ФИФА хочет отменить зимнее трансферное окно. Что это значит?

Президент ФИФА Джанни Инфантино желает спасти футбол.

11 пунктов

28 февраля исполнительный комитет ФИФА рассмотрит предложение главы организации Джанни Инфантино. Как сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe, в плане чиновника содержится 11 пунктов по реформированию футбола. Вот ключевые предложения:

Отменить зимнее трансферное окно и сократить заявочный период, чтобы его сроки не пересекались со сроками проведения национальных чемпионатов. Проще говоря: трансферы только в межсезонье.

Ограничить количество игроков в командах и количество футболистов, отданных в аренду. Второе может ударить, например, по «Ювентусу», у которого сейчас больше 40 футболистов находятся в арендах.

Ввести потолок зарплат и ограничить процент комиссии посредникам между футболистами и клубами (агентам).

«На трансферы за последний год потрачено 6,4 миллиарда долларов, - цитирует Инфантино Sky Sport. - Это в два раза больше, чем было 4-5 лет назад. Можно сказать, что система здорова, раз в ней есть столько денег. Но нас такое развитие ситуации беспокоит. Например, комиссии агентов за год увеличились до суммы в 500 млн долларов. Считаю, это тревожный знак. Сейчас деятельность посредников никак не регулируется. Каждый может делать, что ему вздумается. В таких случаях есть риск коррупции. Это не только мои слова, а исследования государственных органов».

Об отмене зимнего трансферного окна говорят давно. Еще в 2013 году Арсен Венгер сетовал на то, что «Ньюкасл» зимой купил семь-восемь новых футболистов, мол, это теперь совершенно другая команда. И преимущество получают те, кто уже успел сыграть с «Ньюкаслом» две игры в чемпионате.

Еще один момент, на который Венгер регулярно указывал: когда игрок теряет место в старте, он начинает думать об отъезде зимой, теряет мотивацию и перестает выкладываться на сто процентов.

«Мы занимаемся тем, что развлекаем людей, но для этого необходима сплоченная группа людей. Никто не должен отвлекаться на то, где окажется в следующем году. Сейчас же футболист может готовится к важной игре и вместе с этим проверять свой телефон, чтобы убедиться, а не перешел ли он куда-нибудь. Считаю, идеальный вариант: трансферное окно, которое закрываться за 48 часов до первого матча сезона, а открывается только после окончания чемпионата», - сказал Венгер Sky Sport уже в сентябре 2017-го.

Добавим, что в 2018 году летнее трансферное окно в АПЛ закроется до начала сезона. Так решили клубы.

Дмитрий Селюк: «Все это пока выглядит как глупость»

- Отмена зимнего трансферного окна не сыграет большой роли, - считает агент Дмитрий Селюк, который в частности ведет дела Яя Туре. - Все-таки зимой усиление ищут обычно клубы, которые борются за выживание. Понятно, что эту инициативу продавливают англичане. У них очень конкурентная лига, поэтому клубы часто рискуют потерять своих лидеров по ходу сезона. Можно вспомнить недавний случай с Марезом, который перестал ходить на тренировки, когда узнал об интересе «Ман Сити». Возможность уйти зимой приводит к нежелательным брожениям, к потерям важных игроков по ходу сезона. Для клубов, безусловно, отмена зимнего окна выгодна.

Но есть нюансы. Во-первых, надо понимать, что есть чемпионаты, которые проводятся по системе «весна-осень» - в Швеции, Норвегии, Казахстане и т.д. Для них, видимо, зимнее трансферное надо будет оставить. Иначе как быть?

Во-вторых, это можно рассматривать как нарушение прав человека. Получается, игрок может только раз в год сменить работу? Если ФИФА введет эти изменения, рискует нарваться на суд. В Европе с соблюдением прав человека все строго. Или еще ситуация: если ты летом не успел найти команду, то что – год ждать? Наверное, для свободных агентов будут какие-то варианты. В общем, тут есть много за и против. Думаю, быстро ввести это правило не получится.

- Выходит, если при нынешней системе игроки могут за полгода до конца контракта вести переговоры с другими клубами, то после изменений – уже за год до окончания соглашения?

- И это тоже. Представьте: у игрока три года контракта, первый он адаптировался, а после второго уже может вести переговоры с конкурентами. Все это пока выглядит как глупость. Мне вообще не всегда понятно, чем занимаются чиновники. Вот смотрите: я не тот агент, который просто перепродает игроков из одного клуба в другой. Я выращиваю футболистов, вкладываю деньги в них, помогаю выбирать правильный путь. Чтобы потом после удачной сделки получить какие-то проценты. Но ФИФА сделала так, что третьи лица практически не могут вернуть свои деньги, не могут участвовать в процессе. Хотя в России ситуация другая.

Часто приходится слышать, что агенты виноваты во всем. Но спрашивать надо с нерадивых чиновников, которые воруют из бюджета и распределяют средства якобы на агентов, а на самом деле – кладут себе в карман. Везде в мире агент не может получить больше 10-15 процентов от контракта. А тут Геркус в интервью рассказывает, что платит подъемные в 3 млн евро за подписание Никиты Медведева, который потом вообще не играет. Это как понимать? И человек не стесняется об этом говорить. В Европе бы за такое посадить могли. Или подъемные в 800 тысяч за Маргасова, от которого избавился «Ростов» и который почти не играл в «Крыльях». Тоже очень странная ситуация.

