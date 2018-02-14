«Реал» в кризисе. Как это было в прошлый раз?

«Матч ТВ» вспоминает непростые времена пребывания в Мадриде Карлуша Кейруша и проводит параллели с сегодняшним днем.

Предвестники

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хорошо помнит те дни. В третий раз за карьеру получивший от ФИФА приз лучшему игроку года он готовился провести самый многообещающий для его команды сезон-2003/04. Состав подобрался просто потрясающий: к одноклубникам Роберто Карлосу, Луишу Фигу, Раулю и Роналдо только что добавился Дэвид Бекхэм, которого президенту клуба Флорентину Пересу удалось увести из-под носа у «Барселоны».

Новичок сразу же начал оправдывать ожидания, забив два гола и отдав результативный пас в своих первых трех матчах за «Реал». То, что это были не совсем типичные для Бекхэма мячи (головой после ошибки вратаря и замыкание прострела с двух метров), никого особо не смутило. Значит, он и такое может.

В том же 2003 году Перес открыл клубный музей и организовал систему туров по «Сантъяго Бернабеу». Со временем этот аттракцион стал вторым самым посещаемым в Мадриде после музея Прадо, причем более 60 процентов его посетителей составляют иностранцы. Флорентино был твердо намерен превратить «Реал» в самый успешный проект в мире спорта, и дело касалось не только результатов на поле.

Первые подозрения, что все пойдет не совсем по плану, появились тогда, когда стало известно о предсезонном турне команды. Само по себе оно не явилось откровением, но поразили сроки. 18 дней «Реал» провел в Азии, сыграв четыре матча – в Пекине, Токио, Гонконге и Бангкоке. Соперники были ужасны в плане футбола и представляли собой в основном местные солянки из «лучших» игроков, зато щедры в плане денег. Мадридский клуб заработал хорошие по тем временам 10 миллионов евро.

Уже после сезона (а чаще даже после смены команды) игроки «Реала» подчеркивали, что предпочли бы тогда провести условный тренировочный лагерь в Испании вместо того, чтобы летать по всему Дальнему Востоку и тратить силы на невнятных оппонентов. Этих самых сил в итоге «сливочным» весной и не хватило.

Совпадения

Хватит ли сейчас – неизвестно. Но параллели сами бросаются в глаза. Летом 2003-го «Реал» отпустил в «Челси» игрока, без которого затем страдал в полузащите (с Бекхэмом и Зиданом, ага). Перес объяснял ситуацию так: «Макелеле хотел половину от той суммы, что получал Зидан, а это было уму непостижимо». Известно, что президент «Реала» не особо ценил игроков оборонительного плана и считал, что с данными функциями спокойно справятся доморощенные или дешевые футболисты, а за креатив будут отвечать звезды. Эта идея выросла в целую концепцию «Зиданов и Павонов», но та не имела успеха. «Реал» периодически проваливался в опорной зоне, куда пихали Бекхэма, а попытки экстренно приобрести Патрика Виейра остались попытками.

их их

Пройдет 14 лет, и клуб отпустит в «Челси» еще одного игрока, которого посчитает недостойным хорошего контракта. По своему влиянию на игру команды Альваро Мората, разумеется, не ровня Макелеле, но столь же очевидно, что с ним атака «Реала» имела бы сейчас куда меньше проблем. По крайней мере можно было бы спокойно сажать в запас Карима Бензема, не думая о том, что второй номинальной девятки толком-то и нет.

«Реал» образца 2003/04 тоже, кстати, отдал своего центрфорварда слишком уж опрометчиво. Уйдя в аренду в «Монако», Фернандо Морьентес чуть ли не самолично выбьет «сливочных» из Лиги чемпионов. А кроме Роналдо забивать в том составе никто не захотел (у второго и третьего бомбардиров было 11 и 9 мячей соответственно).

Впрочем, первая половина сезона у «Реала» тогда удалась. Началось все с победы в Суперкубке Испании, как и в 2018-м. Но уже в пятом туре примеры (опять же, как и сейчас) случилось первое поражение. Тогда – от «Валенсии» в гостях, в наши дни – от «Бетиса» дома. В обоих матчах команда Зидана не сумела забить.

