10 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

10 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

Евгений Шуваев
Евгений Шуваев
07:04

Не только пятки сверкали.

Гол от вратаря в этом сезоне чемпионата Италии мы уже видели. А голевую передачу?..

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Милинкович-Савич здорово поймал мяч на левую и в касание с лету пробил в ближний угол.

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Квальярелла магнитом притянул мяч к ногам и от души направил того в дальний угол.

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Фекир не только заметил плохо выбранную голкипером позицию, но и мастерски воспользовался этим со стандарта.

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Правда, ответ от Курзава получился еще более внушительным. Определенно самый мощный выстрел недели.

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Тот случай, когда феноменальный дриблинг Сане куда более ценен, чем завершающий удар Агуэро. Но последнее касание тоже надо уметь сделать.

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К 22-й минуте «Арсенал» напихал «Кристал Пэлас» аж четыре мяча. Особенно хорош получился последний с голевым пасом пяткой.

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А вот Виллиан из «Челси» забил после двух подряд пяток, что, получается, в два раза круче.

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Насмотревшись на все это безобразие, форвард «Байера» Бейли тоже задействовал пяточку. Правда, забил сам, а не стал отдавать.

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Когда забивают так на последней добавленной минуте, да не кому-нибудь, а «ПСЖ», не остается никаких вариантов с тем, чей мяч был лучшим в этом уикенде.

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Фото анонса: globallookpress.com

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