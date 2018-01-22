10 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

Не только пятки сверкали.
Гол от вратаря в этом сезоне чемпионата Италии мы уже видели. А голевую передачу?..Открыть видео
Милинкович-Савич здорово поймал мяч на левую и в касание с лету пробил в ближний угол.Открыть видео
Квальярелла магнитом притянул мяч к ногам и от души направил того в дальний угол.Открыть видео
Фекир не только заметил плохо выбранную голкипером позицию, но и мастерски воспользовался этим со стандарта.Открыть видео
Правда, ответ от Курзава получился еще более внушительным. Определенно самый мощный выстрел недели.Открыть видео
Тот случай, когда феноменальный дриблинг Сане куда более ценен, чем завершающий удар Агуэро. Но последнее касание тоже надо уметь сделать.Открыть видео
К 22-й минуте «Арсенал» напихал «Кристал Пэлас» аж четыре мяча. Особенно хорош получился последний с голевым пасом пяткой.Открыть видео
А вот Виллиан из «Челси» забил после двух подряд пяток, что, получается, в два раза круче.Открыть видео
Насмотревшись на все это безобразие, форвард «Байера» Бейли тоже задействовал пяточку. Правда, забил сам, а не стал отдавать.Открыть видео
Когда забивают так на последней добавленной минуте, да не кому-нибудь, а «ПСЖ», не остается никаких вариантов с тем, чей мяч был лучшим в этом уикенде.Открыть видео
Фото анонса: globallookpress.com