В ЛДПР писал Михаилу Дегтяреву, он дал свою почту, но не ответил на письмо. Обращался к помощнику Собчак – тоже тишина. Им всем я присылал инфографику.

— Как все это подсчитывали?

— Старался брать по максимуму. За детским футболом давно слежу, поэтому знаю примерные цифры. Исходил из того, что в московском первенстве участвует 50 школ. У каждой 10 составов по 30 мальчиков: итого – 15 000 занимающихся.

— Дима правда касался Кубка мира?

— Все – правда. Ходили на открытие «Лужников», сын участвовал в церемонии. В моменте, когда дети обступили Инфантино и Путина, сын выше всех положил руку на Кубок. Он был в напульснике ЦСКА. Получилось, что «ЦСКА всегда будет первым». Это момент потом случайно увидел в новостях и показал знакомым ребятам из ЦСКА. Они пригласили на тренировку. Дима сфотографировался с игроками, дал интервью пресс-службе. Это было в сентябре.

— После успеха Исландии какое-то движение с манежами началось? Полтора года прошло.

— Пф-ф, вы что? Это никому неинтересно. Зато о лимите, зарплате Погребняка пишут с охотой. А детский футбол – не денежное дело, как я прочитал у одного журналиста.

«Не умеешь забивать, иди работай»

3 марта я отправился на стадион «Молния», что рядом с метро Алтуфьево, на товарищеские встречи между московскими школами «Молния» и «Москвич» (играли команды от 2001 года рождения – до 2008-го). Поехал, чтобы понять: почему зимой играть не в манеже – это очень плохо. И во многом бессмысленно.

Забавно, но первое, что я услышал, подходя к полю, это крик тренера «Молнии»-2007: «Не умеешь забивать, иди работай». И вообще он довольно жестко высказывал ребятам.

— У меня к тренеру никаких претензий нет. Метод пряника и кнута, — отвечал один из родителей. Двое других его поддержали. Что ж, им виднее.

Поле на стадионе «Молния» — чищенное. Но, как и на большинстве полей Москвы, подогрева нет, поэтому оно все равно очень скользкое. Тренировать обводку в подобных условиях бесперспективно: сцепление что с мячом, что с покрытием минимальное.

Уже на таких стадиях у 10-11-летних ребят, чей матч я смотрел, начинаются предательские компромиссы с собой. Вместо того чтобы искрить, лезть в дриблинг, отрабатывать контроль мяча до автоматизма, они вынуждены прежде всего думать о равновесии и о банальных пробросах мимо соперника. Изобразить что-то, качнуть защитника – очень сложно. Опорная нога, скорее всего, поедет. Поэтому зачастую ребята действовали попроще.

Заставь в таком стиле испанцев поиграть полгода, пока снег не сойдет, они тоже забудут о дриблинге. А база умений закладывается именно в этом возрасте – учиться обводить в 15-16 лет уже будет поздно.

— Манежей мало, да, — рассказывает Ваня, сын которого играет за «Москвич» 2007 года рождения. — Сами искали, где можно на выходных поиграть с детьми. Нашли один манеж, но поле было маленькое – 10 на 30 метров. В Воронеже с этим лучше, были там недавно на турнире. Буквально две улицы проехали – два больших манежа. А в Москве я сейчас поеду на юго-восток, думаю, ни одного не встречу. Сюда ехал – не видел.

— У нашей школы есть манеж, но покрытие – доски, — продолжает Ваня. — Плюс он тоже маленький, ребята постарше там не могут тренироваться. На стадионе в Текстильщиках недели три назад подогрев включили, в этом плане хорошо стало. А так, ездим на матчи, турниры – почти нигде нет подогрева. Поля твердые, падений больше, чем футбола.

Еще одна беда стадиона «Молния» — это снег по краям.

— Есть проблемы с водостоком, поэтому когда начнет все таять, будет потоп. А если еще и подморозит, то – гололед, — рассказывал мне один из родителей. — Прошлой зимой у сына в команде ребенок поскользнулся на подмороженном кусочке газона, упал неудачно – возили его в больницу. А в этом году снега еще больше.

Последние недели температура в Москве была стабильно около 10 градусов, иногда добиралась до минус 15-17. Как быть в этом случае? Укомплектованным лучшими врачами, оборудованием «Спартаку» и «Крыльям» запретили играть уже при минус 15.

— До 15 градусов обычно занимаемся, — продолжает Ваня. — Если ниже, дети идут в манеж с досками. А что делать? Тренировки почти каждый день.

И все это не поиски негатива. Это просто минусы, на которые нельзя закрывать глаза. Позитива тоже хватало – свежий воздух, бодрая беготня ребят, фанатские заряды от креативной группы родителей.

