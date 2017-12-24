Кейн догоняет Ширера и Месси. Что об этом думают в Англии?

Как эксперты и соцсети реагригуют на бомбардирские успехи форварда «шпор».

Ширер счастлив?

В 19-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Бернли» (3:0). Харри Кейн отметился хет-триком. Нападающий «шпор» повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов в чемпионате, забитых за один календарный год: у двух бомбардиров по 36 мячей.

Экс-форвард сборной Англии поздравил коллегу в соцсетях. По эмоджи – за каждый гол.

Чуть позже Гари Линекер поделился фото, на котором Ширер делает вид, что радуется. На самом деле – нет.

Рекорд Ширера держится с 1995 года. Кейн может превзойти достижение легендарного форварда уже в следующей игре против «Саутгемптона».

– Знаю, что повторил рекорд, – сказал Кейн после игры. – Рассчитывал на дубль, ведь впереди еще игра с «Саутгемптоном». Но вышло даже лучше.

В уходящем году на счету англичанина 53 гола во всех турнирах. Таким образом, Кейн сравнивается по результативности с Криштиану Роналду, Эдинсоном Кавани и Робертом Левандовским. В 2017-м больше забивает только Лионель Месси – 54 мяча.

«Лучший Кейн в сезоне»

Маурисио Почеттино в восторге:

– Харри – невероятный игрок, не перестает меня удивлять. То, как он работает, – просто фантастика. Его отношение к делу и профессионализм – яркий пример для всех. Думаю, Кейн может еще прибавить. Нужен всего один гол, чтобы обойти Ширера.

Коуч «Бернли» Шон Дайч отмечает, что против его команды играл «лучший Кейн в сезоне»:

– Знаете, это просто топ-класс. «Тоттенхэм», конечно, сильная команда, с Харри они куда круче. Любой клуб захочет иметь в составе такого игрока. Одно из лучших выступлений за целый сезон.

Густаво Пойет считает, что прямо сейчас Кейн один из лучших страйкеров в мире:

– Он действительно близок к списку «топ-5» нападающих мира. По одной-единственной причине. Кейн становится лучше от года к году. Когда он забил больше 20 мячей в сезоне-2014/15, я подумал: «О’кей, это, наверное, максимум». Но Харри продолжил забивать. Окажись он в команде сильнее – может стать легендарным футболистом.

«Клинический финишер»

Фанаты «Тоттенхэма» благодарят день, когда Адебайор и Солдадо стали хуже некуда.

Пирс Морган называет Кейна «клиническим финишером».

Сам форвард «шпор» отхватывает «man of the match» за хет-трик на выезде. И называет происходящее «милым подарком на Рождество».

Остается один вопрос. Почему грустит Уго Льорис?

Фото: globallookpress.com

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