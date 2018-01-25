«Реал» отстает от «Барсы» на 19 очков и вылетел из Кубка от «Леганеса». Константин Генич объясняет, что происходит

Комментатор «Матч ТВ» - о причинах неудач мадридцев.

Что происходит?

«Реал» действительно в кризисе, но предлагаю не только критиковать клуб, а обратить внимание на другой важный момент: при Зинедине Зидане у мадридцев были два года сладкой жизни. Трофеи шли один за другим: золото чемпионата, две подряд победы в Лиге чемпионов, успехи на клубном чемпионате мира, Роналду забивает и забивает. Все эти достижения закрывали игровые проблемы, которые и тогда у команды возникали. Но «Реал» был здорово готов функционально, а тренерский штаб очень правильно подходил к выбору состава на каждый из турниров. Хотя катастрофических неудач, как сейчас, конечно, не было, все равно было понятно, что рано или поздно команду настигнет кризис. У «Реала» он пришелся на третий год работы Зидана и объясняется как объективными, так и субъективными причинами. Можно посмотреть на историю других больших команд, которые сталкивались с подобным. Даже теперь похожая история происходит с чемпионом Англии «Челси». Вспомним еще, что как-то при Моуринью «Реал» отставал от «Барселоны» на 18 очков. Ныне отставание 19 очков и матч с «Леганесом» в запасе – безусловно, мы вправе говорить о катастрофическом сезоне. Но, как я уже сказал, для этого есть объективные причины. Рассмотрим их.

Роналду

Не будем забывать, в каком режиме играет Роналду. На Кубке конфедераций ведомая им сборная прошла далеко, хотя в матче за третье место ввиду приятных семейных обстоятельств он не играл. Вход в сезон получился неудачным, потому что португалец отдыхал дольше партнеров и присоединился к ним только к Суперкубку. Хотя тогда не казалось, что у «Реала» могут быть какие-то серьезные трудности по ходу сезона. Год назад у мадридцев тоже были архисложные и неудачные с точки зрения содержания матчи. Допустим, со «Спортингом» в Лиге чемпионов «Реал» играл катастрофически плохо, однако умудрялся при этом выжимать результат. Тогда в концовке Роналду сравнял счет со штрафного и следом Мората забил победный мяч. Не смотревший игру болельщик, увидев счет 2:1, наверняка думал: «Да, наверное, «Реалу» было непросто, но особых проблем он не испытал». А противостояние с «Наполи», когда Мадрид в обеих встречах пропускал первым, но в нужный момент собирался? Голы Серхио Рамоса со «стандартов» - и все довольны. Результат маскировал проблемы. Роналду забивал, Бензема и Мората помогали, в нужный момент выстреливали защитники или сумасшедшие голы удавались Каземиру. Сейчас такого нет. Казалось, после «Депортиво» дела пойдут, но тот разгром оказался вспышкой. Так играть, как в первом тайме вчерашнего матча с «Леганесом», команда просто не имеет права.

Зидан

Вспомним матчи за Суперкубок. Про «Барселону» тоже говорили, что так играть нельзя, но Эрнесто Вальверде ситуацию выправил. Где-то с помощью внутренних ресурсов, где-то благодаря покупкам, как в случае с приходом Паулинью. Поменялись функции игроков, и теперь Ракитич проводит один из сильнейших сезонов в карьере, видоизменилась тактика – это дает плоды. Однако Вальверде все-таки тренер более искушенный и опытный. Зидан, не будем забывать, в качестве наставника только-только начал свой путь в большом клубе. Не могло же всегда так складываться, что команда лишь выигрывает, как происходило в двух предыдущих сезонах. Но вот Зидан столкнулся с трудностями - и вопрос, как он сумеет из них выпутаться. Если не сумеет, думаю, репутация великого футболиста сильно не пострадает, но останутся определенные вопросы к его тренерскому характеру. Умение выбираться из сложных ситуаций – большое дело.

«ПСЖ»

За две с небольшим недели до первого матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов измениться может очень многое. В футболе постоянного вообще не бывает, даже находящийся в прекрасной форме «Манчестер Сити» проигрывает «Ливерпулю», а через неделю «Ливерпуль» уступает «Суонси». Держать команду на одном уровне – архисложно, особенно, если речь идет о Лиге чемпионов. У Мадрида по сравнению с Парижем есть огромное преимущество в победном опыте. Много раз в труднейших обстоятельствах «Реал» выкарабкивался с помощью сенаторов – так в Италии называют опытных игроков, у которых не дрожат колени. Именно они способны в сложный момент взять игру на себя. Серхио Рамос, Роналду, Тони Кроос, Лука Модрич, Гарет Бэйл – эти ребята повидали в футболе вообще все. У «ПСЖ» по составу индивидуальности тоже хороши, но как команда, не уверен, что парижане выглядят крепче, чем «Реал». Играй они сейчас - условно в воскресенье, а следующий матч в среду, – я бы назвал фаворитом Париж, но состояние «Реала» через две недели тяжело предсказать. Матерые мадридцы, конечно, вполне могут собраться уж на два матча точно. Для этого, может, даже и не нужны подсказки Зидана. Как бы пафосно ни звучало, звезды «Реала» понимают, какая ответственность на них лежит. Да, они привыкли побеждать и, возможно, утомлены от успехов последних лет, но в данный момент у них совершенно другие чувства. Гигантское отставание от «Барселоны», «Атлетико» убежал вперед, «Валенсия» с тренером, первый год работающим с командой, и та имеет больше очков, а «Вильярреал» наступает на пятки и «Севилья» недалеко – вот и думай: как мы, такие крутые, действующий победители Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, оказались в подобном положении. И игроки с тренерскими задатками, как, допустим, Серхио Рамос, обязательно команду сплотят вокруг правильного результата и должного отношения. Кстати, именно недавняя травма Рамоса, считаю, негативно сказалась на «Реале». Его потеря для мадридцев больше значила, чем состояние того же Роналду.

Фото: Octavio Passos/Getty Images Sport/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images Sport/Getty Images, Getty Images, Alexander Hassenstein/Staff/Getty Images Sport/Getty Images