Поэтому агенты – это не зло. Они тоже нужны. У клубов есть юристы, у федераций – тоже, а у игроков, получается, их быть не должно?

- Сокращение комиссии для агентов возможно?

- Сейчас нет такого класса – агент. Его упростили – теперь это больше юрист. Что касается сокращений комиссионных, то это уже делается. В Англии, например, больше 5-10 процентов ты не получишь со сделки. Есть варианты, если игрок приходит в клуб свободным агентом, но это другая история.

Шандор Варга: «Профессионалы - за отмену зимнего окна»

Другой известный агент - Шандор Варга - выступает за отмену зимнего окна.

- Не один Инфантино этого хочет. Многие тренеры, и в том числе Арсен Венгер, не раз поднимали вопрос, чтобы трансферное окно было только одно. Иначе, допустим, начинается чемпионат, команда идет на первом месте, а потом у нее перекупают одного из лидеров, как это было, когда «Челси» взял у «Арсенала» Эшли Коула. Абрамович тогда сделал большой шопинг – и вторую часть сезона играла, по сути, другая команда. Из-за этого все больше сконцентрированы не на профессиональной работе, поднятии уровня игроков, футбола, а только - на шопинге. Думаю, если решение будет зависеть от профессионалов, то зимнее окно уберут. Если от мошенников, бизнесменов - то нет. Странно, наверное, такое слышать от футбольного агента, но это тоже мой принцип, - говорит Варга.

- Что делать командам, которые потеряли лидера по ходу сезона, если зимой нельзя будет приобретать игроков?

- Если говорить про топ-команды, то им ведь будут нужен топ-игрок на замену. А это значит, что придется переманивать футболистов у конкурентов. И опять все сводится к тому, у кого больше денег. Поэтому очень приятно, когда за Месси в Китае предлагают 700 млн евро, а он не уходит. Это же просто сумасшествие – платить такие деньги! Никогда не забуду, как после покупки «Ман Сити» шейхи решили приобрести Кака из «Милана». На тот момент он был лучшим игроком Европы. Сошлись с Берлускони на 100 млн (на тот момент это было - как сейчас 1 млрд), осталось уговорить самого Кака. Предложили ему зарплату 500 тысяч в неделю, но бразилец скромно помотал головой и сказал: «Нет, я счастлив в «Милане». Шейхи офигели. В общем, я принципиально против частых трансферов. Поэтому мне идея кажется хорошей. Развивай академию, юношеский футбол, повышай зарплату тренерам, воспитывающим молодых игроков, – вот это и улучшает футбол.

- ФИФА хочет ввести потолок зарплат. Реально?

- Это очень сложно. Будут находить другие формы вознаграждения. Подарки, яхты, сторонние фирмы, которые будут помогать родственникам футболистов, – вариантов много. Поэтому сейчас это видится нереальным.

- А ограничить комиссию агентов?

- Если я работаю хорошо и игрок при удачной сделке захочет мне отдать 10 процентов от своей зарплаты, кто ему может помешать это сделать? Это его деньги, как хочет – так и распоряжается. Бывает, что футболист говорит: «Мне другой агент предлагает бесплатно помочь. Почему?» Я отвечаю: «Если бесплатно, тогда беги от него. Потому что если он не на тебя работает, значит – на клуб. А какая ему тогда выгода, чтобы ты получил хорошую зарплату?» Если же агент работает на игрока, то ему выгодно помочь игроку – от этого будет зависеть его вознаграждение. Все просто.

- Что делать со странами, у которых зимой межсезонье?

- Это, да, сложность. Ну, пусть думают руководители. Для этого их и выбрали. Но общая идея правильная: один сезон – одно трансферное окно. Может, найдется какое-то решение, чтобы это реализовать. Главное, чтобы команды не менялись по ходу сезона.

- Не будет ли отмена зимнего трансферного окна нарушать права человека?

- Отчасти - будет. Помню, когда с появлением больших денег началась шумиха вокруг трансферов, Блаттера спросили: «Людям не дают свободно перемещаться! Какое-то рабство: покупают, продают. Как же так?» И действительно в этом есть определенная несправедливость. В любой другой профессии человек может свободно перемещаться в любое время года. А тут множество нюансов, например, являешься ли ты членом Евросоюза или нет. И так далее. Но человек сознательно идет в эту профессию, подписывается под всеми правилами – его же не под дулом пистолета заставляют играть в футбол, это его выбор. Блаттер, кстати, тогда примерно следующее ответил: «Возможно, какое-то сходство, как вы сказали, с рабовладельцами есть, но во времена, когда это действительно было так, людей обеспечивали лишь едой и водой, а миллионы не платили».

- Еще момент: игрок сможет вести переговоры с другим клубом за год до конца контракта, а не за полгода, как сейчас.

- Ну да. Но приличные клубы до этого не допускают. Когда Андрей Шевченко перешел в «Милан», он был самым низкооплачиваемым футболистом в команде. Но затем он каждый год подписывал новый контракт на пять лет. Это максимальная длительность, которую позволяла ФИФА. Андрей ничего не просил, но «Милан», будучи думающей командой, сам предлагал улучшенные условия, понимая, что этот игрок представляет большую ценность.

Фото: Gettyimages.ru; dynamo.kiev.ua

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