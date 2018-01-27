Кто спасет Королевский клуб? Голосование «Матч ТВ»

Кто спасет Королевский клуб? Голосование «Матч ТВ»

17:28

Hala Madrid или amigos adios? Выбирайте лидеров и лузеров «Реала».

В этом голосовании нужно оценить каждого претендента! Ставьте палец вверх тем, кто поможет команде выбраться из кризиса. А тем, кого надо менять, – палец вниз. Далее переходите к следующему кандидату. Пройдя все шаги, доберетесь до истины.


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Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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