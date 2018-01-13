Сколько стоит снять квартиру во время ЧМ-2018?

Саранск лютует.

На этот материал меня натолкнул пост известного блогера Ильи Варламова, который, в свою очередь, обратил внимание на крик души «обычного болельщика» в Инстаграме.

Собственно, картинки шикарного жилья за бешеные деньги в регионах, которые примут чемпионат мира, можно посмотреть у того же Варламова.

Давайте проведем свои расчеты на booking.com и систематизируем получившееся.

Срок: 14 июня – 13 июля (к сожалению, до финала, так как бронь более чем на 30 дней по условиям сервиса невозможна).

Кто заезжает: 1 взрослый без детей, 1 номер.

Берем самые бюджетные варианты, без обязательного Wi-Fi и прочих хотелок. То есть вообще по минимуму.

Отказываемся от вариантов с хостелами. Почему?

Во-первых, варианты с ними остались только в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем, Сочи и Калининграде. Выборка окажется неполной.

Во-вторых, минимальный порог в хостелах хоть и приятный (от 6000 рублей в Москве до 67 000 рублей в Калининграде), но выживать там привыкшему к более или менее комфортной обстановке будет сложно.

Не смотрим на обязательное исключение из правил, которое в данном случае нарисовалось в Самаре. Какая-то милая старушка еще не успела осознать, что за праздник надвигается на ее родной город, и по доброте душевной хочет взять всего 58 000 рублей в месяц. За двушку! Скоро она исправится, не сомневайтесь.

В Екатеринбурге самым бюджетным проживанием представляются пока мини-отели (242 000 рублей в месяц), но объединяют все наши города, конечно же, варианты с апартаментами. Проще говоря, квартирами. Итак, вот что мы имеем. Повторюсь, это не средняя, а минимальная цена.

Довольно низкие позиции Москвы и особенно Петербурга обоснованы щедрым предложением. Сочи еще наверстает в ближайшие месяцы. А в Поволжье и на юге, где сама практика съема квартир не то чтобы сверхпопулярна, похоже, решили срубить куш.

Особенно радует Саранск, на долю которого выпало лишь три матча группового этапа (один из них – настоящая заруба Панамы с Тунисом). Все-таки не зря турнир отобрали у Краснодара, теперь он в надежных руках.

Пользуйтесь шансом, пока действует скидка!

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

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