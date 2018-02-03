С кем Уолкотт начинал в «Арсенале». 11 гифок, которые вернут вам молодость

С кем Уолкотт начинал в «Арсенале». 11 гифок, которые вернут вам молодость

Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
3 февраля 15:12

Через несколько часов – «Арсенал» – «Эвертон». Тео Уолкотт сыграет против бывшей команды. «Матч ТВ» вспоминает крутой состав «канониров», за который форвард дебютировал 12 лет назад. 

«Арсенал» – «Эвертон». 3 февраля, 20:25. На «Матч! Футбол 1».

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Фото анонса: Phil Cole / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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