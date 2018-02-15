«Спартаку» надо быть готовым к провокациям». Генич – об «Атлетике» перед матчем Лиги Европы

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич делится ожиданиями от первой игры раунда плей-офф Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Атлетиком» из Бильбао.

«Атлетик» стоит на все тех же «китах»

- После смены тренера кардинальных изменений с точки зрения игры в «Атлетике» не произошло. Команда выступает чуть хуже, чем в прошлом сезоне, но на то есть объективные причины.

У нынешнего наставника Куко Сиганды не было опыта работы с большим и амбициозным коллективом. Несмотря на то, что он сам баск, его предыдущие клубы - «Осасуна», «Херес» и молодежка «Атлетика» - не идут ни в какое сравнение с главной командой Бильбао. Важным обстоятельством текущих результатов являются также травма Муниаина и снизившаяся результативность Адуриса. Да, Ариц по-прежнему лучший бомбардир «Атлетика», но ему 37, и он не молодеет.

Год назад после 23-го тура примеры с Эрнесто Вальверде на тренерском мостике баски набрали на 7 очков больше, чем сейчас. Тогда было 10 побед, теперь – 6. Почти половину матчей (10) нынешняя команда завершила вничью, не потерпев ни одного разгромного поражения. Это значит, что «Атлетик» стоит на все тех же «китах»: хорошая функциональная готовность, правильная организация игры, жесткий и порой провокационный футбол.

В последних турах команде, надо сказать, чуть-чуть не везло. «Лас-Пальмас» она должна были дожимать, от «Хетафе» пропустила в концовке. По сути, шансов не было только против «Жироны».

«Басков надо не переиграть, а перетерпеть»

- Надо понять, в каком состоянии «Спартак», товарищеские матчи ответ на этот вопрос не дают. Но ни в коем случае нельзя сопоставлять «Атлетик» с «Севильей». Общая у них только принадлежность к чемпионату. У севильцев команда куражная, открытая, предпочитающая комбинационный футбол и способная вдруг развалиться в один из моментов. Бильбао же всегда показывает характер, но игру демонстрирует более ограниченную: там много смещений длинноногого Иньяки Уильямса в центр, подач с флангов, доводки мяча до крайних защитников и полузащитников, откуда идут пасы на Адуриса или Рауля Гарсию. В целом «кружева», которые старается плести «Севилья», «Атлетик» не исполняет.

Очень много провокаций со стороны басков. На сегодня у них с «Валенсией» больше всего заработанных пенальти в примере. «Спартаку» надо быть к этому готовым. Порой футболисты театрально, рисуясь, падают, а арбитры на это охотно ведутся.

Текущие ничьи «Атлетика» не должны вводить в заблуждение. Басков надо не переиграть (как ту же «Севилью»), а перетерпеть. С точки зрения антропометрии «Атлетик» выглядит мощнее, что тоже нужно учесть при стандартах у собственных ворот.

«В прошлый раз в Москве игроки «Атлетика» быстро адаптировались»

- Нет сомнений, что с первых минут сыграет голкипер Кепа Аррисабалага, ставший основным после ухода Горки Ираисоса. Столпами, вокруг которых строится игра, являются Де Маркос, Итурраспе, Сусаета, обладающий громаднейшим еврокубковым опытом Рауль Гарсия и, конечно, Адурис. «Атлетик» вряд ли будет сильно раскрываться – контратака станет одним из вариантов ведения игры. В этом компоненте хорош Иньяки Уильямс, умеющий действовать на свободном пространстве. Здорово исполнить стандарт может Беньят. Все будет зависеть от тактики, принципов игры и отчасти погодных условий. Хотя последний раз, когда «Атлетик» приезжал в Москву, гости адаптировались быстро и к морозу, и к искусственному газону, показав хороший футбол и в итоге пройдя «Локомотив» в Лиге Европы.

Против «Спартака» не сыграет заигранный за «Реал Сосьедад» в еврокубках центральный защитник Иньиго Мартинес, которого «Атлетик» купил на вырученные от продажи Лапорта деньги. Лапорт мог уйти и раньше, еще года два назад. Считаю, что «Манчестер Сити» даже переплатил за этого футболиста. Гвардиола давно его хотел приобрести, еще в бытность тренером «Баварии». У Лапорта хорошая левая нога, неплохая скорость и игра головой – в общем, весь кейс современного центрального защитника.

Тем не менее в Бильбао должны быть довольны сделкой. «Атлетик» выиграл финансово и получил исполнителя, который должен безболезненно заменить предшественника. Мартинесом ведь тоже интересовались гранды, его «вела» какое-то время «Барселона». Лично я не вижу больших различий между этими игроками. Иньиго по своему уровню вполне соответствует «Атлетику».

«Нулевая ничья будет выглядеть очень неплохо»

Помню комментарий Леонида Федуна после жеребьевки плей-офф Лиги Европы о том, что «Севилья» сильнее «Атлетика». По таблице так оно и есть. Но при условии, что «Спартак» находится в хорошей форме, ему проще и приятнее действовать как раз против «Севильи», которая играет сама и дает играть другим. Баски же могут многое не позволить и при этом обладают собственными ресурсами в виде стандартов и контратак.

Вряд ли нас ждет сегодня открытая игра с большим количеством голов. У «Атлетика» лучше соревновательный игровой тонус. «Спартаку» в этом плане будет сложновато, хотя год назад Каррера к весеннему этапу команду здорово подготовил. Мне бы хотелось, конечно, чтобы больше работы было у Кепы, чем у Адуриса. Но «Атлетик» может наказывать за ошибки. Соперник очень хорошо играет наверху, и травма Джикии вносит некоторые опасения.

«Спартаку» важно сыграть на ноль на своем поле, это в большей степени приоритет, чем победа с пропущенным мячом. Даже нулевая ничья в первом матче будет выглядеть очень неплохо.

Спартак – Атлетик – сегодня в 20:30 мск в прямом эфире «Матч ТВ»!

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Григорий Сысоев