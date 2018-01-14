7 топ-игроков, оказавшихся в 2018-м свободными агентами

Футболисты, которые раньше были нужны всей Европе, но на начало января 2018 года остались без клуба.

Защитник, 34 года, последний клуб: «Манчестер Сити» (Англия)

Летом 2017 года после трех лет в «Манчестер Сити» Санья стал свободным агентом. В СМИ сообщалось, что у француза есть варианты с «Лестером», «Миланом» и «Интером». Но в итоге до зимнего трансферного окна защитник так и не нашел себе новый клуб. Что странно – в «Сити» он не выглядел безнадежно сдавшим игроком.

Полузащитник, 33 года, последний клуб: «Чикаго Файр» (США)

В США у Швайнштайгера не очень получилось: всего пять очков по системе «гол+пас» (3+2) за 25 игр в MLS. 31 декабря контракт с «Чикаго Файр» истек, стороны решили его не продлевать. Теперь один из лучших полузащитников «Баварии» всех времен свободный агент. И у игрока уже есть как минимум одно предложение.

Любительский клуб из Германии «Буна Галле» через фэйсбук обратился к Швайнштайгеру. Понимая, что денег на такого игрока у клуба нет, чемпиону мира в составе сборной Германии предложили кое-что другое: земельный участок в престижном районе города, а жене футболиста, экс-первой ракетке мира Ане Иванович – предоставить бесплатный теннисный корт, а их ребенку – няню. Помимо этого, в «Буна Галле» считают, что Швайнштайгеру придутся по душе 20 сортов местного пива.

Ранее, в середине декабря, сообщалось, что у игрока есть предложения от клубов Бундеслиги.

Нападающий, 33 года, последний клуб: «Сантос» (Бразилия)

Один из самых талантливых игроков своего поколения в Бразилии. К 20 годам он уже забил за «Интернасьонал» 37 голов в 42 матчах. К 25 годам со второй попытки закрепился в Европе (первая поездка – в «Лион» – провалилась), регулярно забивая за «Вильярреал», а со сборной Бразилии выиграл Кубок конфедераций – 2009. Но на третий год провалился в Ла Лиге, и был продан в Катар. После этого с каждым годом сбавлял. Контракт с «Сантосом» приостановил из-за необходимости лечения депрессии.

Полузащитник, 33 года, последний клуб: «Кристалл Пэлас» (Англия)

Игрок, которого раньше очень ценил Арсен Венгер, сейчас находится в положении, когда даже «Райо Вальекано» зовет француза только на просмотр. Очевидно, что переход в «Милан» из «Арсенала» в 2008-м был ошибкой. После того сезона карьера Фламини только разрушалась. Тем не менее, это по-прежнему качественный опорник для клуба, решающего локальные задачи.

Защитник, 36 лет, последний клуб: «Марсель» (Франция)

2 ноября Эвра в стиле Кантона остановил ругательства болельщиков «Марселя» в свой адрес. Случилось это перед матчем в Лиге Европы против «Витории Гимараэш». В итоге француза оштрафовали на 10 тысяч евро и дисквалифицировали во всех турнирах под эгидой УЕФА. «Марсель» и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.

Но Эвра не унывает. И прибывает в хорошей. Например, на одном из первых видео, которое он выложил после дисквалификации, француз тащил автомобиль.

Защитник пообещал, что вернется в футбол еще более сильным. По сообщениями СМИ, Эвра ведет переговоры с турецким «Галатасараем».

Полузащитник, 32 года, последний клуб: «Аль-Джазира» (ОАЭ)

После ухода из «Локомотива» один из лучших легионеров в истории РФПЛ успел год посидеть без футбола из-за судебных тяжб с российским клубом, поиграть за «Марсель», отправиться в ОАЭ, быстро разочароваться в своем выборе, расторгнуть контракт. И вновь стать свободным агентом.

Так игрок, который играл в свое время в «Реале», талант которого признавал Моуринью, уверенно идет к тому, чтобы бессмысленно растратить свою карьеру. Последний шанс для француза – интерес ПСЖ, который якобы имеет место быть.

Защитник, 35 лет, последний клуб: «Сандерленд» (Англия)

После ухода из «Манчестер Сити» нигде больше сезона не задержался, оказавшись в 2016 году вообще в Греции – в АЕКе. Но и там провел всего четыре игры. Возвращение в АПЛ тоже провалилось: всего два матча в чемпионате за «Сандерленд» и расторжение контракт через год. С лета 2017 года защитник, проигравший в составе сборной Англии тот самый матч в «Лужниках» в 2007-м, не может найти себе команду.

Фото: globallookpress.com

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