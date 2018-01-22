Алексис не может устоять перед Моуринью. «Сбылась мечта» – утверждает Мхитарян

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» завершили сделку по обмену Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна.

Как это вышло? Если коротко:

Деньги ни при чем.

Алексис не смог устоять перед возможностью поработать с Моуринью.

Сбылась мечта Мхитаряна.

Что это за трансфер?

Это обмен. Клубы ничего друг другу не платят. Соблюдается два условия. «Манчестер Юнайтед» получает Алексиса Санчеса. «Арсенал» – Генриха Мхитаряна.

Кто в плюсе – решайте сами. Соглашение Мхитаряна с «МЮ» действовало еще два с половиной года, а Алексис через полгода стал бы свободным агентом.

За нападающим сборной Чили долгое время охотился «Ман Сити».

The Guardian делится подробностями зарплатной ведомости чилийца в «МЮ»: «около 500 тысяч фунтов в неделю».

Что говорят в «МЮ»?

– Рад стать частью такого большого клуба. – заявляет Санчес. – Я три с половиной года отыграл за «Арсенал», у меня останутся самые позитивные воспоминания о «канонирах». От возможности оказаться в «МЮ» и поработать с Жозе Моуринью я не мог отказаться. Горжусь, что стал первым чилийцем, когда-либо выступавшим за первую команду Манчестера. Я надеюсь, что смогу показать своим фанатам по всему миру, почему клуб хотел привести меня сюда.

В инстаграме Санчеса такая формулировка случившегося: «Осуществляю мечту детства: играть за лучший клуб в мире – «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью продолжает: «Алексис – один из лучших игроков атакующего плана мире. Он призван дополнить нашу молодую и талантливую линию нападения. У Санчеса есть амбиции, драйв и личные качества, которые сделают «МЮ» сильнее.

Хочу пожелать Мхитаряну счастья и успеха. Уверен, он их добьется. Генрих – игрок, которого мы никогда не забудем. Особенно его вклад в победу в Лиге Европы».

Что говорят в «Арсенале»?

Арсен Венгер расписывает новобранца: «Генрих – совершенный игрок. Он создает шансы, хорошо защищается и может покрывать своей работой большие участки поля».

– Рад, что нам удалось завершить сделку, – добавляет армянский полузащитник. – Сбылась моя мечта. Всегда хотел выступать за «Арсенал». Я здесь, чтобы творить историю. Всегда восхищался футболом «канониров» и тем, как управляет командой Арсен Венгер. И конечно, был влюблен в игру Тьерри Анри.

Подробности контракта Мхитаряна британские СМИ не смакуют. В соцсетях Мики все-еще за «МЮ». Но это ненадолго.

Фото: Michael Regan/Getty Images Sport/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images Sport/Getty Images

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