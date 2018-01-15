«Это было круто! Даже вспомнил про «специальную больницу» 2009-го». Черданцев – о триллере в Ливерпуле

Комментатор матча-спектакля «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» надеется, что теперь интрига в чемпионате Англии оживет.

– Интернет гудит-бурлит, сплошь восторги, называют вчерашний матч «игрой сезона». Вас сильно впечатлило?

– Все, кто любит футбол, кто в него вовлечен, – люди эмоциональные, и по окончанию таких матчей мы говорим: «Это было круто!» Ловил себя на мысли и даже вспомнил во время репортажа выражение про специальную больницу из игры «Ливерпуль» – «Арсенал», когда Аршавин забил четыре на том же «Энфилде» в 2009-м. Очень круто, что такие матчи бывают достаточно регулярно. Вот вчера «Реал Сосьедад» с «Барселоной» провели увлекательный поединок, и мы видим, что даже за один уикэнд случается столько интересного. Но, конечно, чемпионат Англии является наиболее зрелищным, рейтинговым и вызывает самый большой резонанс, так что и послематчевые реакции выходят острее. Все логично. Матч ли сезона? В этом сезоне в Англии было достаточно ярких встреч.

– Особый колорит воскресной игре в Ливерпуле, видимо, придает тот факт, что «Сити» потерпел для многих долгожданное поражение?

– Здорово, что появился шанс на возрождение интриги в борьбе за чемпионство. Хотя преимущество у «Сити» все равно сохраняется весомое, игровые проблемы, которые возникали у «горожан» вчера, должны вдохновить соперников. Это не непобедимая команда, что очень радует, так как играть с непобедимой командой просто неинтересно. «Сити» оказался не безупречным механизмом – и, какой бы суперфутбол ни показывал, все равно слабые места есть. Если ими воспользоваться и суметь продемонстрировать свои лучшие качества, то можно добиваться такого результата, которого вчера достиг «Ливерпуль». Хотя попади Агуэро в створ на последней на минуте, интересно, о чем бы мы сейчас говорили?

– Вы оставили твит: «Кто станет чемпионом Англии, еще надо посмотреть». Выдаете желаемое за действительное или всерьез верите, что «Сити» способен разбазарить преимущество в 15 очков? Все-таки не 5:0 же их разбили, чтобы команда посыпалась.

– Глубины состава у «Сити» не хватает, а впереди еще много матчей в чемпионате, Лиге чемпионов и кубках. Мы не увидели у команды оптимальную физическую готовность, а для футбола Гвардиолы – это очень большая проблема. Его «Барселона» и «Бавария» играли в абсолютно неконкурентных чемпионатах, где за сезон по полной приходилось выкладываться в трех-четырех матчах, а в Англии практически нет проходных игр даже в Кубке лиги или Кубке страны, так что большой вопрос, сумеет ли Гвардиола и его команда сохранить на оставшиеся туры ту форму, которая позволяла летать по полю до наступления напряженного зимнего отрезка. Не исключаю, что «Сити» начнет тормозить.

– Тем более от клуба ждут успеха в Лиге чемпионов.

– Конечно. Нагрузка весной будет очень приличной, и непонятно, как получится распределить силы на два фронта.

– По версии Яя Туре, команда намерена сделать покер, так что фронта получается четыре.

– Сложно говорить. Вот мы видели, что «лишний» матч с «Бристолем» на Кубок, пусть его «Сити» провел и смешанным составом, все равно сказался на готовности к «Ливерпулю».

– Но главным творцом вчерашнего спектакля все-таки стал Клопп, который сыграл с фаворитом с шашками наголо?

– На самом деле в первом тайме «Ливерпуль» действовал достаточно рационально и взвешенно, но что-то произошло после 50-й минуты, словно какой-то переключатель сработал, и хозяева понеслись. Хотя все видели, что второй тайм «Сити» начал лучше. Но при всем при этом не вижу никаких причин, по которым команда статуса, возможностей, титулов «Ливерпуля» должна на своем поле вообще кого бы то ни было бояться. Козырь мерсисайдцев – атака. У них посредственные вратари и не бог весть какая оборона, поэтому логично, что Клопп, прекрасно понимая возможности своих футболистов, делает ставку на нападение. Если бы у него была защита «Ювентуса» и Буффон, то он, может, играл бы в другой футбол.

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