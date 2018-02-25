Конте ошибся и проиграл Моуринью, Лукаку забил против топ-6: голы и лучшие моменты

«МЮ» дома одержал волевую победу над «Челси» в чемпионате Англии – 2:1.
- В субботу «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» и обошел «МЮ» в турнирной таблице. Но после победы над «Челси» «МЮ» вернул себе вторую строчку, набрав 59 очков. У «Челси» осталось 53 очка
- «МЮ» нанес 8 ударов за матч (4 – в створ), «Челси» — 15 (6)
- До 75-й минуты счет был равным, потом вышедший на замену Лингард вывел «МЮ» вперед
- Символично, что на 73-й минуте Конте зачем-то убрал с поля лидера команды Азара
- Это пятый матч между Конте и Моуринью в Англии: три победы у итальянца, две – у португальца
- Это всего вторая победа «МЮ» в последних 15 матчах против «Челси». Обе – при Моуринью, у «Челси» — 8 побед
- Ромелу Лукаку до этой игры не забивал за «МЮ» командам из топ-6. Теперь серия прервана
- Стартовый состав «МЮ»: Де Хеа – Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг – Мактомини, Матич, Погба – Марсьяль, Лукаку, Санчес.
- Стартовый состав «Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Мозес, Канте, Дринкуотер, Алонсо – Виллиан, Мората, Азар.
Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 28
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Челси» (Лондон) — 2:1 (1:1)
Голы: Лукаку, 39 (ВИДЕО). Лингард, 75 (ВИДЕО) — Виллиан, 32 (ВИДЕО).
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Мората попадает в перекладинуОткрыть видео
Затяжная атака хозяевОткрыть видео
Санчес не реализует опасный моментОткрыть видео
Манчестер Юнайтед – Челси. 0:1. Виллиан воспользовался ошибкой защиты хозяевОткрыть видео
Удар Алонсо выше воротОткрыть видео
Манчестер Юнайтед – Челси. 1:1. Ромелу Лукаку забил после паса МарсьяляОткрыть видео
Алонсо пробил в паденииОткрыть видео
Прорыв МоратыОткрыть видео
Дринкоутер наносит опасный ударОткрыть видео
Сумасшедший момент ЛукакуОткрыть видео
Манчестер Юнайтед – Челси. 2:1. Джесси Лингард забивает после подачи ЛукакуОткрыть видео
Незасчитанный гол Мораты. Кажется, офсайда не былоОткрыть видео
Дриблинг ЛукакуОткрыть видео
Манчестер Юнайтед - Челси - 2:1. Голы и лучшие моментыОткрыть видео
Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru