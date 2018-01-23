7 историй об Алексисе Санчесе, которых вы не знали

Увлечение боксом и пианино, игра босиком, любовь к собакам и другие факты о новичке «МЮ».

Родом из чилийской глуши

Городок Токопилья зажат между пустыней, морем и пустыней и разделен пополам электростанцией и заводом. В небе над одноэтажными бараками то и дело клубится черный дым. Ко всем бедам в 2007 году Токопилья содрогнулась от землетрясения – такого, что реконструкция не закончилась до сих пор.

Но Алексис Санчес все еще безумно привязан к Токопилье. В отпуск он первым делом едет в родной город, заглядывает в гости к знакомым, захаживает в бары и никому не отказывает в общении. А потом нанимает грузовик, доверху наполняет его подарками, разъезжает по улицам Токопильи (одна из них названа в его честь, вдоль других – огромные граффити с портретами Санчеса) и одаривает жителей.

Не будь в Англии Boxing Day, а потом и набитого играми января, он приезжал бы сюда на Рождество, как было раньше, наряжался в костюм Санта-Клауса на городской ярмарке и смотрел бы, как повсюду на улицах полыхают чучела Алексисов Санчесов. Это добрая южноамериканская традиция: чучела для сжигания в Новый год в Южной Америке делают только в честь выдающихся личностей.

Токопилья много значила для Санчеса еще в детстве. Так много, что в 13 лет он отказался от варианта перейти в «Ранкагуа». Зато в 14 уже не стал упираться и махнул в «Кобрелоа» – и в первой же игре за главную команду выскочил на замену и парой движений так огорошил соперника, что принес своим победу - 5:4.

Увлекается боксом и игрой на пианино

Алексис рос без отца: маме Мартине приходилось пахать на двух работах. Сначала ехать в соседний город и продавать там рыбу, а потом возвращаться и убираться в школе, где учатся дети: дочки Маджори и Тамара и сыновья Умберто и Алексис.

Зарабатывал и сам Санчес: приглядывал за машинами на парковках, мыл их на светофорах, кувыркался и выделывал трюки на тротуаре в надежде кого-то развлечь. А когда окреп, пару долларов приносил и бокс. «У кого-то оказалась пара старых перчаток, Алексис надел их и вступил в бой, – рассказывал Умберто. – Потом ему стали за это приплачивать. Ему нравится бокс, и он до сих пор не прочь побоксировать ради удовольствия».

Сейчас Санчес больше известен хобби поромантичнее: игрой на пианино.

Так, например, он провел прошлый день святого Валентина.

Начинал играть в футбол босиком

На первый заработанные в «Удинезе» деньги Санчес построил дом для мамы. Сейчас Санчес строит в Токопилье футбольные поля: чтобы сделать пять таких, он пожертвовал 140 тысяч фунтов. «Хочу, чтобы у детей были площадки для игры, – говорит Алексис. – Я в детстве не имел такой роскоши, но мне очень повезло: я играю за границей. Но такое в Токопилье случается редко».

Маленький Санчес не имел даже роскоши купить себе бутсы. Чтобы сыграть на одном турнире для 14-летних, Алексису пришлось одолжить обувь. Впечатлил там всех, и мэр Токопильи презентовал таланту новенькие бутсы – первые в его жизни.

До того приходилось выходить на поле босиком, отсюда его стиль бега – немного вприпрыжку, будто по газону рассыпаны камни, как на пустырях Токопильи. За это Алексиса прозвали «белкой» – а еще за то, что никто больше не решался карабкаться на крышу или на дерево, если туда залетел мяч. А вот Санчес бесстрашно лез.

На земле Санчес обводил или просто оббегал парней на пять лет старше его. Когда Алексис подрос, то бесил сверстников в своей первой команде «Аурако» тем, что постоянно играл, хотя мог позволить себе тренироваться с меньшим усердием. «Он бы предпочел погонять мяч на улице, чем на тренировке», – рассказывал в интервью FourFourTwo первый тренер Санчеса Альберто Толедо.

В 17 лет попал в сборную Чили

В 18 Санчес выиграл бронзу юношеского чемпионата мира в Канаде – того самого, где блеснул Давид Янчик. А в 17 должен был сыграть за молодежку контрольный матч против первой сборной Чили. Не зная, куда идти, Санчес зарулил в раздевалку ко взрослым и поймал на себе строгие взгляды: что ты здесь забыл? Алексис в недоумении шел мимо легенд, пока не наткнулся на менеджера по экипировке: «Тебе не сюда, мальчик». Уже скоро Алексис заходил в эту раздевалку без всякой ошибки. И это в 17 лет и пять месяцев.

В тот же год Санчесу позвонил лучший тренер Южной Америки, «новый Арриго Сакки» Клаудио Борджи. Он захотел видеть Алексиса у себя в «Коло-Коло». Но Санчес то ли не поверил, то ли не узнал и дрожащим голосом ответил: «Борджи? Это кто? Никаких Борджи не знаю». Выслушав объяснения, Санчес отбыл в аренду в «Коло-Коло» из «Удинезе».

Получал уроки итальянского от Саласа

В команде Борджи Санчес пересекся с Марсело Саласом – кумиром Чили, с которым Алексиса стали сравнивать при первых проблесках таланта. Когда Санчес отправлялся в Удине, то ни слова не знал по-итальянски – и помог как раз Салас. Специально для Алексиса он составил список самых ходовых фраз – не просто же так играл в «Лацио» и «Ювентусе».

На одной из первых пресс-конференций Санчес сразил журналистов наповал, с ходу заговорив на итальянском: «Как вы тут говорите, piano piano si arriva lontano». На русском – «тише едешь, дальше будешь».

Мог переехать в Манчестер раньше

Алекс Фергюсон пытался переманить чилийца еще из «Удинезе» и сделать вторым Роналду.

Желал Санчеса и «Манчестер Сити»: в 2011 году шейхи даже согласовали с «Удинезе» 30-миллионную сделку. Оставался личный контракт. За Алексисом пригнали чартерный рейс прямиком в Сантьяго – он должен был отвезти Санчеса на переговоры. Но Алексис отказался подниматься на борт, потому что мечтал только о «Барселоне». Вскоре «Барса» выложила за Санчеса то ли 26 миллионов, то ли все 43 – так или иначе, «Удинезе» не в обиде.

Алексис стал первым чилийцем в истории «Барселоны» и взял себе девятый номер – в честь Роналдо. Его лелеял Хосеп Гвардиола, но никто не понимал в раздевалке. «Ни слова не разберу, что ты там говоришь, чилиец!» – сердился Виктор Вальдес, и команда падала со смеху. Алексис говорит с особым акцентом – даже не чилийским, а токопильянским. Хоть как-то сквозь него продирался Месси – он и переводил слова Санчеса для всей команды.

Обожает собак

Алексис без ума от двух своих золотистых ретриверов – Атома и Хамбера. Они наряжает их в шляпы, очки и ушки Минни-Маус, смотрит с ними «Замерзшее сердце», катает их на самолете, возит на тренировки и подписывает их именами бутсы.

Атому и Хамберу был посвящен целый фанатский баннер на «Эмирейтс».

Фото: manutd.com