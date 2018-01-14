Бойня на «Энфилде». Голы и лучшие моменты

Бойня на «Энфилде». Голы и лучшие моменты

18:30

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выдали невероятный матч.

Факты о матче:

  • Команда Юргена Клоппа одержала победу на «Энфилде» (4:3).
  • «Сити» впервые проиграл в текущем сезоне АПЛ. 
  • Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Вейналдум, Джан, Мане, Окслейд-Чемберлен, Салах, Фирмино.
  • Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Делф, Сане, Стерлинг, Фернандиньо, Агуэро. 

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты:

1:0. Открывает счет «Ливерпуль»!!! Окслейд-Чемберлен пробивает по воротам «Сити», Эдерсон бессилен!

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Опасный удар Салаха!

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1:1. Лерой Зане сравнивает счет!

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2:1. Роберто Фирмино выводит хозяев вперед.

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3:1. Садио Мане увеличивает отрыв «Ливерпуля».

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4:1. Мохамед Салах доводит счет до неприличного.

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4:2. Бернарду Силва в касание переводит мяч в угол!

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Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

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