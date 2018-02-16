Как Мануэл Фернандеш стал главным футболистом в России

Лучших футболистов не бывает в худших командах, поэтому прежде, чем понять, как этот португалец выбился в главные герои премьер-лиги и стал лицом «Локомотива» в Европе, следует признать, что его клуб – хорош. «Локомотив» поймал редкий момент истории: «Спартак» - чемпион, «Зенит» с этим долго мириться не намерен, да и ЦСКА, отойдя чуть в сторону собраться с силами, рассчитывает вдарить по русскому футболу скорой контратакой, потому что в бой теперь идут не совсем одни старики.

Они все занялись собой и друг другом, а когда «Локомотив» заставил принимать себя всерьез – стало довольно поздно. Команда у Юрия Семина раскатилась по осени, а зимой еще и подлечила временно нетрудоспособных – Гильерме, Чорлуку, Денисова. Неважно, какой по счету силой – третьей, четвертой, десятой, - он считался на старте. Главное, что он оказался внутренне готов к такому побегу, который пелотон вряд ли сможет теперь съесть. И пелотону приходится этот неприятный факт проглотить.

Победа в Ницце становится новым удручающим сигналом для преследователей «Локомотива» внутри России: команда Семина хорошо перезимовала, «Локо» - в порядке. Мануэл Фернандеш оформил второй после домашнего матча со «Злином» еврокубковый хет-трик за сезон – таких игроков больше нет ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов.

У Мануэла Фернандеша с наступлением хорошей погоды для команды совпала собственная светлая полоса. Главное, конечно, в том, что он в принципе получил возможность выходить на поле. Со сменой руководящей группы в «Локомотиве» естественными стали поступки вразрез с со старой линией. А пребывание в молодежной команде человека с опытом игры за сборную Португалии, полузащитника, который выигрывал кубки четырех футбольных стран, конечно, противоестественно.

Он до сих пор не признается в причинах плохих отношений с Игорем Черевченко и Ольгой Смородской, даже когда разговаривает с журналистами из Португалии. Называет эту историю «закулисной» и отрицает любые контрактные препятствия регулярной практике в то время. Может быть, клуб на его примере пытался показать, что организация всегда выше одного, даже звездного, игрока. А организация тогда делала ставку на тренера без большого самостоятельного опыта, и там достаточно было одного непрямого взгляда или двух-трех некорректных фраз, чтобы тренер и футболист дистанцировались друг от друга.

А Фернандеш умеет быть неприятным. Или, если мягче, вызывать неприязнь. Известно, что ему пришлось дважды покидать клубы в двух разных странах из-за того, что он не сработался с тренером Рональдом Куманом. Впервые это случилось в его родной «Бенфике», куда на контрасте с сезоном при Джованни Траппатони голландец явился, чтобы остаться в памяти Фернандеша как человек злой, вечно недовольный, не способный примириться даже с собой. Потом Куман догнал Фернандеша в «Валенсии», и раздражение в их отношениях бросало тень на любые мелочи, включая выбор игрового номера: у португальца был 37-й, а тренер терпеть не мог крупных чисел.

Или вспомним драку в компенсированное время кубкового финала «Локомотив» - «Урал»: Мануэл Фернандеш провоцирует конфликт с Артемом Фидлером, но если ему лично для выпуска пара хватило пары секунд, то взвинченные одноклубники срываются с тормозов - Ари и Фарфан намахали кулаками на красную карточку.

Фернандеш – опытный игрок. Он попал в еще одну неочевидную, но верную линию. «Локомотив» почему-то при всей лоскутной несхожести периодов своей истории в этом веке умел лучше всех в России находить и адаптировать высококлассных зарубежных центральных полузащитников. Полтора десятка лет здесь царил Лима. Потом недолго, но впечатляюще – Ласс Диарра. И вот Фернандеш, вполне сопоставимый по классу и точно сопоставимый с ними – по влиянию на игру команды. Не зря в «Бенфике» у него было прозвище Мануэлеле – по аналогии с Макелеле, который тогда был эталоном центрального полузащитника.

Юрий Семин помог ему раскрыться тем, что придумал для него удобное амплуа. Сам Фернандеш называет свою позицию «ложный вингер». Португалец располагается на фланге, при обороне должен держать свою бровку, а при атаке – смещается в границах последней трети поля в любые свободные зоны, туда, где переходы между линиями построения соперника короче и свободнее.

Есть еще несколько существенных обстоятельств, благодаря которым Фернандеш неплохо освоился в России. Во-первых, он уже достаточно взрослый для того, чтобы жизнь за пределами поля отвлекала его от работы. Хотя раньше мог шумно погулять: в Испании после вечеринки у одноклубника Мигеля Фернандеша даже забирали в участок. В «Бешикташе», как он сам позже признавался, он развлекался еще активнее, но в Турции у него было достаточно игровой практики, и никому не было дела до того, как португалец проводит свободное время, потому что на работе он был безупречен.

Во-вторых, Фернандеш научился принимать российскую действительность футбола такой, какая она есть. Понял, что футбол здесь – не спорт номер один, или не «король всех видов спорта», как он сам выражается, - в отличие от Турции, где футболом люди буквально живут. Фернандеш уловил разницу в темпераменте людей, вовремя скорректировал свои ожидания, и ему хватило воли, чтобы просто это принять и научиться жить здесь, профессионально выполняя свои контрактные обязательства. Адаптироваться ему помогли уроки русского языка, которые в первый сезон он брал ежедневно, и сейчас португалец вполне способен объясниться в команде. Это, конечно, редкий пример профессионального поведения классного игрока в российском футболе.

В-третьих, Фернандеш спокойно принял, что ему не доведется играть в сборной. Особенно после победы португальцев на Евро-2016. Он считает, что в национальной команде уже сложилось ядро игроков, расщеплять которое своим вторжением у него нет ни смысла, ни возможностей. То есть он и здесь сумел принять ситуацию, а не воевать с ней, поэтому сэкономил силы для основного дела. Футбол в команде «Локомотив» (Москва) – вот так коротко формулируется его суть.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов