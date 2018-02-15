«Ливерпуль» уничтожил «Порту». Салах снова забил

«Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно победил «Порту» в гостях – 5:0.
- Уже к 30-й минуте «Ливерпуль» вел 2:0 благодаря голам Мане и Салаха. Мане в итоге оформил хет-трик
- Салах забил 30-й гол в 36 матчах во всех турнирах за «Ливерпуль» в этом сезоне
- Вчера другой представитель АПЛ – «Ман Сити» — вынес «Базель» в гостях – 4:0
Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала
«Порту» (Порту) – «Ливерпуль» (Ливерпуль) – 0:5 (0:2)
Голы: Мане, 25 (ВИДЕО), 53, 85. Салах, 30 (ВИДЕО). Фирмино, 70.
Статистика и текстовая трансляция
Порту – Ливерпуль – 0:1. Садио Мане открывает счетОткрыть видео
Порту – Ливерпуль. 0:2. Мохамед СалахОткрыть видео
Фото: Julian Finney/Getty Images Sport/GettyImages.com