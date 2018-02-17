Самое суровое наказание в истории УЕФА. При чем тут «Локомотив»?

Более 50 договорных матчей, угрозы смерти и надвигающаяся рекордная дисквалификация в истории УЕФА – лучший клуб Албании рискует рухнуть в бездну.

Что случилось?

Албанский «Скендербеу», вероятно, будет отстранен от еврокубков на несколько лет за договорные матчи. Официального решения еще нет, но портал Panorama Sport раздобыл документы с итогами расследования от дисциплинарного комитета УЕФА. К клубу хотят применить беспрецедентное наказание: 10-летняя дисквалификация во всех турнирах под эгидой УЕФА, а также штраф в 1 млн евро.

Напомним, после начала скандала с договорными матчами «Скендербеу» по решению местной федерации уже лишился чемпионского титула в сезоне-2015/16 с формулировкой «за влияние на результат матчей», а также был отстранен УЕФА от еврокубков на сезон-2016/17.

Для справки: «Скендербеу» — самый сильный клуб Албании. За последние семь сезонов он шесть раз выиграл местный чемпионат, а в нынешнем сезоне уверенно лидирует. «Скендербеу» первым из албанских клубов пробился в групповой этап еврокубков – это была Лиге Европы в сезоне-2015/16. Тогда албанцам выпало играть с португальским «Спортингом», турецким «Бешикташем» и российским «Локомотивом» (0:2, 0:3). Пропустив год из-за дисквалификации, клуб вновь вышел в групповой этап Лиги Европы, выбив в квалификации, например, «Кайрат» Аршавина. В самой группе албанцы заняли четвертое место, но в одном матче обыграли лидера – киевское «Динамо».

Проблемы для «Скендербеу» начались, когда ими заинтересовалась бельгийская организация Federbet, которая занимается выявлением договорных матчей. Албанский клуб был заподозрен в манипулировании результатами в четырех игр – против «Крузейдерс», загребского «Динамо», «Спортинга» и «Локомотива».

По данным Federbet, на 77-й минуте домашнего матча «Скендербеу» против российского клуба (при счете 1:0 в пользу москвичей) коэффициент на то, что в матче будет забито три гола, был довольно низким – 1,75. Что говорит о большом количестве ставок на это событие. На 87-й минуте, когда до конца игры оставалось совсем мало времени, ставка на то, что голы еще будут, равнялась - 1,60. В итоге на 89-й и 90-й минутах при грубых ошибках албанцев «Локомотив» забил дважды – 3:0.

Еще одна интересная деталь про Federbet: организация в ноябре 2016 года обращалась в РФС, считая, что матч «Урал» — «Терек» (1:4) носил договорной характер. Federbet предоставил РФС ip-адреса игроков, ставивших аномальные суммы, показания букмекеров. Но комиссия РФС в составе Валерия Бутенко, Дмитрия Булыкина и Анзора Кавазашвили не нашла ничего подозрительного в действиях футболистов.

Также внимание бельгийцев обратил на себя матч «Урал» - «Ростов» (1:0), сыгранный 30 ноября 2016 года. Вновь были замечены аномалии с коэффициентами. Но никакого серьезного расследования не последовало.

Албанцы угрожают УЕФА

Важно: ни «Скендербеу», ни УЕФА не отрицают подлинность документа, засвеченного в СМИ.

— Хотим информировать общественность, что опубликованный документ не является окончательным решением УЕФА, — заявила пресс-служба албанского клуба. — Это не новая информация, инспекторы уже два года ведут это дело. Дата слушания пока не назначена. Юридический отдел клуба проводит все необходимые процедуры, и можем выразить уверенность, что вопрос будет успешно закрыт.

Вчера же УЕФА сообщил, что инспекторам Карлу Дхонту и Мигелю Фернандесу-Паласио, которые занимаются расследованием, поступают анонимные угрозы.

«Дополнительная информация, полученная нами, предполагает гораздо большее участие «Скендербеу» в договорных матчах. Следовательно, УЕФА будет рассматривать более длительный запрет для этого клуба.

Сегодня инспекторы дисциплинарного комитета УЕФА получили анонимные угрозы, предположительно направленные на то, чтобы запугать и остановить их работу. Но этого не будет. Полиция уже проинформирована по данном инциденту», — гласит часть заявления на официальном сайте УЕФА.

Напомним, УЕФА в 2013-м получил полномочия наказывать клубы за договорные матчи в национальных турнирах. В том же году трехлетнюю дисквалификацию получил «Фенербхаче», на один сезон были отстранены от еврокубков «Бешикташ» и румынский «Стяуа».

Албанская пресса видит два пути выхода для «Скендербеу». Первый: выиграть в CAS дело у своей федерации футбола. И с этим решением уже идти против УЕФА. Но дело в арбитражном суде по отстранению от еврокубков на год «Скендербеу» уже проиграл.

Второй выход, по которому, видимо, и пойдет клуб: признать, что договорные матчи были, но настаивать на том, что руководство «Скендербеу» к этому не причастно. И переложить вину на игроков. Однако сделать это будет непросто – слишком большой масштаб проступка: клуб суммарно подозревается в более чем 50 договорных матчах на различных уровнях. Поэтому не исключено, что УЕФА примет самое жесткое решение в своей истории в отношении клубов. И для «Скандербеу» — это будет крах, потому что основная статья доходов клуба – еврокубки.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

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