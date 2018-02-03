Первый гол Санчеса за «МЮ», Обамеянга – за «Арсенал» и эпичный промах Стерлинга

Красивый вечер в АПЛ.

Задача «МЮ» – второе место

«Манчестер Юнайтед»на «Олд Траффорд» переиграл «Хаддерсфилд Таун» в 26-м туре чемпионата Англии.

Победный гол на счету Ромелу Лукаку. Свой дебютный мяч за манчестерцев в АПЛ забил Алексис Санчес.

Его удар с пенальти отразил вратарь, но на добивании чилиец был быстрее защитников.

Другие факты о матче:

Моуринью сказал перед игрой ESPN: «С первым местом в премьер-лиге все решено. Постараемся финишировать на второй строчке».

Португалец объяснил The Guardian ситуацию с контрактом и травмой полузащитника Маруана Феллайни: «Вчера я сказал ему: «Заткнись и подписывай контракт. Сделай это до того, как узнаешь о сроках восстановления». Бельгийский полузащитник получил травму колена в предыдущей игре «МЮ» против «Тоттенхэма». Фелайни перенес операцию на колене и выбыл до конца марта.

Давид де Хеа провел 300-й матч в составе красных.

Полная статистика встречи

Ничья с «самой британской командой»

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Бернли». Хозяев спас от поражения гол исландца Йохана Гудмундссона. В составе «Сити» феноменальным ударом отметился Луиз Данило. Манкунианцы продолжают лидировать в АПЛ с отрывом от ближайшего приследователя в 13 очков.

Другие факты о матче:

Рахим Стерлинг эпично промахнулся по воротам с метра. Вот видео.

По подсчетам Opta Sports, впервые с апреля 2017 года «Сити» не выиграл матч АПЛ, в котором забил первым, серия насчитывала 25 побед.

Гвардиола заявил BBC, что не расстроился из-за результата, потому что «Сити» играл против «самой британской команды АПЛ с их лонгболами».

Накануне матч стало известно, что Габриэл Жезус пропустит еще 6 недель из-за травмы колена.

Экс-полузащитник «Сити» Бакари Санья прокомментировал подписание контракта с аутсайдером серии А – «Беневенто». FootballFancast цитируют Санья: »Мы живем в эру, когда футбол стал скорее бизнесом, а не спортом. Пусть всех удивил мой выбор, но «Беневенто» сейчас – и есть сам футбол».

Полная статистика встречи

Убийство на «Эмирейтс»

«Арсенал» на своем поле разгромил »Эвертон». Победный гол забил Лоран Косельни. Хет-трик оформил Аарон Рэмси, три голевые передачи в свой актив записал Генрих Мхитарян. Дебютный гол за лондонцев забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Другие факты о матче:

Ремси оформил певый хет-трик в карьере.

По ходу встречи Петр Чех получил травму колена и не смог продолжить матч.

После замены Тео Уолкотта »Эмирейтс» аплодировал стоя.

Перед матчем Обамеянг признался сайту «Арсенала», что Мхитарян ему как брат.

Все голы и лучшие моменты.

Полная статистика встечи

Фото: Ian MacNicol / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Getty Images; Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

Смотрите также

Кто забил лучший гол АПЛ в прошлом году?

Чем так хорош Обамеянг. Объясняем за две минуты

С кем Уолкотт начинал в «Арсенале». 11 гифок, которые вернут вам молодость