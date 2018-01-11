Погребняка собрались увольнять из «Динамо». Но можно отделаться штрафом… в 20 миллионов евро

Форварда московского «Динамо» собираются отчислить за прогул.

«Матч ТВ» стало известно, что московское «Динамо» проводит расследование в отношении нападающего команды Павла Погребняка, не явившегося на домашний матч премьер-лиги с «Анжи» 9 декабря. В соцсетях брата форварда Кирилла в этот день появились фотографии, свидетельствующие, что Павел отдыхал в итальянском Турине, где посетил матч «Ювентуса».

Напомним, что завтра динамовцы отправляются на первый сбор в Турцию. Павел Погребняк останется в Москве и пропустит подготовку команды ко второй части сезона. В этом сезоне Погребняк провел на поле за «Динамо» в премьер-лиге всего 25 минут, выйдя на замену в матче с «Тосно».

Источник в «Динамо» сообщил «Матч ТВ», что клуб успел провести подготовительную работу для расследования и к конфликту подходит во всеоружии.

– Да, ведется расследование, – подтвердил источник.

– Почему только сейчас стало известно, если прошло больше месяца?

– Клуб не мог уведомить игрока ранее, он спрятался от нас, был в отпуске. Мы подобрали кое-какие материалы, чего Погребняк явно не ожидал.

– Казалось, футболист с таким контрактом должен на работу уходить и приходить по часам, чтобы не дай Бог ничего не случилось…

– К сожалению, ума большого у владельца контракта нет. Сам контракт прописан жестко в плане обязательств, которые клуб должен выполнять перед игроком. А единственным обязательством игрока является не нарушать 94-ю статью Трудового кодекса, в которой прописано увольнение за прогул. По пункту контракта он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

– Вы сказали 20?

– Я не ошибся.

– Ничего себе. Речь стоит вести об увольнении или штрафе за прогул?

– Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или же расторгнет контракт.

– Получается, «Динамо» на руку, что Павел съездил на «Ювентус»?

– Конечно. Мало того, он взял билеты за неделю до матча. Сослался больным, улетел раньше времени. В 9 утра уже прошел границу, а в 14:00 у «Динамо» была игра. По всем статьям он сам себя наказал.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко