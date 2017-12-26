Кейн бьет рекорд АПЛ, державшийся 22 года. И еще обходит Месси

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает разрывать АПЛ.

В прошлом туре против «Бернли» 24-летний нападающий сделал хет-трик и повторил рекорд по количеству голов за календарный год в АПЛ – 35. Столько же в 1995-м году забил Алан Ширер за «Блэкберн».

Спустя два дня в 20-м туре АПЛ против «Саутгемптона» Кейн установил новый рекорд, уже к перерыву отметившись дублем, а во втором тайме забив еще раз.

Также англичанин обошел Лионеля Месси из «Барселоны» по количеству голов в 2017-м году. Аргентинец забил 54 гола, Кейн – 56. И это лучший показатель в году среди всех игроков.

Статистика и текстовая трансляция

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 20

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 5:2 (2:0)

Голы: Кейн, 22 (ВИДЕО), 38 (ВИДЕО), 67 (ВИДЕО). Алли, 49 (ВИДЕО). Сон, 51 (ВИДЕО). — Буфаль, 64 (ВИДЕО). Тадич, 82 (ВИДЕО).

Фото: Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Getty Images