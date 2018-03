Зачем бразильцам 600 килограммов льда?

В райдере сборной Бразилии указано, что команде перед товарищеским матчем с Россией, который пройдет 23 марта в Лужниках, должно быть предоставлено более полутонны льда. Объясняем зачем.

Ответ банален. Футболисты будут принимать ванны со льдом. Не путайте это с криокамерами, обтираниями снегом и контрастным душем. Речь совершенно о другом явлении, до сих пор не получившем большого распространения в российском спорте.

Как это делают?

Спортсмен как можно быстрее после тренировки погружается в пустую ванну. Положение тела – чаще сидя, зависит от вида спорта и групп мышц, на которые пришлась нагрузка.

Включается холодная вода, и ванна заполняется. Конечно, можно залезть и в заполненную, но это дико неприятно.

В ванну высыпается мешок льда, весом 3 кг, а если быть точным – 7 унций, потому что все это получило распространение там, где используется английская система мер.

Через 7-8 минут при необходимости высыпается второй мешок - если первый уже растял. Это зависит, как сами понимаете, от температуры холодной воды, льющейся из-под крана.

Общая продолжительность процедуры – 12-15 минут. Новички начинают с 3 минут, есть фанаты, которые сидят до получаса. Опять же, все зависит еще и от глубины погружения: если по пояс, то проще, по шею – сложнее.

По поводу завершения процедуры существуют почти религиозные споры у практикующих спортивных врачей, похожие на лыжную тему «циклить или парафинить?». Вот и тут ломаются копья, как же более эффективно завершить процедуру: горячим душем, или просто выйдя из ванной, а душ, соответственно, приняв до этого.

Опционально, если есть возможность и деньги, можно после ванны со льдом сделать массаж либо процедуру лимфодреннажа, для которой спортсмены или команды возят специальные портативные аппараты. Существует самый крутой вариант, когда лимфодреннаж делается с одновременным охлаждением, но это дорого и громоздко.

Что это дает?

Нагрузка вызывает разрушение мышечной ткани, появление воспалительных процессов, и в итоге все это может привести к травмам и замедлить восстановление после занятий спортом. Обычно полностью организм разбирается с последствиями тренировки за 72 часа. Задача спортивного врача – ускорить восстановление и тем самым снизить риск травм, которые часто происходят с недовосстановившимися мышцами.

Когда тело погружают в холодную воду, через кожу происходит теплообмен с мышцами, и они начинают охлаждаться. Охлаждение мышц, крови в них и всего организма в целом приводит к замедлению пульса и сужению сосудов, особенно в тех частях тела, которые находятся в холодной воде. Сужение сосудов вызывает увеличение артериального давления. Организм, стремясь сохранить температуру тела, начинает реагировать, изменяя кровоток, обмен веществ и потребление кислорода. Замедляется скорость передачи нервного сигнала, увеличивается болевой порог. В мышцах происходит снижение неорганических фосфатов, ионов водорода и уменьшается их ацидоз, ну, или, говоря проще, «закисление». Кроме того, давление воды затрудняет формирование отеков в местах микротравм. То есть восстановление после нагрузки ускоряется, а это значит, что к следующей тренировке спортсмен подойдет более свежим. В общем-то, почти вся современная спортивная медицина фокусируется именно на восстановлении, а не на повышении работоспособности. Потому что быстрое и качественное восстановление помогает более продуктивно строить тренировочный процесс. А уже он повышает работоспособность.

Существуют исследования, показавшие способность таких холодных ванн снизить последствия нагрузки на сердечно-сосудистую систему, в частности, ускорить восстановление тонуса блуждающего нерва. Отмечено увеличение уровней циркуляции допамина и норадреналина без сопутствующих изменений уровня кортизола. Но это уже далеко за рамками данной статьи, а специалистам рекомендую работу Эндрю Мюррея и Марко Кардинале «Cold applications for recovery in adolescent athletes: a systematic review and meta analysis».

Криотерапия, контрастный душ, ванны со льдом. В чем разница?

Криотерапия - это общее обозначение почти всех процедур, которые проходят при температурах ниже 15 градусов по Цельсию.

Контрастный душ, равно как контрастные ванны (минута в холодной воде + минута в теплой), не вызывают столь глубокого эффекта, так как охлаждаются только подкожные слои мышц, а глубинные ткани остаются теплыми. Для того чтобы обеспечить глубокое воздействие на мышцы, нужно достаточно серьезно охладить их, а это позволяет сделать лишь длительное по времени воздействие ледяной водой. Состояние, когда «зуб на зуб не попадает», является одним из маркеров качественно выполненной процедуры.

Вот посмотрите, насколько это неприятно. Девочке 10 лет, она серьезно занимается танцами.

Что в России?

А в России почти не продают лед населению в точках розничной торговли. Это в США или в Европе вы можете купить лед на любой заправке, а у нас - нет. Поэтому прикладное использование подобных методик до отечественного спорта практически не дошло. Кроме того, наши элитные спортсмены не испытывают недостатка в массажистах, а в Европе и США это стоит намного дороже. И там люди постоянно ищут варианты, при которых для восстановления не нужно будет отдавать 50 евро за массаж, необходимый профессиональному спортсмену ежедневно. Именно поэтому и ванны со льдом, и портативные системы лимфодреннажа как замена массажу появились у них, а не у нас.

Если же говорить про выскакивания из бани в сугроб и моржевание, то это не имеет к профессиональному спорту никакого отношения, потому что в любой процедуре существует понятие «протокол». Когда, сколько, в какой последовательности и какой температуры должно быть воздействие. А у обтираний снегом протокола нет.

Фото: globallookpress.com