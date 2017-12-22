5 футболистов, которых продадут дороже, чем Неймара

«Матч ТВ» рассказывает о пяти футболистах в возрасте до 25 лет, которых могут продать дороже, чем Неймара. И сожалеет о том, что Филиппе Коутинью уже слишком стар.

Харри Кейн, «Тоттенхэм»

Позиция: нападающий

Возраст: 24 года

Текущая стоимость: 80 млн € (здесь и далее по данным transfermarkt)

В текущем сезоне форвард стал лидером атак лондонцев и примерил капитанскую повязку в сборной. Прямо сейчас он с 12 голами в 17 играх преследует Мохамеда Салаха в гонке за звание лучшего страйкера АПЛ. Также впечатляет статистика Кейна в Лиге чемпионов: англичанин – второй по продуктивности нападающий турнира, круче только Роналду. В СМИ то и дело появляется информация об интересе к ураганному британцу со стороны клубов с большим карманом.

Кто может выложить за Кейна больше 222 млн €: «МЮ», «Ман Сити», «ПСЖ», «Реал».

Марко Асенсио, «Реал»

Позиция: полузащитник

Возраст: 21 год

Текущая стоимость: 30 млн €

К 21 году Асенсио завоевал с основой «Реала» 7 трофеев, дополняя при этом собственной игрой командный успех. За последние пару сезонов испанец приобрел статус одного из самых талантливых молодых игроков Европы. В ноябре стало известно, что «МЮ» готовит заплатить за футболиста 199 млн €. И это только первое предложение.

Кто может выложить за Асенсио больше 222 млн €: «ПСЖ», «Ман Сити», «МЮ».

Суперкубок УЕФА – 2016. Супервыстрел Марко Асенсио

Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

Позиция: крайний полузащитник / нападающий

Возраст: 19 лет

Текущая стоимость: 90 млн €

В конце лета парижане арендовали Мбаппе на год с правом выкупа, чтобы не нарушать правила финансового fair play. Вскоре столичному клубу предстоит выкупить футболиста за 180 миллионов €. А пока юный талант блещет в компании Неймара и Кавани и бьет всевозможные рекорды. Мбаппе стал самым результативным игроком чемпионата Франции младше 20 лет в XXI веке. Повторил достижение Патрика Клюйверта по голам в ЛЧ среди тинейджеров. На днях Мбаппе признали лучшим молодым игроком года во Франции. Ранее француз «схлопотал» награду Golden Boy – 2017. Сильно, да?

– В ближайшие 10 лет я хочу играть в лучшей команде мира, – делится мыслями вундеркинд. – Если это будет «ПСЖ», возможно, я там останусь.

Но это не точно.

Кто может выложить за Мбаппе больше 222 млн €: «Барселона», «Реал», «Ман Сити», «МЮ»

Усман Дембеле, «Барселона»

Позиция: нападающий

Возраст: 20 лет

Текущая стоимость: 33 млн €

Сюжет с переездом Дембеле в столицу Каталонии напоминал историю перехода Мбаппе в «ПСЖ». С одним отличием: экс-футболист «Монако» мгновенно обрел себя в новом клубе, а недавняя звезда бундеслиги после двух матчей за «Барсу» угодила в лазарет.

В любом случае почитателей таланта Дембеле в Европе предостаточно. Один из них – Пеп Гвардиола. Тренер «Сити» всегда строит игру через быстрых, техничных футболистов, а руководство находит средства на трансферы.

Кто может выложить за Дембеле больше 222 млн €: «Ман Сити», «ПСЖ».

Габриэль Жезус, «Манчестер Сити»

Позиция: нападающий

Возраст: 20 лет

Текущая стоимость: 45 млн €

В продолжение «гвардиольной» темы. Жезус тут рассказал журналистам, что перешел в «Сити» исключительно из-за Пепа. Клуб в долгу не остался. Вскоре на горизонте замаячил новый контракт для бразильца, сроком до 2021 года. В текущем сезоне АПЛ нападающий принял участие в 16 матчах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. В свое время Жезус вместе с Мбаппе и Дембеле претендовал на премию Golden boy. Наблюдая за прогрессом молодого форварда, не остается сомнений в том, что вскоре его агента начнут терроризировать звонками из Мадрида и Барселоны.

Кто может выложить за Жезуса больше 222 млн €: «ПСЖ», «Барселона», «Реал».

Вне конкурса. Филиппе Коутинью, «Ливерпуль»

Позиция: полузащитник

Возраст: 25 лет

Текущая стоимость: 65 млн €

Да, да, Коутинью не проходит в нашем чарте возростной ценз. Просто эпопея с переходом бразильца в «Барсу» уже достала. Но как пел Фредди Меркьюри: «Show must go on». Интриги добавляет феноменальный сезон хавбека в «Ливерпуле». А это значит – мерсисайдцы будут поднимать ставки до последнего. Пару дней назад проскользнула новость: футболист подпишет с каталонцами пятилетнее соглашение с годовым окладом в размере 12 миллионов. «Ливер» предварительно дал добро на выплату отступных в размере 150 млн € в виде рассрочки. Посмотрим, какой окажется итоговая сумма контракта.

Кто может выложить за Коутинью больше 222 млн €: только «Барселона».

Фото: Stuart Franklin / Staff / Getty Images Sport / Getty Images; Alex Livesey / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images

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