И в сезоне-2003/04, и в сезоне-2017/18 тренерский штаб «Реала» (Кейруша и Зидана) вынужден был привлекать к основе молодежь. Именно 14 лет назад мадридский клуб продемонстрировал самый высокий для себя в XXI веке процент заигранных воспитанников – 48 (12 из 25 футболистов, выходивших хотя бы раз на поле, были доморощенными). Павон, Портильо, Нуньес, Мехия, Сольдадо получали игровое время по разным причинам, но в основном из-за того, что сезон был насыщенный и звездам все-таки надо было отдыхать. Плюс напрочь заваленная концовка чемпионата, когда можно было выпускать уже и дублеров Ныне за «Реал» уже успели сыграть Вальехо, Себальос, Льоренте, Тео, Хакими.

Отличия

Тем не менее эти две ситуации не совсем похожи, водоразделом выступает трансферная политика. Сегодняшний «Реал» порой критикуют за то, что ни летом, ни зимой не состоялось ни одного громкого усиления. 14 лет назад клуб тоже, по сути, совершил лишь одно приобретение. Но какое!

Роль и след Дэвида Бекхэма в истории королевского клуба легко переоценить. Это был очень шумный трансфер, шлейф от которого наблюдался весь сезон. И не всегда можно было поставить этому явлению плюс. Да, Бекс круто дебютировал, но давайте вспомним и то, что этим матчам предшествовало и что за ними последовало.

2 июля 2003 года на первую пресс-конференцию Дэвида в качестве игрока «Реала» аккредитовалось более тысячи (!) журналистов, половина из которых была вынуждена работать вне зданий элементарно из-за нехватки мест. По такому поводу выбрали особенное время – 11 часов утра, – чтобы транслировать событие на Азию. В Британии прямая трансляции этой, в общем-то, рядовой прессухи уступила за все время лишь включению с похорон принцессы Дианы.

Бекхэм в итоге так и не стал альфа-самцом в Мадриде. Проблема отсутствия в суперзвездном составе настоящего лидера, первого среди равных выглядела очевидной. Сильно позже она будет решена с появлением Криштиану Роналду, и это даст результат. Тогда же Спайс Бой был лучшим разве что в околофутбольной составляющей. За считанные недели до еврокубкового противостояния с «Монако» Бекхэму пришлось комментировать слухи о якобы имевшей место супружеской измене, а непосредственно за день до игры британские таблоиды «выстрелили» эксклюзивными подробностями произошедшего. «Реал» проиграл первый матч, Дэвид получил «горчичник» и был дисквалифицирован на ответку. Чем закончилась та Лига чемпионов для команды, известно.

Вообще, конечно, точкой отсчета для последующего падения того «Реала» стало поражение в финале Кубка Испании от «Сарагосы». Это был сам по себе утомительный матч, с дополнительным временем, на износ сил и эмоций. И хотя впоследствии команда еще трижды выиграла в рамках чемпионата, по психологии футболистов оказался нанесен мощный удар. Вот как описывает тот момент Хавьер Портильо спустя десятилетие: «Это какая-то мистика, которую невозможно объяснить. Результат в Кубке сильно повлиял на нас. Мы стали сомневаться в себе, несмотря на то, что все по-прежнему было в наших руках. Затем мы вылетели из Лиги чемпионов в Монако. Мы элементарно не могли дальше побеждать. Нам не хватало состава. Стартовые 11 человек были лучше, чем у кого бы то ни было в Европе. Но глубина состава отсутствовала». В том кубковом финале Кейруш сделал лишь одну замену, убрав наименее звездного Солари.

Нынешний «Реал» достойнее (по крайней мере так кажется сейчас) отреагировал на фиаско в Кубке. Вскоре после матча с «Леганесом» команда разгромила в гостях крепкую «Валенсию», а дома – «Реал Сосьедад». Да, между ними затесалась ничья с «Леванте», но не будь ее – может, и не говорили бы мы ни о каком кризисе.

Очевидно, что сезон для «Реала» в любом случае уже слабый. И очень интересно будет проследить, как команда Зидана его закончит. 14 лет назад это был тихий ужас: пять поражений в заключительных пяти турах примеры (в том числе в класико) и лишь третье место. А теперь, внимание, в текущем сезоне последние пять соперников «Реала»: «Леганес» дома (поражение в Кубке на «Сантъяго Бернабеу»), «Барселона» в гостях (все понятно), «Севилья» в гостях (поражение на «Рамон Санчес Писхуан» в прошлом году), «Сельта» дома (ничья в первом круге), «Вильярреал» в гостях (поражение в первом круге).

Повторим?..

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» – сегодня в прямом эфире в 22:45 на «Матч ТВ»!

Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Globallookpress

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