Бойня на «Энфилде». Голы и лучшие моменты

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выдали невероятный матч.
Факты о матче:
- Команда Юргена Клоппа одержала победу на «Энфилде» (4:3).
- «Сити» впервые проиграл в текущем сезоне АПЛ.
- Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Вейналдум, Джан, Мане, Окслейд-Чемберлен, Салах, Фирмино.
- Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Делф, Сане, Стерлинг, Фернандиньо, Агуэро.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
1:0. Открывает счет «Ливерпуль»!!! Окслейд-Чемберлен пробивает по воротам «Сити», Эдерсон бессилен!Открыть видео
Опасный удар Салаха!Открыть видео
1:1. Лерой Зане сравнивает счет!Открыть видео
2:1. Роберто Фирмино выводит хозяев вперед.Открыть видео
3:1. Садио Мане увеличивает отрыв «Ливерпуля».Открыть видео
4:1. Мохамед Салах доводит счет до неприличного.Открыть видео
4:2. Бернарду Силва в касание переводит мяч в угол!Открыть видео
Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images
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