«Ливерпуль» уничтожил «Порту». Салах снова забил

«Ливерпуль» уничтожил «Порту». Салах снова забил

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«Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно победил «Порту» в гостях – 5:0.

  • Уже к 30-й минуте «Ливерпуль» вел 2:0 благодаря голам Мане и Салаха. Мане в итоге оформил хет-трик
  • Салах забил 30-й гол в 36 матчах во всех турнирах за «Ливерпуль» в этом сезоне
  • Вчера другой представитель АПЛ – «Ман Сити» — вынес «Базель» в гостях – 4:0

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Порту» (Порту) – «Ливерпуль» (Ливерпуль) – 0:5 (0:2)

Голы: Мане, 25 (ВИДЕО), 53, 85. Салах, 30 (ВИДЕО). Фирмино, 70. 

Статистика и текстовая трансляция

Порту – Ливерпуль – 0:1. Садио Мане открывает счет

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Порту – Ливерпуль. 0:2. Мохамед Салах

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Фото: Julian Finney/Getty Images Sport/GettyImages.com

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