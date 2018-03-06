«У них просто нет сердца». Еще один болельщик «Арсенала» рыдает в прямом эфире

«Арсен и ребята» продолжают доводить народ.

«Рэмси, Озил, Джака – они просто гуляют! Они вышли на «Уэмбли», чтобы пройтись. Абсолютный позор!» – вещал за кадром Гари Невилл.

Тем временем на стадионе лил крокодильи слезы юный «канонир».

«Посмотрите, к чему это приводит», – с досадой продолжал эксперт.

На табло светились грустные 0:3. «Арсенал» бесславно уступал «Ман Сити» в финале Кубке Лиги.

Все это было так недавно. Прошло чуть более недели. За это время многое произошло. Многое-фиговое. Лондонцы вновь проиграли «Сити». Опять 0:3, на этот раз в чемпионате.

«Единственный способ прекратить весь этот негатив – объявить: «Венгер уйдет ближайшим летом», – подкинул мыслей руководству Джейми Каррагер.

Но мистер Arsenal forever никуда не вышел. Ни к боссам, ни к болельщикам, ни вон из клуба. И через пару дней схватил люлей от «Брайтона». Опять-таки в безвольном стиле. И сколько бы ни извинялись Чех и Уилшир, сколько бы Кошельни ни отмазывал «пуховика», третье поражение в АПЛ подряд сказалось на фанатах. Довели людей до ручки.

Вернее, до трубки. После поражения от «Брайтона» на радио-шоу BBC 606 дозвонился человек по имени Халид. И натурально зарыдал, рассказывая о свежих арсенальских ужасах.

«Атмосфера ужасная. Ядовитая, можно сказать. Драки на секторе. Все это реально грустно. Сердце разрывается. А это команда, которую поддерживаешь всю жизнь… (Тут голос болельщика впервые дрогнул.) Смотришь на них всех, на каждого. Они не понимают, какую майку надели. У них просто нет сердца! Нет желания и страсти играть так, как это надо в «Арсенале»! И это чувствуется. Я был на матче с «Сити» в четверг. На стадионе не было людей. Но был шанс. Что-то могло произойти. Куда уж дальше? Но мне разбили сердце. Просто разбили сердце…»

Туту Халид заплакал и продолжил сквозь слезы:

«Быть свидетелем капитуляции собственной команды, видеть, как она трещит по швам… От «Брайтона» мы могли получить три или четыре гола в первом тайме. Наблюдать за этим грустно».

– Судя по голосу, вы сильно расстроены, – заметила ведущая Кейлли Кейтс.

Вместе с ней в студии был экс-форвард лондонцев Ян Райт. Он лишь сочувственно вздыхал.

– Такое настроение было у всех болельщиков на выезде? – уточнила Кейтс.

– Не знаю, – ответил Халид. – Тренер сослужил клубу отличную службу. Смотрю на Венгера, и мне хочется плакать. Его наследие почти разрушено.

8 марта «Арсеналу» предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом». Команда Гаттузо не проигрывает уже более двух месяцев.

Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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