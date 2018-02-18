Габулов, кажется, все. Почему российский вратарь проваливается в Европе?

Вчерашний матч «Брюгге» против «Генка» (2:2) стал для 34-летнего голкипера третьим подряд, когда он остался в запасе. И дело не только в ужасной цифре пропущенных мячей.

Критикуя Габулова, важно понимать, что защита «Брюгге» этой весной просто дно. Там и Де Хеа вряд ли бы помог. В большинстве моментов российский вратарь не виноват, по крайней мере напрямую. Хотя в любом случае 13 пропущенных мячей в пяти играх, как ни аргументируй, выглядят пугающе.

Неудивительно, что в шестом матче Габулова заменил также пришедший зимой 32-летний Кеннет Вермер. Вратарь, который мог стать звездой голландского футбола, поехать на ЧМ-2014 в качестве первого номера, но не сложилось.

При этом и Вермер ведь не блещет, пропустив уже пять в трех играх. Говорю же, двор. Однако есть одна деталь, которая, возможно, повлияла на решение тренеров «Брюгге» сильнее, чем количество пропущенных мячей. Дело в том, что Габулов не очень агрессивно играет на выходах. А в современном футболе это важно.

Простой факт: из 13 голов в ворота российского легионера пять состоялись после прострелов или навесов с фланга, а еще два – с угловых.

В некоторых из этих моментах Габулов точно мог попытаться выйти на перехват. Например, рассмотрим седьмой гол в подборке - в матче со «Стандардом» (1:4). Да, передача шла немного по уходящей, да, она действительно была исполнена неплохо, но, кажется, все-таки имелся шанс в прыжке ее прервать. Габулов же остался на линии.

Десятый мяч – от того же «Стандарда». Передача прошла прямо по вратарской, пусть акцентировано и точно, но такие пасы в идеальном мире не должны проходить.

Второй мяч и четвертый – оба забиты ударом головой из вратарской. Что говорит само за себя.

Конечно, никто не снимает ответственности с защиты. Ребята ошибались, как последний раз в жизни. Но, очевидно, что с игрой на выходах у опытного россиянина есть проблемы. И они не взялись из ниоткуда. В этом сезоне РФПЛ Габулов, несмотря на то, что играл не в топ-клубе, довольно редко уходил с линии ворот. По общему числу попыток сыграть на выходе экс-вратарь тульского «Арсенала» лишь 11-й среди голкиперов, которые провели внушительную часть матчей в своих клубах. Позади только Селихов и Акинфеев (здесь и далее – по данным Instat).

Статистика игры на выходах за 20 туров РФПЛ

Юрченко («Тосно») – 1883 минуты в сезоне, 111 выходов/97 удачных

Шунин («Динамо») – 1884, 106/95

Нигматуллин («Амкар») – 1894, 91/83

Беленов («Уфа») – 1878, 88/84

Довбня (СКА – Хабаровск) – 1665, 81/70

Годзюр («Урал») – 1884, 76/70

Гилерме («Локомотив») – 1424, 62/55

Лунев («Зенит») – 1465, 56 /50

Синицын («Краснодар») – 1600, 52/47

Песьяков («Ростов») – 1319, 49/47

Габулов («Арсенал») – 1891, 47/43

Селихов («Спартак») – 1247, 43/39

Акинфеев (ЦСКА) – 1707 мин, 35/31

Как видите, разница внушительная: Габулов в первой части сезона совершил 47 выходов из ворот, а скажем, Юрченко - 111, Шунин – 106. Лунев, который сыграл почти на 400 минут меньше стража ворот из Тулы, 56 раз играл на выходах.

Также «Арсенал» вместе с «Краснодаром» больше всех в лиге пропустил со стандартов – 12 мячей: три - с угловых, шесть - после розыгрыша штрафного (не прямым ударом, именно после розыгрыша) и три – с пенальти. Понятно, что это вопрос не только к голкиперу, а ко всей тульской защите. Но факт есть факт. С игрой на выходах у Габулова были сложности и в РФПЛ, лиге, далеко не самой агрессивной в Европе.

При этом к игре в других компонентах к Габулову вряд ли могут быть претензии. Разве что за вычетом его последнего на сегодня матча, против «Шарлеруа» (3:3), когда в двух из трех мячей действительно можно обвинить россиянина.

Но, допустим, свою вторую игру в Бельгии – против «Остенде» (3:2) – Габулов провел очень здорово. Просто посмотрите на количество спасений.

Очень не хочется, чтобы так эта история и закончилась. Это будет несправедливо. Потому что переход Габулова в «Брюгге» — один из самых ярких поступков нынешней зимы. Во времена, когда большинство футболистов предпочитают теплое место в РФПЛ рискованной, но нужной поездке в Европу, этот трансфер воспринимался как нечто очень спортивное и правильное.

Габулов рискнул многим. В Туле вратарь был железным номером один, стабильно вызывался в сборную России, попал в заявку на Кубок конфедераций и наверняка поехал бы на ЧМ-2018. Потому что стабильных стражей ворот с международным опытом в РФПЛ сейчас реально немного. Но Габулов выбрал шанс и амбиции, возможность снова поиграть в Лиге чемпионов. Респект, в общем. Надеемся, что еще один шанс в «Брюгге» у него будет.

Фото: globallookpress.com

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