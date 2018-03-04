У Гаттузо начинает получаться в «Милане». Он может спасти клуб от больших финансовых проблем

«Милан» не проигрывает больше двух месяцев. Спасительная Лига чемпионов стала ближе.

Деревенский ведущий

Давайте честно: назначение Гаттузо вместо Монтеллы выглядело нелепым. Прям совсем. Будто ведущего деревенских вечеринок позвали вести новости на «Первом канале». Нарядили в костюм, причесали, дали листок с событиями дня, но забыли главное: он никогда этого не делал.

До того как вернуться в «Милан» и возглавить команду примаверы, Гаттузо своими хаотичными перемещениями между клубами почти убедил: из прекрасного опорника вряд ли получится тренер.

Лучший процент побед он показал в швейцарском «Сьоне» — 33. Красноречиво. Потом зачем-то сунулся в «Палермо», где с тренерами обращаются хуже всех в Италии. Летом 2014 года рискнул двинуть в Грецию – в ОФИ. Спустя некоторое время в клубе начались финансовые проблемы (вот неожиданность, да?), и Гаттузо ушел.

В августе 2015-го он возглавил «Пизу», которую в первый же сезон вывел в серию B, но из-за разногласий с руководством подал в отставку. А спустя месяц вернулся. Чтобы вылететь обратно в серию С, причем «Пиза» пропустила и забила меньше всех в лиге (33 и 23 мяча соответственно за 40 матчей), одержав всего шесть побед.

Таким тренером Гаттузо пришел в примаверу. Не очень похоже на путь подающего надежды. Это особенно сильно резануло, когда он был призван заменить отправленного в отставку Монтеллу. Тренера, который с «Фиорентиной» почти прорвался в Лигу чемпионов, доходил до полуфинала Лиги Европы. Который пытался ставить сложный, но стильный футбол. Который в первый год с «Миланом» дал надежду на возрождение. И тут Гаттузо – классный мужик, да, но, к сожалению, это не профессия.

Тренерский дебют в серии А для Дженнаро получился ужасным: «Милан» на последних минутах упустил победу против худшей команды лиги – «Беневенто» (2:2). При этом счет сравнял… вратарь соперника. Потом были два поражения в трех матчах. В СМИ появились издевательские слухи, что Монтелла может вернуться. А искренняя манера общения Гаттузо перестала восхищать и начала немного утомлять.

Дженнаро сравнивал ближайший матч то с финалом Лиги чемпионов, то финалом чемпионата мира. Рассказывал, что, если потребуется, он готов в снегопад стоять по пояс голым на бровке. После игры с «Аталантой» (0:2) уверенно заявил, что он – наименьшая из проблем «Милана». А главное, над чем надо работать, – «физика» и психология. «Окей, кэп», — подумалось тогда многим. Не отнекивайтесь. Никто не верил в то, что у очень симпатичного как личность, но вообще непонятного как тренер Гаттузо действительно был какой-то план, кроме красивых выражений на пресс-конференциях и злых глаз в раздевалке. А он был. Поэтому его теперешний взлет – это очень круто.

«Милан» уже 13 матчей не проигрывает (шесть матчей подряд не пропускает – с 4 февраля)

Гаттузо ни разу не проиграл за три игры против «Лацио» — одной из лучших команд серии А сейчас. Одна победа – в чемпионате, две ничьи 0:0 – в Кубке (и победа по пенальти). «Милан» в финале турнира. Еще Гаттузо в гостях победил «Рому»

Семь очков от зоны Лиги чемпионов. На момент прихода Гаттузо было 14

Заиграла молодая звезда «Милана» Патрик Кутроне (13 голов в 32 матчах). При Монтелле 20-летний форвард дебютировал в серии А, бодро начал этот сезон, но потом сел на лавку. Гаттузо вернул его в старт вместо дорогих Андре Силвы и Калинича (63 млн евро на двоих)

Переход Бонуччи из «Ювентуса» в «Милан» перестал выглядеть ужасной ошибкой. Просто ошибкой – да, но уже не катастрофой. В новой схеме (о ней ниже) защитник вновь обрел уверенность, заявив о нацеленности на ЛЧ

Микроклимат. Тут все просто: такого единого «Милана» не было давно. Никола Калинич на 118-й минуте запарывает выход один на один в решающем матче с «Лацио», но команду это сплотило – и серию пенальти «россонери» выиграли. В каждом интервью футболистов только и разговоров о том, какой Гаттузо мотиватор, как всем хочется побеждать

Что сделал Гаттузо?

Первое: он правда всерьез занялся «физикой» команды

При Монтелле «Милан» по среднему пробегу за матч шел предпоследним (!) в лиге. Красно-черные в среднем выдавали 105 км, а иногда даже опускались ниже отметки в 100 км.

Гаттузо в первый месяц нагрузил команду двухразовыми тренировками (прямо по ходу сезона) так, что через четыре игры «Милан» стал регулярно пробивать планку по километражу: против «Аталанты» (0:2) – 113 км, против «Фиорентины» (1:1) – 114, против «Кротоне» (1:0) – 115. Понятно, что отчасти это связано со стилем. Монтелла больше играл в контроль мяча, при Гаттузо «Милан» не против сыграть вторым номером, что увеличивает пробег. И чувствует себя в таком варианте «Милан» комфортно. Как было, например, в игр с «Ромой» (2:0) – мяч большую часть времени был у римлян, а забивали миланцы.

