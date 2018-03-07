10 цифр, после которых Париж должен сгореть со стыда

10 цифр, после которых Париж должен сгореть со стыда

Евгений Шуваев
Евгений Шуваев
01:34

В межсезонье парижский клуб ждет новая волна перемен?

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миллионов евро потратил французский клуб летом на усиление состава.

51

матч длилась беспроигрышная серия «ПСЖ» на своем поле во всех турнирах.

20

миллиона евро недополучит «ПСЖ» из-за вылета из Лиги чемпионов. УЕФА премирует каждого четвертьфиналиста 6,5 миллионами евро, еще около 13 миллионов клуб мог бы заработать в результате коммерческой деятельности на следующей стадии турнира.

19

игр подряд на «Парк де Пренс» ранее завершались победами хозяев, забивавших в среднем четыре гола за матч.

9

касаний мяч сделал до перерыва Эдинсон Кавани. Меньше, чем любой другой игрок матча.

8

ударов по воротам нанесли вчера парижане. Игроки мадридского «Реала» – 22.

5

год кряду «ПСЖ» вылетает из Лиги чемпионов еще до полуфинальной стадии. С Лораном Бланом команда трижды останавливалась на четвертьфиналах, с Унаи Эмери – дважды на 1/8 финала.

4

из последних четырех красных карточек «ПСЖ» в Лиге чемпионов три заработал Марко Верратти.

3

всего на три удара «ПСЖ» сподобился в первом тайме. Последний раз так редко команда дома угрожала воротам соперника в Лиге чемпионов в октябре 2015-го, тоже против «Реала».

2

второй год подряд команда Унаи Эмери прекращает борьбу в Лиге чемпионов в результате противостояния с испанским клубом.

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«ПСЖ» (Париж) — «Реал» (Мадрид) — 1:2 (0:0)

Голы: Кавани, 70 (ВИДЕО). — Роналду, 51 (ВИДЕО). Казимиро, 80 (ВИДЕО).

Удаление: Верратти, 66.

Фото: Globallookpress

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