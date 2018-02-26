За 1,5 года он вырос на 25 см, чуть не закончив с футболом. Талант, который спасет Моуринью

Еще полгода назад о нем знали лишь фанаты «МЮ», а теперь он выбивает из старта Погба, сдерживает Азара, позволив тому показать свой класс лишь в одном моменте, и выбирает между сборными Англии и Шотландии. «Матч ТВ» – о 21-летнем полузащитнике «МЮ» Скотте Мактомини.

Вырос на 25 см за полтора года

Скотт Мактомини попал в академию «МЮ» в 5 лет. В первые годы он играл нападающего, а позже – в команде U-16 – вместе с Рэшфордом выходил на позиции 10-го номера. Очевидно, что с техникой у парня все в порядке. Это можно было видеть и по последнему матчу против «Челси». Например, в моменте, когда он с соперником на плечах элегантно сыграл с Валенсией в стенку. В молодежной команде «МЮ» Скотт уже играл классического полузащитника box-to-box. Но в сложных ситуациях тренеры иногда отправляли его в атаку, используя в роли Феллайни.

Хайлаты из молодежной команд «МЮ»

И еще хайлайты

В юности из-за резкого скачка в росте Мактомини чуть не покинул «МЮ». Просто представьте: в конце 2014 года, когда парню исполнилось 18 лет, его рост составлял всего 168 см. За следующие 18 месяцев он доберется до 193 см. Но на фоне нагрузок такой быстрый рост вызвал проблемы со здоровьем, начались травмы. Из-за этого Мактомини в следующих двух сезонах сыграл всего 18 матчей за молодежную команду.

– Мое тело не было готово к таким изменениям, – вспоминал футболист в интервью официальному сайту «МЮ». – Но тренеры очень хорошо ко мне относились. Мне не так много давали играть, но все время поддерживали, помогали. Если бы я был в другом клубе, не возившимся так со мной, не знаю, что бы было. Думаю, я бы не обвинил и «МЮ», если бы они однажды подумали: «Мы просто избавимся от него».

Изменения в организме вынудили Мактомини часами заниматься в тренажерном зале, чтобы подготовить к нагрузкам, по сути, новое тело. И это ему удалось, а главное – он сумел не только набрать необходимую мышечную массу, но и сохранить пластику и технику.

– Отчасти, то, что со мной случилось, пошло мне на пользу. Сложности заставили меня стать сильнее, быстрее, мощнее. Я чувствую это на поле. Раньше меня было легко оттолкнуть от мяча, теперь все иначе.

Дебют и прорыв в основу

В то, что пробиться в «МЮ» реально, Мактомини поверил, когда пришел Луи ван Гал. За два года в Манчестере он привлек к первой команде 14 выпускников академии. Среди них были Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард.

– Их пример вдохновил меня. Он показал, как далеко вы можете пройти, упорно работая. Многие люди говорили о Джесси, когда он был моложе, что он не способен играть на высоком уровне. Но посмотрите: он делает это!

Мактомини дебютировал в АПЛ при Моуринью – 7 мая 2017 года в игре против «Арсенала». На 84-й минуте он заменил Мату на глазах 60 тысяч человек. В одной из атак он даже нанес удар в створ, но Чех справился. «МЮ» к тому времени безнадежно проигрывал, но это было не так важно – Моуринью все силы бросил на Лигу Европы.

Именно поэтому Мактомини 21 мая дебютировал уже в старте «МЮ». Основной состав готовился в финалу с «Аяксом», а молодежь вышла показать себя в АПЛ. Скотт провел все 90 минут, а «красные дьяволы» победил – 2:0.

В нынешнем сезоне Моуринью планомерно подпускал опорника к основе – сначала тот выходил в старте Кубке, потом – в Лиге чемпионов. Матчи против «Бенфики», которые практически обеспечили «МЮ» плей-офф, Мактомини сыграл без замен.

Шанс на большее появился в середине февраля, когда Погба провалил очередной топ-матч – против «Тоттенхэма» (0:2). Француз идеально показал, как не надо играть в центре поля: Поль упускал соперника, терял позицию, неправильно заполнял зоны. Из-за этого полузащита «шпор» просто разрывала бедного Матича.

Все плюсы, которые Поль давал в атаке, перечеркивались отсутствием тактической дисциплины. Моуринью понял, что нужно что-то менять. И усадил главную звезду на лавку в следующей игре – с «Хаддерсфилдом», выпустив в старте 21-летнего Мактомини. «МЮ» победил. Затем Погба вновь вышел в старте – с «Ньюкаслом» (0:1) – и вновь провалился. С тех пор Мактомини сыграл без замен все три последних матча «МЮ». А Погба попал в старт против «Челси» только благодаря травме Эрреры.

Как Мактомини помог Матичу

Еще до очередного провала Погба, который вынудил Моуринью искать тому замену, великий Алекс Фергюсон советовал португальцу обратить внимание на Скотта.

Кстати, у Мактомини, как и, наверное, у всех легенд «МЮ», есть фотография с Сэром Алексом.

Но Моуринью, конечно, и сам понимал, какой талант попал к нему. Португалец редко кого-то открыто хвалит, но Мактомини он отмечал в последние дни регулярно.

Например, вот. После вопроса о Скотте Жозе даже расчувствовался – и обнял журналиста.

После игры с «Севильей» португалец снова похвалил молодого игрока:

– Вы все время спрашиваете про Погба. Но вы должны говорить про Мактомини. Он великолепен. Сегодня он все делал правильно. Прессинговал Банегу, мешал ему играть, а это основной плеймейкер «Севильи». Отличный матч для Скотта.

А в это воскресенье Мактомини противостоял Азару. И в целом справился с бельгийцем, позволив тому только в моменте с голом Виллиана показать то, что он умеет.

В остальном Азар провел не лучший матч. Через него шла вся игра «Челси», но из-за постоянно дежурившего рядом с бельгийцем Мактомини с каждой минутой преимущество переходило к «МЮ». Конте даже решил рискнуть и убрать Азара с поля, чтобы спутать оборонительные перестроения хозяев. Чтобы «Челси» разнообразил выход из обороны, а опорники «МЮ» Матич и Мактомини не знали, кого держать. Не вышло.

Грамотная работа по Азару – это хорошо. Но гораздо важнее то цельное впечатление, которое оставляет молодой манкунианец. Он очень хорош как в игре без мяча, так и в единоборствах. Посмотрите, как заиграл вместе с молодым полузащитником Матич! Серб получил партнера, который не бросает обороняться, если ему лень, грамотно перекрывает зоны и неплох в подстраховке. В итоге Матич с такой подмогой просто выгрыз центр у Канте и Дринкуотера.

Шотландия или Англия?

Несмотря на то, что Мактомини родился в английском Ланкастере, он имеет шотландские корни. Скотт уже посещал тренировки различных возрастов сборной Шотландии, но в официальных матчах участия не принимал.

О своем будущем выборе футболист как-то сказал: «Я, наверное, больше шотландец, чем англичанин». Однако, в ноябре 2017 года в разговоре с временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Шотландии Малки Маккэйем полузащитник заметил, что хочет сосредоточиться на том, чтобы закрепиться в первой команде «МЮ».

После двух последних недель, когда он выдал два топ-матча – против «Севильи» и «Челси», – активизировалась и сборная Англии. Выбор – за Мактомини.

Но «МЮ» в любом случае повезло. Моуринью, кажется, нашел человека, который поможет стабилизировать игру команды и спасти сезон. А для болельщиков важно, что этот человек – воспитанник клуба.

Фото: Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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