Кто спасет Королевский клуб? Голосование «Матч ТВ»

Hala Madrid или amigos adios? Выбирайте лидеров и лузеров «Реала».
В этом голосовании нужно оценить каждого претендента! Ставьте палец вверх тем, кто поможет команде выбраться из кризиса. А тем, кого надо менять, – палец вниз. Далее переходите к следующему кандидату. Пройдя все шаги, доберетесь до истины.
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Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru