Ровно 22 года назад «МЮ» отставал от лидера на 12 очков, но стал чемпионом. Получится ли сейчас?

Английская сказка родом из лихих 90-х.

Уступив в прошлом туре в Ливерпуле, «Ман Сити» подарил маленький шанс. Не столько самому «Ливерпулю», сколько всей лиге. Подавляющее большинство по-прежнему не верит, что команда Гвардиолы отдаст уже сто раз всеми врученный ей титул, но есть надежда. На чудо. И первым прорубить дорогу этому чуду сегодня может «Ньюкасл».

Таковое уже случалось в английском футболе 22 года назад. Как и сейчас, тогда второе место с 12-очковым отставанием занимал «Манчестер Юнайтед», в который добрую половину сезона не верил примерно никто. Но обо всем по порядку.

Сезон-1995/96 еще до того, как стало ясно, чем обернется чемпионская гонка, был чертовски хорош.

Премьер-лига наконец-то сократила число участников с 22 до 20, благодаря чему из второй лиги наверх поднялись лишь два клуба вместо традиционных трех.

В третий раз за последний год был побит трансферный рекорд страны. «Ливерпуль» заплатил за нападающего «Ноттингем Форрест» Стэна Коллимора сумасшедшие по тем временам 8,4 миллиона фунтов. За год Коллимор забьет 14 голов, вдвое меньше, чем лучший бомбардир команды Робби Фаулер.

Это был сезон, по ходу которого свои первые матчи сыграли 17-летний Фрэнк Лэмпард и 18-летний Рио Фердинанд. Ни за какое чемпионство они тогда, разумеется, не боролись и выступали в составе серого середняка «Вест Хэма».

За чемпионство бились другие.

Накануне сезона многие склонялись к тому, что мешать «Блэкберну» защищать титул будет, скорее всего, только «Ньюкасл» Кевина Кигана. В июле «сороки» купили сразу двух отличных форвардов – Давида Жинолу из «ПСЖ» и Леса Фердинанда из «КПР». 6 миллионов фунтов за последнего стали их клубным рекордом.

В «Манчестер Юнайтед» в это время затеяли перестройку – команду покинули ключевые игроки вроде Инса, Хьюза и Канчельскиса, и свой шанс получили выпускники академии, совсем юные Скоулз, Батт, Бекхэм и братья Невиллы. А 8 августа о своем желании уехать из Англии объявил Эрик Кантона, отбывавший восьмимесячную дисквалификацию за тот самый кунгфуистский удар ногой болельщика.

Алексу Фергюсону понадобилось два дня, чтобы уговорить Кантона остаться. В тот день, когда это все-таки произошло, «Ньюкасл» подписал вратаря Шаку Хислопа. Судя по всему, именно он должен был останавливать Эрика, когда того выпустят из клетки. Хислоп проиграет конкуренцию за место в стартовом составе и в 1998-м бесплатно уйдет в «Вест Хэм». Впрочем, это не худшее, что случится с «Ньюкаслом» и его игроками.

Август

19-го числа официально стартует новый сезон английской премьер-лиги. Обходится без сенсаций – «Ньюкасл» дома громит «Ковентри» (3:0) – один из мячей забивает Фердинанд, а «Ман Юнайтед» на выезде уступает крепкой «Астон Вилле» (1:3). Спустя три тура после начала чемпионата команда Кигана возглавляет турнирную таблицу, опережая по разнице мячей «Лидс» и тот же «МЮ».

Сентябрь

«Ньюкасл» лишь укрепляет свое преимущество. В первых восьми матчах у команды семь побед. Киган второй месяц подряд получает приз лучшему тренеру месяца.

Октябрь

В первый день октября у «МЮ» возвращается «исправившийся» Кантона. Его гол приносит ничью в матче с «Ливерпулем» (2:2). «Ньюкасл чувствует себя увереннее, обыгрывая в тот же день «Эвертон» (3:1). Под конец месяца преимущество «сорок» над манкунианцами составляет, правда, одно очко, но есть игра в запасе.

Ноябрь

Месяц спустя это преимущество вырастает уже до пяти очков. Впереди самая насыщенная пора – Boxing Day, который, по идее, должен утомить хотя бы одного из претендентов.

Декабрь

Пока еще действующий чемпион «Блэкберн» в начале месяца получает пять безответных мячей в Ковентри и перестает восприниматься всерьез. Под Рождество «Ньюкасл», пользуясь осечкой «МЮ» (1:3 от «Лидса»), наращивает отрыв и ведет уже 10 очков.

27-го числа в Манчестере проходит центральная игра тура. Фергюсон принимает Кигана, цепляясь, по сути, за последнюю явную возможность сохранить интригу в чемпионской гонке. Будущему сэру это удается – «Юнайтед» побеждает 2:0. «Ньюкасл» терпит всего второе поражение в сезоне. Команды отделяют друг от друга 7 баллов.

Спустя три дня «МЮ» обыгрывает «КПР» (2:1) и еще плотнее приближается к лидеру, но у «Ньюкасла» свой матч в запасе…

Январь

…Который команда выигрывает. Да как! 4:1 у «Тоттенхэма», борющегося за попадание в еврокубки. Все возвращается на круги своя. 20 января 1996 года «Ньюкасл» опережает «Юнайтед» на целых 12 очков.

Февраль

«Сорокам» спокойно не сидится. Словно предчувствуя, что ничего еще не кончено, клуб обновляет свой трансферный рекорд, забирая у «Пармы» за 6,7 миллиона фунтов Фаустино Асприлью. Сколько талантливого, столь и капризного игрока. Ставка рискованная, но у «Ньюкасла» есть возможности экспериментировать и думать даже уже о следующем сезоне.

