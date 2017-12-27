Кейн выбрал свой лучший гол. Из 56 вариантов

Нападающий «Тоттенхэма», обновивший рекорд АПЛ по количеству голов и хет-триков за год, назвал свой самый красивый мяч.

Им оказался «всего лишь» гол в ворота «Хаддерсфилда» (4:0). В том сентябрьском матче Кейн сделал дубль. Вот как был забит второй мяч.

Также форвард отметил, что ему по душе третий мяч в ворота «Бернли» (3:0).

К слову, в той игре он стал автором хет-трика.

56 точных ударов за год, из них 39 (рекорд) – в премьер-лиге. В 2017-м Гарри было из чего выбирать.

Фото: Gareth Copley/Getty Images Sport/Getty Images

Смотрите также:

Кейн догоняет Ширера и Месси. Что об этом думают в Англии?

Кейн бьет рекорд АПЛ, державшийся 22 года. И еще обходит Месси

5 футболистов, которых продадут дороже, чем Неймара

Как оставаться в полном порядке в 32 года. Пособие для чайников от Уэйна Руни