Очевидно, что увеличение интенсивности тренировок не панацея, но факт – «Милан» стал мощнее. Сейчас его не может остановить даже игра на трех фронтах: серия А – шесть побед в семи последних матчах; Кубок – победы над «Интером», «Лацио», выход в финал; Лига Европы – вынос крепкого «Лудогорца» (4:0 по сумме двух матчей).

Форсирование формы может уронить команду чуть позже, но для «Милана» ключевой отрезок именно сейчас – в начале весны. В последних шести турах у «россонери» будут средние соперники, догонять надо в ближайших матчах.

Второе: схема

Монтелла в прошлом сезоне играл 4-3-3, в нынешнем после покупки Бонуччи перешел на 3-5-2. И это не сработало. Бонуччи при игре в три защитника любит выдвигаться довольно высоко к центру поля – в таких случаях очень важна подстраховка. Менее опытные Романьоли и Мусаккио с этим не справлялись.

Гаттузо не стал ничего усложнять и вернулся к 4-3-3. Игра в обороне стала проще, Бонуччи и Романьоли вместе смотрятся здорово – команда уже месяц не пропускает. Хотя до Гаттузо «Милан» из последних 23 матчей пропустил в 22-х.

Третье: психология

«Милан», как и любой великий клуб, находящийся в стадии перестройки, терялся под тяжестью ожиданий. Средних в большинстве своем игроков убивала мысль, что еще несколько лет назад здесь творили великие – и надо бы им соответствовать. Поэтому если что-то шло не так, команда рушилась. Об этом много говорил и Гаттузо. И ему удалось это переломить.

Бонуччи и Романьоли успокоились, Чалханоглу поверил в себя, стал чаще идти в дриблинг (1,2 против 0,33 за матч), давать больше проникающих передач (2,3 против 1,7), совершать больше перехватов (4,4 против 2,5). С двойной энергий продолжил пахать Бонавентура, Кесси раскрылся как опорник. Молодой Кутроне вновь принялся исполнять Индзаги. Игроки перестали дергаться после первых сложностей, начав выдавать свой уровень. Не великий, но крепкий.

— Гаттузо, несмотря на свою молодость и относительную неопытность, знает, как заставить команду играть, — говорит о своем тренере Бонуччи. — Больше всего меня поражает его талант передавать игрокам чувство голода до побед. Все, чем он обладал, будучи игроком, — харизма, решительность, свирепость – все это передается нам. Ничего подобного у других тренеров я не видел.

Да, Гаттузо все тот же: был самым свирепым игроком, теперь стал таким же тренером. Про регулярные подзатыльники говорить не будем – это очевидно. Но после победы над «Сампдорией» (1:0) Дженнаро очень удивил. Он собрал игроков в круг и попросил их потолкать его.

- Я хочу, чтобы мои игроки стали счастливее. Особенно те, кто остался на скамейке. У них появился шанс отомстить мне, — объяснял Гаттузо свои методы.

Спасти «Милан»

Гаттузо до сих пор работает по контракту тренера примаверы – 120 тысяч евро в год. Еще раз: в год.

— Мой контракт? Это последнее, что меня волнует. Мы вообще в последнее время слишком много говорим обо мне, — отмечал Дженнаро. — Я никакой не гуру и тому подобное. Да, здесь я живу мечтой, но правда в том, что мне предстоит многому научиться, чтобы добиться успеха. Пока я просто воспользовался прекрасным шансом – и все.

Все так. Но теперь и сам Дженнаро, получающий меньше всех тренеров не только серии А, но и, например, РФПЛ, стал для «Милана» единственным шансом спастись от больших финансовых проблем.

Необдуманные летние траты (более 200 млн евро на 11 новичков) привели к тому, что на «Милан» обратил внимание УЕФА – из-за финансового фейр-плей. Испанская Marca сообщала, что в организации рассматривали вариант отстранения клуба от еврокубков. Все это осложнялось слухами о махинациях нового владельца «Милана» — Йонгхонга Ли. Якобы его финансовое состояние очень преувеличено, и бизнесмена ждет банкротство. Сам бизнесмен, естественно, все опровергает.

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне в конце 2017 года ездил в УЕФА, как к себе домой, пытаясь убедить организацию в том, что у клуба есть четкий бизнес-план. В итоге УЕФА оштрафовал «Милан» на 20 млн евро – 5 млн клуб заплатит в любом случае, а еще 15 – если не покажет необходимые финансовые показатели. Учитывая, что долги «россонери» больше 100 млн евро, шанс выполнить условия УЕФА только один – попасть в Лигу чемпионов.

По потерянным очкам отставание от четвертого места, теперь – после реформ УЕФА – дающее прямую путевку в ЛЧ, семь очков. Сегодня «Милан» играет с «Интером», который как раз идет четвертым.

Важно понимать, что вряд ли какой топ-тренер пойдет в нынешний «Милан», да и денег на большую зарплату у клуба нет. Нужно сначала расчистить зарплатную ведомость игроков и рассчитаться с кредиторами, чем руководство усиленно и занимается.

Вот и получается, что свирепый и простоватый на вид Гаттузо, в которого никто не верил, может спасти «Милан». Казалось, так бывает только в кино.

Фото: Paolo Bruno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com

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