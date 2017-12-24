Кейн догоняет Ширера и Месси. Что об этом думают в Англии?

Ширер счастлив?
В 19-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Бернли» (3:0). Харри Кейн отметился хет-триком. Нападающий «шпор» повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов в чемпионате, забитых за один календарный год: у двух бомбардиров по 36 мячей.
Экс-форвард сборной Англии поздравил коллегу в соцсетях. По эмоджи – за каждый гол.https://twitter.com/alanshearer/status/944646489262952449
Чуть позже Гари Линекер поделился фото, на котором Ширер делает вид, что радуется. На самом деле – нет.
https://twitter.com/GaryLineker/status/944646157027958784
Рекорд Ширера держится с 1995 года. Кейн может превзойти достижение легендарного форварда уже в следующей игре против «Саутгемптона».
– Знаю, что повторил рекорд, – сказал Кейн после игры. – Рассчитывал на дубль, ведь впереди еще игра с «Саутгемптоном». Но вышло даже лучше.
В уходящем году на счету англичанина 53 гола во всех турнирах. Таким образом, Кейн сравнивается по результативности с Криштиану Роналду, Эдинсоном Кавани и Робертом Левандовским. В 2017-м больше забивает только Лионель Месси – 54 мяча.https://twitter.com/HarryKaneStats_/status/944863984808849408
«Лучший Кейн в сезоне»
Маурисио Почеттино в восторге:
– Харри – невероятный игрок, не перестает меня удивлять. То, как он работает, – просто фантастика. Его отношение к делу и профессионализм – яркий пример для всех. Думаю, Кейн может еще прибавить. Нужен всего один гол, чтобы обойти Ширера.
Коуч «Бернли» Шон Дайч отмечает, что против его команды играл «лучший Кейн в сезоне»:
– Знаете, это просто топ-класс. «Тоттенхэм», конечно, сильная команда, с Харри они куда круче. Любой клуб захочет иметь в составе такого игрока. Одно из лучших выступлений за целый сезон.Открыть видео
Густаво Пойет считает, что прямо сейчас Кейн один из лучших страйкеров в мире:
– Он действительно близок к списку «топ-5» нападающих мира. По одной-единственной причине. Кейн становится лучше от года к году. Когда он забил больше 20 мячей в сезоне-2014/15, я подумал: «О’кей, это, наверное, максимум». Но Харри продолжил забивать. Окажись он в команде сильнее – может стать легендарным футболистом.https://twitter.com/caughtoffside/status/944651080998248450
«Клинический финишер»
Фанаты «Тоттенхэма» благодарят день, когда Адебайор и Солдадо стали хуже некуда.https://twitter.com/YedIin/status/944647699457916930
Пирс Морган называет Кейна «клиническим финишером».https://twitter.com/piersmorgan/status/944646177118674944
Сам форвард «шпор» отхватывает «man of the match» за хет-трик на выезде. И называет происходящее «милым подарком на Рождество».
Остается один вопрос. Почему грустит Уго Льорис?https://twitter.com/HKane/status/944653572536446977
Фото: globallookpress.com
Смотрите также
5 футболистов, которых продадут дороже, чем Неймара
Как оставаться в полном порядке в 32 года. Пособие для чайников от Уэйна Руни
«Заткнитесь! Вы еще ничего не выиграли». Массовая драка после манчестерского дерби