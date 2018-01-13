Новый рекорд от Кейна! Что на этот раз?

Форвард «Тоттенхэма» проводит просто сумасшедший сезон.

В домашнем матче с «Эвертоном» Гарри Кейн оформил дубль и довел счет своим голам в премье-лиге за «Тоттенхэм» до 98. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя Тедди Шерингема.

В обоих случаях Кейн с близкого расстояния замыкал передачи партнеров по команде. На всё про всё нападающему понадобилось 12 минут во втором тайме.

Кроме того, Гарри стал третьим игроком в чемпионате Англии, забивавшем минимум 20 мячей на протяжении четырех сезонов подряд. Ранее это удавалось сделать Тьерри Анри и Алану Ширеру.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 23

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 4:0 (1:0)

Голы: Сон, 26 (ВИДЕО). Кейн, 48 (ВИДЕО), 59 (ВИДЕО). Эриксен, 81 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Justin Setterfield / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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