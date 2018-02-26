10 шикарных голов уик-энда. Выберите лучший

10 шикарных голов уик-энда. Выберите лучший

11:16
Кавани, Калабрия или Милинкович-Савич. Кто автор лучшего гола выходных?

Дико крутой удар Сергея Милинковича-Савича

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Эдинсон Кавани и разворот на миллион. 

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Красота комбинационной мысли «Милана» и «парашют» Давиде Калабрия.

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Лишние килограммы – источник ударной силы Тройя Дини.

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Левая Венсана Козьелло – смертельная.

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Голевые «банки» Джердана Шакири

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В Леверкузене светит солнце, Гвидо Бургшталлер унижает «Байер», зрителям весело.

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Мариано Диас демонстрирует чудеса координации.

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Еще одна «вертушка». На этот раз от Мирко Антенуччи.

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Неберущийся выстрел Виллиана.

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Фото анонса: Marco Rosi / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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