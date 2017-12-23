«Заткнитесь! Вы еще ничего не выиграли». Массовая драка после манчестерского дерби

Это было мощнее, чем футбол!

Футбольная ассоциация в конце недели сообщила, что не нашла доказательств и не стала наказывать игроков «Сити» и «Юнайтед» за самую массовую драку в истории «Олд Траффорд». Официальные лица ничего не видели, клубы не жаловались друг на друга, а свидетели есть только у прессы.

После матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» в тоннеле «Олд Траффорд» массово дрались футболисты. Из 20 участников как минимум один пропустил крепкий удар в голову. После игры тренер «Сити» Микель Артета уходил в автобус с перебинтованной головой.

Как все устроено на «Олд Траффорд»

После игры команды уходят в тоннель, который расположен не между тренерскими скамейками, а на юго-западном углу стадиона.

Они проходят вместе по тоннелю, затем поворачивают налево и спускаются вниз по лестнице. Далее обе команды проходят примерно 15 метров по коридору шириной максимум 2,5 метра. Затем гостевая команда уходит в дверь направо – там их раздевалка. Далее по коридору следуют специальные отсеки для послематчевых телевизионных интервью, а уже за ними – раздевалка «Юнайтед».

Что произошло после дерби

В то воскресенье, по данным Daily Mail, Жозе Моуринью шел к телевизионщикам мимо раздевалки «Сити» и услышал громкую музыку и громкий смех. Часть игроков стояла в дверях. Главный тренер сделал замечание, попросив проявлять большее уважение к сопернику на его стадионе. По другим данным, он сказал: «Заткнитесь! Вы еще ничего не выиграли». И уже потом добавил: «Немного уважения. Это дом «Юнайтед», не ваш». Первым ему ответил вратарь Эдерсон. Во время словесной перепалки за Моуринью вступились другие игроки «Ман Юнайтед».

В тоннеле стало еще громче. На лицо Моуринью попала вода, смешанная с молоком, а в его голову прилетела пустая пластиковая бутылка. После этого 20 человек пытались попасть кулаками хоть по кому-нибудь. В разгар драки что-то тяжелое прилетело в голову Микелю Артете – по информации британских инсайдеров, это была либо бутылка, брошенная Ромелу Лукаку, либо кулак Ромелу Лукаку. В узком тоннеле дежурила полиция, но в первые минуты они ничего не делали. Драку удалось остановить тогда, когда в тоннель пришло подкрепление. Когда команды разошлись по раздевалкам, гостевую зону от хозяйской разделил полицейский кордон.

Что сказали Моуринью и Гвардиола

Оба признали, что драка была.

— Что случилось, то случилось, — сказал Гвардиола. — Надеюсь, такое больше никогда не повторится. Если мы были не совсем корректны, приношу извинения «Манчестер Юнайтед». Мы не хотели ничего такого, это было празднование в раздевалке. И если люди не могут понять этого, извините, мы выиграли дерби. Если мы задели «Юнайтед», извиняюсь, но «Ман Юнайтед» тоже очень много праздновал после побед над «Сити».

Моуринью спросили, уверен ли он в достойном поведении своих игроков.

— Я знаю. Я не «уверен». Я знаю!

— Что скажете по поводу того, что Лукаку разбил голову Артете.

— Это обвинение? Докажите. Получите доказательства, а затем накажите его. Вообще единственное, что я могу сказать по этому поводу, это вопрос отличий. Отличий в поведении, отличий в воспитании.

Что в итоге

Футбольная ассоциация завела дисциплинарное дело по материалам СМИ, но не смогла найти доказательств и никого не наказала.

Фото: Michael Regan/Getty Images Sport/Getty Images, Павел Тихонов, Michael Steele/Getty Images Sport/Getty Images