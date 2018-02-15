Религия, политика, казни. Как проходят дерби в Африке

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Дерби Касабланки

«Раджа» – «Видад»

Дебри Касабланки – одно из самых отвязанных зрелищ в Марокко. Стадион «Мохамед V» становится похожим на «РЖД-арену» в каком-то психоделическом сне. Все благодаря цветам. За кроваво-красную палитру отвечают фаны «Видада», за зеленую – поклонники «Раджи».

История противостояния тянется со времен французской колонизации Марокко. Спортивное общество «Видад» – одно из старейших в стране – было основано в 1937-м по разрешению местных властей. Клуб первым выиграл национальную лигу, имея в составе исключительно мусульман-марокканцев. «Раджа» в свою очередь появилась на волне борьбы за независимость после Второй мировой войны и была образована членами Сопротивления.

Марокканские ультрас поддерживают футболистов всегда. Даже на тренировках. Вот как проходит разминка «Видада».

Самое горячее дерби страны обычно подогревают еще 80 тысяч на трибунах, в то время как вместимость «Мохамед V» – 55 тысяч человек. Болельщики взбираются друг другу на головы и зажигают, как в последний раз.

С 2016-го руководство страны и федерация футбола жестко контролируют пиротехнику и другие атрибуты фанатизма. Трое убитых и 54 раненых стали итогом очередного столкновения принципов. Но свежие кадры доказывают – от запретов пока мало толку.

Алжирское дерби

«УСМ Алжир» – «МК Алжир»

Обе столичные команды основаны патриотами. Спорт в стране тесно связан с политикой и религией, поэтому клубные цвета означают многое. Красно-черный на баннерах «УСМ» – вечный траур по жертвам Алжирского восстания, унесшего жизни нескольких тысяч человек; а форма «МК» исполнена в тон национальному флагу.

Болельщики щепетильно относятся к старейшему дерби. Стрит-файтинг – не редкость, как и жертвы. Правительство несколько раз пыталось вынести матчи за пределы города. Но столкнулось с отказом общественности.

– Такие игры нужно проводить на 70-тысячнике «5 июля 1962», – заявила местная газета «Эль-Моджахид». – На арене, носящей название в честь Дня независимости от Франции.

СМИ поддержали фанаты. Власти развели руками.

Современные алжирцы с пеленок отучают детей от околофутбола, но не всегда успешно. Иногда знаменитый афоризм становится некрасивым: «Все, что нас не убивает, все равно убивает на подходе к стадиону».

Но есть и совершенно потрясающие моменты. Например, так фаны «МК» отметили 95-летие клуба.

Дерби Каира

«Аль-Ахли» – «Замалек»

Соперничество этих клубов считается одним из самых напряженных в мире и по рейтингам входит в десятку лучших дерби планетарного масштаба.

Исторически у «Аль-Ахли» репутация «народной» команды. С момента основания клуб поддерживают бедняки, студенты и религиозные активисты. В то время как вокруг «Замалека» больше представителей буржуазии, среднего класса и либеральной общественности.

С годами ментальных сдвигов не приключилось. Во время событий в Каире-2011 на стороне революционеров активно выступили ультрас «Аль-Ахли». Фаны «Замалека» на площади Тахрир замечены не были. Сразу понятно, кто тут активнее.

Со знаком «минус» или «плюс» – сразу и не скажешь. В 2012-м после матча «Аль-Масри» – «Аль-Ахли» в ходе беспорядков погибли 74 болельщика, около 250 человек получили ранения. Спустя три года суд Египта приговорил к смертной казни 11 человек, участвовавших в беспределе.

Однако не все так мрачно. Неистовые фаны дарят окружающим поистине незабываемые впечатления.

Фото: globallookpress.com

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