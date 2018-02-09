Санчес стал 11-м футболистом, сыгравшим у Гвардиолы и Моуринью. Как проявили себя остальные 10?

«Матч ТВ» пытается прикинуть, что ждет Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед», отталкиваясь от истории вопроса.

Чилийский форвард Алексис Санчес под занавес трансферного окна сменил «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед». За три неполных матча в новой команде он уже успел отличиться сам и отдать голевой пас. Один из ключевых вопросов на перспективу: как сработается Санчес с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью? Будет ли это сотрудничество более плодотворным, нежели было в «Барселоне» с Хосепом Гвардиолой? В сезоне-2011/12 Алексис, напомним, забил 14 мячей в 41 матче во всех турнирах.

Возможно, ответ подскажет опыт предшественников. Итак.

Они проявили себя лучше при Моуринью, чем при Гвардиоле:

Эйдур Гудьонсен

В Лондоне исландец провел лучшие годы карьеры, нередко выполняя в атаке роль первой скрипки. Впрочем, еще Моуринью экспериментировал с переводом Гудьонсена в полузащиту. В Барселоне Эйдур полностью смирился с тем, что будет выполнять только вспомогательные функции, и по большому счету таскал рояль (иногда еще товарищей по команде у себя на плечах после победных финалов).

Самюэль Это’О

Сложно утверждать, с каким именно тренером Саму повезло больше. С точки зрения результативности на «Камп Ноу» все было куда ярче и бодрее, но стоит вспомнить, что изначально Гвардиола вовсе хотел отказаться от услуг скандального камерунца. При новом тренере «Барсы» Это’О вынужден был уйти на фланг атаки и куда больше отрабатывать в защите. Эти навыки пригодятся ему затем и в «Интере», и в «Челси» у Моуринью. А самое главное – отношения с тренерским штабом у него будут превосходные.

Златан Ибрагимович

Еще один чистый форвард, который блистал у Жозе и хандрил у Пепа. Сейчас Ибра уже второй раз работает вместе с Моуринью (союз, правда, закончится совсем скоро), и если бы не тяжелая травма весной, наверняка приносил бы значительную пользу. «Барселоне» и Гвардиоле, в частности, швед запомнился постоянными конфликтами с тренером, которые игрок затем подробно описал в автобиографии.

Они проявили себя лучше при Гвардиоле, чем при Моуринью:

Клаудио Писарро

Перуанец стал одним из последних трансферов, которые оформил Моуринью, прежде чем внезапно покинуть «Челси» в самом начале сезона. Вернувшись в «Баварию», Писарро застал там не только Гвардиолу, но и целый ряд старых знакомых, поэтому адаптировался быстро, хотя до себя самого прежнего, мюнхенского образца, и не дотянул.

Максвелл

Вечный спутник Ибрагимовича являлся основным левым защитником в «Интере», а затем какое-то время страховал Эрика Абидаля в «Барселоне». В меру эффективен он был и там, и там, но с Гвардиолой их сотрудничество получилось более длительным и продуктивным в плане трофеев.

Хаби Алонсо

Чуть ли не единственный футболист из списка, который выступал одинаково хорошо и примерно на одной позиции при обоих тренерах. Моуринью дал испанцу возможность еще раз выиграть Лигу чемпионов, Гвардиола – проявить себя не только опорником, но и плеймекером. Ни при том, ни при другом хавбеку не удалось снова забить с центра поля. Отдадим преимущество Пепу, так как с более поздней версией Хаби работать было чуть сложнее элементарно в силу возраста.

Сеск Фабрегас

Нельзя сказать, что последние семь лет Сеск валяет дурака, но объективно лучше всего он выглядел не в «Барсе» Гвардиолы и не в «Челси» Моуринью, а в «Арсенале» Венгера. Внушительную результативность в Каталонии можно объяснить тем фактом, что Пеп зачастую ставил испанца на позицию «ложной девятки». Эту практику впоследствии применили и в сборной.

Арьен Роббен

Во времена, когда Арьен был еще не полностью лыс, как раз и началась история первого пришествия Моуринью в «Челси». Тогда голландец был хорош, но недостаточно зрел. Окончательно же в статусе мировой звезды он закрепился в «Баварии», пусть и до приезда туда Гвардиолы. Вряд ли именно Пеп оказал решающее влияние на качественный скачок в игре Роббена, но факт в том, что в Мюнхене он стал настоящим лидером команды.

Педро Родригес

Один из двух игроков, чей талант приметил и развил Гвардиола. Первое время Педро казался не более чем функцией, старательным левым вингером с не самым выдающимся набором умений. Однако затем испанец стал незаменимой частью атакующего трио «Барсы», а также счастливым талисманом, умудрившись забить в каждом турнире триумфального сезона-2008/09. С Моуринью их объединяет лишь половина слабого (скорее для «Челси», нежели игрока) сезона.

Кевин Де Брюйне

Разительный контраст. «С высоты прожитых лет» не поддается объяснению, как Моуринью не смог разглядеть талант Де Брюйне, которого сейчас справедливо называют едва ли не кандидатом на «Золотой мяч». При Гвардиоле бельгиец получил куда большую свободу действий, прямо сейчас определить емко, одним словом его позицию на поле, пожалуй, и не получится. Лучший игрок лучшей команды Европы. И это еще Кевин не сказал своего последнего слова в Манчестере!

* Второй сезон продолжается.

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» – в прямом эфире телеканала «Матч! Футбол 1» в воскресенье, 17:10 мск.

Фото: Clive Rose/Getty Images, Mark Thompson/Getty Images Sport/Getty Images, Mike Stobe/Getty Images Sport/Getty Images for New York Red Bulls, globallookpress.com, Shaun Botterill/Getty Images Sport/Getty Images, Newpress/Getty Images Europe/Getty Images, David Ramos/Getty Images Europe/Getty Images, Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images Europe/Getty Images, Stephen Dunn/Getty Images Sport/Getty Images, Dan Mullan/Getty Images, Alex Caparros/Getty Images

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