«У них просто нет сердца». Еще один болельщик «Арсенала» рыдает в прямом эфире

«Рэмси, Озил, Джака – они просто гуляют! Они вышли на «Уэмбли», чтобы пройтись. Абсолютный позор!» – вещал за кадром Гари Невилл.
Тем временем на стадионе лил крокодильи слезы юный «канонир».
«Посмотрите, к чему это приводит», – с досадой продолжал эксперт.
На табло светились грустные 0:3. «Арсенал» бесславно уступал «Ман Сити» в финале Кубке Лиги.https://twitter.com/jenny_wilton10/status/967837332954058753
Все это было так недавно. Прошло чуть более недели. За это время многое произошло. Многое-фиговое. Лондонцы вновь проиграли «Сити». Опять 0:3, на этот раз в чемпионате.
«Единственный способ прекратить весь этот негатив – объявить: «Венгер уйдет ближайшим летом», – подкинул мыслей руководству Джейми Каррагер.
Но мистер Arsenal forever никуда не вышел. Ни к боссам, ни к болельщикам, ни вон из клуба. И через пару дней схватил люлей от «Брайтона». Опять-таки в безвольном стиле. И сколько бы ни извинялись Чех и Уилшир, сколько бы Кошельни ни отмазывал «пуховика», третье поражение в АПЛ подряд сказалось на фанатах. Довели людей до ручки.
Вернее, до трубки. После поражения от «Брайтона» на радио-шоу BBC 606 дозвонился человек по имени Халид. И натурально зарыдал, рассказывая о свежих арсенальских ужасах.
«Атмосфера ужасная. Ядовитая, можно сказать. Драки на секторе. Все это реально грустно. Сердце разрывается. А это команда, которую поддерживаешь всю жизнь… (Тут голос болельщика впервые дрогнул.) Смотришь на них всех, на каждого. Они не понимают, какую майку надели. У них просто нет сердца! Нет желания и страсти играть так, как это надо в «Арсенале»! И это чувствуется. Я был на матче с «Сити» в четверг. На стадионе не было людей. Но был шанс. Что-то могло произойти. Куда уж дальше? Но мне разбили сердце. Просто разбили сердце…»
Туту Халид заплакал и продолжил сквозь слезы:
«Быть свидетелем капитуляции собственной команды, видеть, как она трещит по швам… От «Брайтона» мы могли получить три или четыре гола в первом тайме. Наблюдать за этим грустно».
– Судя по голосу, вы сильно расстроены, – заметила ведущая Кейлли Кейтс.
Вместе с ней в студии был экс-форвард лондонцев Ян Райт. Он лишь сочувственно вздыхал.
– Такое настроение было у всех болельщиков на выезде? – уточнила Кейтс.
– Не знаю, – ответил Халид. – Тренер сослужил клубу отличную службу. Смотрю на Венгера, и мне хочется плакать. Его наследие почти разрушено.https://twitter.com/HonestFrank/status/970441496402059264
8 марта «Арсеналу» предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом». Команда Гаттузо не проигрывает уже более двух месяцев.
Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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