Нервный срыв Клоппа и голевая Ван Дейка. Что вы могли пропустить, если не видели матч «Ливерпуля» с «Суонси»

«Красные» не только проиграли последней команде АПЛ. Случилось еще много интересного.

79 миллионов, которые помогли «Суонси» забить

Вирджил Ван Дейк перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 79 миллионов евро и стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Не так давно новичок «Ливерпуля» принес победу своей команде за шесть минут до конца кубкового матча с «Эвертоном».

В своей первой игре за «красных» в АПЛ защитник также отличился. Вынос после углового сыграл на руку «Суонси». Соцсети отреагировали мгновенно: «Теперь у Ван Дэйка «гол плюс пас».

Кровавое празднование

«Лебеди» забили меньше всех в текущем розыгрыше АПЛ. Возможно, оно и к лучшему. После гола в ворота «Ливерпуля» прямо во время празднования капитан «Суонси» получил травму. Случилось это крайне нелепо. В жарких объятиях по случаю знаменательного события один из партнеров разбил Федерико Фернандесу нос.

Короче, валлийскому клубу нужно работать не только над реализацией, но и над координацией тоже.

Нервный срыв Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» вспыльчивый парень. Это всем известно. Иногда эмоции у немецкого специалиста берут верх над хладнокровием. Так случилось и на «Либерти Стэдиум».

Один из фанатов «Суонси» весь матч допекал Клоппа. В результате коуч не выдержал и устроил обидчику словесную порку. За что впоследствии пришлось извиняться.

— Он все время кричал на меня, и один раз я отреагировал, извините, — сожалел после матча херр Юрген. — Я вспомнил, что я прежде всего человек и в какой-то миг подумал: «С меня довольно!»

У меня не было диктофона, как у журналистов, поэтому я не смог записать, что этот парень кричал. Болельщику хорошо – ему ничего не будет. Уверен, я не первый тренер, с которым случилось подобное. Это и моя вина, не должен был реагировать. Но я не сказал ничего плохого – только показал, что мне не нравится то, что мне кричал этот человек.

Тренерская карусель «Суонси»

Клопп буйный, зато при делах. В отличие от четырех (!) предыдущих тренеров валлийского клуба. Карлуш Карвальял — пятый наставник «Суонси» с момента последней встречи с «красными» на домашнем стадионе.

В октябре 2016-го «Суонси» проиграли «Ливерпулю» на «Либерти» (1:2). После этого клубом успели порулить Боб Брэдли, Алан Кертис, Леон Бриттон, Пол Клемент.

Прямо сейчас «лебеди» идут на последнем месте в АПЛ. «Надежда еще есть», — утверждают игроки.

Мерсисайдский Робин Гуд

Именно так величают теперь тренера «Ливерпуля» английские СМИ.

«Ливерпуль» умудрился проиграть аутсайдеру и вновь упустил шанс догнать «Челси». «Красные» потерпели первое поражение за три месяца. Прервалась серия из 18 побед, последняя из которых — над всесильным «Ман Сити». Мерсисайдцы отбирают очки у богатых и раздают бедным.

Фото: Getty Images

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