Рондон ломает ногу сопернику. И сам понимает, насколько всё страшно

Рондон ломает ногу сопернику. И сам понимает, насколько всё страшно

Евгений Шуваев
Евгений Шуваев
01:47

Жуткий эпизод с участием знакомого нам форварда.

Не особо примечательный матч между «Эвертоном» и «Вест Бромвичем» привлек внимание всей Англии на исходе часа игры.

Нападающий гостей Саломон Рондон в игровом эпизоде, пытаясь выбить мяч, сзади нанес удар по ноге полузащитнику «ирисок» Джеймсу Маккарти. Тот рухнул на газон и не смог самостоятельно подняться.

В том, что дела плохи, быстро убедился и сам Рондон, закрыв лицо руками, словно не веря в случившееся.

Впрочем, именно он наряду с голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом первыми дали сигнал медикам.

Маккарти унесли на носилках, а вскоре ему диагностировали двойной перелом – голеностопа и малой берцовой кости. В лучшем случае Джеймс вернется в строй по ходу следующего сезона.

«Абсолютно опустошен. О соперничестве забывается, когда твой коллега страдает от такой неудачной травмы. Надеюсь, ты снова сыграешь», - написал венесуэлец в твиттере.

https://twitter.com/salorondon23/status/954796784504770560

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 24

«Эвертон» (Ливерпуль) — «Вест Бромвич» (Вест Бромвич) — 1:1 (0:1)

Голы: Ниасс, 70 — Родригес, 8.

Фото: Jan Kruger/Getty Images

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