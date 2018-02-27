Англия топчет Венгера. Как убивают память о великом тренере

На это больно смотреть.

Венгер – гений. И вынос в финале Кубка Лиги от «Ман Сити» (0:3) этого не изменит. Но то, что он в последние годы делает с клубом и прежде всего с самим собой, - преступление. Это прилюдное харакири, которое мы почему-то должны смотреть снова и снова, постепенно забывая, кто, собственно, жертва.

Годы застоя дают качественный эффект – почти никто не помнит настоящего Венгера. Да, если заглянуть в архивы, вроде прорезается что-то: стильный футбол, непобедимый «Арсенал»-2003/04, соперничество с Фергюсоном. Но нынешний Венгер, вбитый гвоздем на бровке «Уэмбли», совсем не ассоциируется с прежним - с Гвардиолой того времени и человеком, который изменил футбол. По крайней мере в Англии. И создал одну из самых великих команд в истории.

Нет, те воспоминания выбиты кругами ада, в которые француз вцепился и не желает покидать. Теперь Венгер – это усталый интеллигент, когда-то выигрывавший что-то большое. Это мем про цифру четыре. Это клеймо неудачника.

Француза давно не воспринимают всерьез. Как боевую единицу. Как угрозу. Максимум – как памятник, коему совершенно необязательно отдавать дань уважения. Да и сам Венгер уже года четыре выглядит, как человек, который очень-очень устал. Который все делает по инерции.

Его команду выносят, как детей, причем выносят, играя в тот футбол, который отчасти эволюционировал именно из его, венгеровского, стиля. Его игроки сдаются при первых трудностях и передвигаются пешком, наплевав на все. Его болельщики уже не верят ни во что, уходя с матча за 20 минут до конца. Полный крах. Темень беспросветная.

И что делает Венгер в этот момент?

За две минуты до конца финала с «Сити» он спрашивает у резервного арбитра, почему так мало добавлено времени. И получает ответ, не знаю, сознательно саркастичный или просто так совпало: «А зачем вам больше?»

А правда, зачем?

Сейчас вся Англия уничтожает его славное имя. Чем дольше, тем сильнее последствия.

Гарри Невилл называет «Арсенал» мягкотелой командой, «отшлепывая» ее лидеров в прямом эфире, вообще не стесняясь формулировок:

«Рэмси, Озил, Джака – они просто гуляют! Они вышли на «Уэмбли», чтобы пройтись. Абсолютный позор! Посмотрите, к чему это приводит», - выдает Невилл, когда в кадре появляется плачущий маленький «канонир».

Английская пресса давно не выслеживает тактические промахи Венгера. К чему? Она просто констатирует факт очередной смерти «Арсенала».

Британский журналист Пирс Морган, являющийся болельщиком «канониров», разит Венгера наповал, выдавая текст 10-летний давности за начало своей статьи по финалу Кубка лиги.

И все покупаются.

«Арсенал» был жалок, - пишет Морган. - Нет. Подождите, это слишком щедро. Жалость вызывает сочувствие. Но сейчас я не чувствую никакой симпатии к команде, которая так ужасно капитулировала против «Манчестер Сити». Я чувствую только слепую ярость и горькую обиду. Мы были безвольными, невдохновленными, лишенными творческой мысли. У нас нет лидера, как Тони Адамс или Патрик Виейра. Игроки не знают, как бороться. А Венгер был похож на заключенного смертника, ожидающего электрического стула. Он внезапно стал выглядеть очень старым. Клуб разлагается под его руководством на глазах. Пришло время «Арсеналу» и Венгеру разойтись».

Еще раз: это было написано 10 лет назад. «Арсенал» тогда проиграл «Манчестер Сити» Марка Хьюза – тоже 0:3. За это время клуб из Манчестера прошел через многое, порой проигрывая, но двигаясь в каком-либо направлении. «Арсенал» остался в своем 2008-м. Только у той команды была надежда на возвращение - прошло ведь всего два года после финала ЛЧ с «Барселоной», а у этой нет ничего. Пустота.

Даже Тьерри Анри уже не пытается выгородить Венгера. Да, он не призывает к отставке, находит какие-то положительные моменты в 0:3 от «Сити». Но, к примеру, на вопрос, хотел бы он возглавить «Арсенал», экс-форвард, который обязан Венгеру очень многим, отвечает не что-то вроде: «Арсен все исправит». Нет, он говорит: «А кто бы не хотел?»

В Венгера больше никто не верит. Ни судьи, ни болельщики, ни игроки, ни эксперты, ни бывшие легенды «Арсенала», для которых он был когда-то всем.

«Наблюдать за ним сейчас – это как быть свидетелем постаревшего Мухаммеда Али в бою против Ларри Холмса. Или потолстевшего Роналдо. Это печально. Бросьте уже кто-нибудь полотенце», - сказал экс-игрок «Арсенала» Иан Райт.

Правда, остановите его кто-нибудь, пока мы окончательно не забыли, каким он был великим.

Фото: Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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