Но все это не отменяет простого факта: без манежей мы никогда не станем чемпионами. Это недостаточное, но необходимое условие. Иначе никак.

И неправильно думать, что талант везде пробьется. Что условия – вторичны. Может, один и пробьется, выдержит все – поля, холода, разбитые носы от падений на лед, полугодичные отрезки на скользком замерзшем поле. Выстрелит, неизвестно где и как натренировав технику и желание рисковать. Ну вот, чудо случится. Но для сильной сборной нужно, чтобы таких талантов пробилось не 10, не 20, а 100, 200. Сдюжишь, генофонд?

Скриньте: в планах 10 манежей – за три года

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин в разговоре с «Матч ТВ» обнадежил: манежи будут строиться. Планы такие есть.

— В Москве всего четыре полноразмерных манежа. Это проблема?

— В Чертаново – неполноразмерный манеж, поэтому их вообще только три. Что касается «Локомотива», то у них слишком усеченное поле – 90 на 60, но в принципе его можно считать полноразмерным. Сейчас правительство Москвы достраивает манеж такого же размера – 90 на 60 – на Суздальской улице. Что касается Федерации футбола Москвы, то мы подготовили программу с конкретными адресами футбольных полей, на которых нет подогрева и на которых можно установить манежи. В планах – 10 полноразмерных манежей. Эту программу мы представим в департамент спорта и туризма, а также в департамент строительства буквально на ближайшей неделе. Думаю, она дойдет до мэра, нам бы этого очень хотелось. Но пока все в состоянии нашей активной общественной работы.

Напомню, что у Исландии на 330 тысяч населения сейчас уже 19 полноразмерных манежей. У нас в Москве на 15 млн человек – три. Строится очень много полей, школьных стадионов, в каждой префектуре есть серьезные объекты. Но, безусловно, мы – северная страна, поэтому для продления жизни футбольному полю и его использования нам необходимо порядка 10-15 манежей. Именно полноразмерных.

— От кого зависит реализация проекта?

— От двух департаментов – строительства и спорта и туризма. Желание у обоих департаментов совершенно точно есть. Осталось согласовать детали взаимодействия и предложить план мэру. А правительство Москвы решит, есть ли на это бюджет.

— Какие сроки?

— В мае хотели бы согласовать проект, а с конца этого года – начать реализовывать его. Думаю, года три как минимум это займет. Никуда от этого не деться.

— Коммерческие манежи как-то помогают в данной ситуации?

— На них могут играть в мини-футбол маленькие дети, которые больше других страдают из-за холодов. Это тоже плюс. Обратились также в департамент природопользования с предложением выделить места на территориях природоохранных площадок, которые можно закрыть каркасниками (каркасно-тентовыми конструкциями). Но их нельзя делать больше, чем 40 на 80. Из соображений безопасности.

— Что делать с открытыми полями без подогрева?

— Новые объекты спроектированы с подогревом. Ввели уже несколько таких стадионов – на Новорязанской улице, на «Арене Чертаново», на стадионе «Янтарь». Конечно, и стадионы, которые уже сейчас активно работают, необходимо оснащать подогревом.

— Если кто-то захочет помочь стране с манежами, куда ему идти?

— Можно мэру написать. Если хочет потратить два млрд рублей. Столько стоит хороший манеж с трибунами, такой как в Красноярске. Те манежи, которые мы предлагаем, стоят порядка 300 млн рублей.

— В стратегии развития футбола в России до 2030 года по всей стране планируется построить 22 полноразмерных манежа и 22 неполноразмерных. Но напротив Москвы в проекте стоит ноль. Почему?

— Видимо, считают, что Москва действительно богатая столица и сама разберется. Но это не очень правильно. Думаю, попросим Министерство спорта поучаствовать в строительстве хотя бы одного большого манежа с трибунами в Москве.

***

Что называется, скриньте. Есть очень хорошая инициатива Федерации футбола Москвы, есть «Стратегия-2030». Но необходимо, чтобы все это было реализовано. И не только в Москве, но и во всей России. Потому что сейчас, согласно Минспорта РФ, в стране – 69 полноразмерных футбольных манежей. На 140 млн населения. Это ничто. Поэтому просим всех, кому эта тема небезразлична, запустить хэштеги #200манежей и поддержать данный текст.

P. S. Корреспондент «Матч ТВ» направил запрос в департамент спорта и туризма города Москвы с просьбой прокомментировать сложившуюся проблему и возможность возведения 10 манежей за три года.

Фото: Матч ТВ / Артем Терентьев, РИА Новости/Александр Натрускин

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