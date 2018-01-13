Риксену установили памятник в Голландии. Самое эмоциональное видео недели

Дань уважения и жест поддержки бывшему игроку «Фортуны», «Рейнджерс» и «Зенита».

Более, чем четыре года назад у Фернандо Риксена диагностировали боковой амиотрофический склероз. Болезнь неизлечимая со страшным краткосрочным прогнозом, который даже произносить не хочется.

Однако благодаря поддержке супруги Вероники, друзей и бывших одноклубников Фернандо по-прежнему с нами. Он ездит на матчи, старается вести активный образ жизни и не падать духом. Во всем мире Риксен запомнился, скорее, как игрок «Рейнджерс», в России – как футболист «Зенита», но в Голландии его знают, прежде всего, как человека, который отдал семь лет «Фортуне» из города Ситтард.

В пятницу перед матчем лидеров сезона во втором дивизионе Нидерландов – «Фортуной» и молодежкой «Аякса» – у стадиона открыли бронзовый бюст Фернандо Риксена. В присутствие самого 41-летнего героя, бывшего воспитанника «Фортуны», который начинал и заканчивал карьеру в этом клубе. Инициаторами акции стали его бывшие товарищи по команде Марк Ван Боммель и Кевин Хофланд.

«На поле и за его пределами он был бойцом. То, что в его честь названа трибуна стадиона, уже говорит о многом», - сказал Марк. «Я многое видел в исполнении Фернандо. Зачастую он сначала делал, а затем думал, но всегда оказывался прав», - добавил Кевин.

На мероприятие собралось больше тысячи человек, в том числе, болельщики «Рейнджерс». Вот как отреагировали они и сам Фернандо на случившееся.

Через своего друга Роя Риксен передал: «Это нечто особенное. Как идея, как воплощение. Теперь я могу присутствовать на каждом матче «Фортуны».

Автор скульптуры, голландка Крол, совсем не интересующаяся футболом, изначально не была в курсе, чью статую она будет изготавливать. «Я впечатлилась его историей, копнула глубже и взялась за дело. Тот факт, что он был очень эмоциональным и страстным игроком, а теперь болен, затруднял процесс работы», - призналась она.

Фото: globallookpress.com

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