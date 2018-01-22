10 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

Не только пятки сверкали.

Гол от вратаря в этом сезоне чемпионата Италии мы уже видели. А голевую передачу?..

Милинкович-Савич здорово поймал мяч на левую и в касание с лету пробил в ближний угол.

Квальярелла магнитом притянул мяч к ногам и от души направил того в дальний угол.

Фекир не только заметил плохо выбранную голкипером позицию, но и мастерски воспользовался этим со стандарта.

Правда, ответ от Курзава получился еще более внушительным. Определенно самый мощный выстрел недели.

Тот случай, когда феноменальный дриблинг Сане куда более ценен, чем завершающий удар Агуэро. Но последнее касание тоже надо уметь сделать.

К 22-й минуте «Арсенал» напихал «Кристал Пэлас» аж четыре мяча. Особенно хорош получился последний с голевым пасом пяткой.

А вот Виллиан из «Челси» забил после двух подряд пяток, что, получается, в два раза круче.

Насмотревшись на все это безобразие, форвард «Байера» Бейли тоже задействовал пяточку. Правда, забил сам, а не стал отдавать.

Когда забивают так на последней добавленной минуте, да не кому-нибудь, а «ПСЖ», не остается никаких вариантов с тем, чей мяч был лучшим в этом уикенде.

Фото анонса: globallookpress.com