В последнем туре февраля команда Кигана неожиданно теряет очки в матче с «Манчестер Сити» (3:3), а «МЮ» на радостях выносит «Болтон» (6:0). Чтобы вы понимали, тот «Сити» по итогам сезона вылетел в чемпионшип и в целом был дохлым номером. Разница между двумя лучшими командами страны всего 4 очка, пусть и при разном количестве сыгранных матчей. Эксперты лениво заводят досужие разговоры.

Март

Еще одна очная встреча, теперь уже на «Сент-Джеймс Парк». И снова «красные дьяволы» сильнее. Пусть не по игре («Ньюкасл» транжирит кучу моментов), по по счету. Единственный мяч забивает Кантона, поднимающий не только накрахмаленный воротник, но и новую волну споров о чемпионской интриге. Между «Ньюкаслом» и «МЮ» ровно одно очко.

16-го числа манкунианцы на выезде играют вничью с «КПР» (1:1) и по разности мячей временно выходят на первую строчку. Временно – потому что спустя пару дней в своем матче «Ньюкасл» обыгрывает «Вест Хэм» (3:0) и возвращается на привычное место.

20 марта в разборки лидеров вдруг решает вмешаться «Арсенал». Сначала «канониры» уступают в гостях «Юнайтед» (0:1, конечно же, Кантона). А через три дня на «Хайбери» кладут два мяча «Ньюкаслу» (2:0). «МЮ» вновь во главе таблице за счет разницы голов.

К концу месяца команда Фергюсона опережает «сорок» на три очка. Тем еще играть два отложенных матча.

Апрель

3-го числа в одном из самых безумных матчей всех 1990-х «Ньюкасл» терпит поражение от «Ливерпуля» (3:4). Мерсисайдцы дважды уступают по ходу встречи, но отыгрываются, а решающий мяч от Коллимора влетает в сетку уже в компенсированное время. Спустя еще неделю внезапно выясняется, что «Ньюкасл» выиграл лишь дважды в восьми (!) турах.

Претенденты на титул до конца месяца так и не сравниваются по количеству проведенных матчей, у «МЮ» пока фора в 6 очков, но как раз на две игры больше. В то, что «Ньюкасл» упускает трофей из рук, не верит даже руководство лиги. На случай, если у лидеров по итогам сезона будет одинаковое количество баллов, забронирован дополнительный матч на «Уэмбли».

С огромным трудом вымучив победу в Лидсе (1:0), Киган вдруг дает очень нервное интервью, заочно отвечая Фергюсону. Шотландец ранее отмечал, что против «Ньюкасла» соперники не так сильно стараются, как против его команды. Провокация удается на сто процентов. Кевин взбешен, бросает журналистам Sky Sports что-то типа: «Я держался, но терпение лопнуло. Мы такого не заслуживаем». Также он просит передать Алексу, что борьба не окончена и тому еще ехать в Мидлсбро, уж там придется потрудиться. «Скажу вам честно, я буду счастлив, если мы уделаем их. Я буду просто в восторге», - заканчивает он сколь огненный, столь и бессмысленный спич.

Хотя нет, смысл все же найдется. Пройдет семь лет, и на церемонии Premier League 10 Seasons Awards эта фраза будет признана лучшей цитатой десятилетия.

Май

В единственном из оставшихся отложенных матчей «Ньюкасл» добивается лишь ничьей с «Ноттингем Форрест» (1:1). Перед последним туром ситуация такова, что уже не все зависит от команды Кигана. Ей нужно дома обыгрывать «Тоттенхэм» и ждать, что уже не имеющий никакой спортивной мотивации «Мидлсбро» на своем поле одолеет «МЮ».

Не происходит ни того, ни другого. Манкунианцы без проблем выигрывают свой матч (3:0), а увядающий на глазах «Ньюкасл» играет скучные 1:1 и заканчивает сезон вторым.

«Манчестер Юнайтед» в третий раз за четыре сезона становится чемпионом. Позже команда возьмет и Кубок Англии, став первой, кому дважды удалось оформить подобный дубль.

«Ньюкасл» же упускает шанс выиграть свое первое с 1927 года чемпионство и делит лавры главного разочарования сезона с «Блэкберном». Экс-чемпионы умудряются финишировать лишь седьмыми, установив антирекорд премьер-лиги, который позже повторит «МЮ» (2014) и побьет «Челси» (2016).

Летом 1996 года Киган уговорит руководство клуба обновить уже не просто клубный, а мировой трансферный рекорд – в «Ньюкасл» приедет уроженец этого города и один из лучших бомбардиров страны Алан Ширер. Он покажет себя молодцом, забьет в сезоне-1996/97 аж 25 мячей, но вторую половину чемпионата проведет уже с другим тренером. Киган зимой поссорится со своими боссами и напишет заявление об отставке. Его сменит Кенни Даглиш. Человек, который двадцатью годами ранее сменил его как игрок в «Ливерпуле».

«Ньюкасл» снова станет вторым. Ближе к чемпионству клуб уже не окажется, скорее всего, никогда.

Но он еще в состоянии помешать стать чемпионом другому.

Смотрите сегодня:

17:55. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»

20:25. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»

Фото: Clive Brunskill/ALLSPORT, Stu Forster/Allsport/Getty Images, Ben Radford/Allsport, Shaun Botterill/ALLSPORT