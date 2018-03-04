Четыре мяча «Ромы» прервали 10-матчевую победную серию «Наполи»: голы и лучшие моменты

Четыре мяча «Ромы» прервали 10-матчевую победную серию «Наполи»: голы и лучшие моменты

10:12

«Рома» в гостях победила «Наполи» в 27-м туре cерии А, Джеко отметился дублем.

Факты:

  • В первом круге победил «Наполи» - 1:0
  • Проиграв «Роме», «Наполи» прервал победную серию из 10 матчей
  • «Наполи» нанес 26 ударов (13 – в створ), «Рома» - 11(5), владение мячом – 65 на 35 в пользу «Наполи»
  • В последних 20 выездных матчах «Рома» проиграла лишь однажды
  • До игры с «Ромой» «Наполи» ни разу не пропускал больше двух мячей за матч в этом сезоне
  • Джеко сделал дубль, с 13 забитыми мячами оставшись на 7-м месте в гонке лучших бомбардиров серии А
  • Стартовый состав «Наполи»: Рейна, Руй, Хюсай, Кулибали, Албиоль, Аллан, Жоржиньо, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье
  • Стартовый состав «Ромы»: Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Найнгголан, Строотман, Перотти, Де Росси, Юндер, Флоренци, Джеко

Чемпионат Италии. 2017-18. Тур 27

«Наполи» (Неаполь) — «Рома» (Рим) — 2:4 (1:2)

Голы: Инсинье, 6 (ВИДЕО). Мертенс, 90 (ВИДЕО) — Юндер, 7 (ВИДЕО). Джеко, 26 (ВИДЕО), 73 (ВИДЕО). Перотти, 79 (ВИДЕО).

Статистика и текстовая трансляция 

Голы:

Наполи - Рома. 1:0. Лоренцо Инсинье открыл счет

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Наполи - Рома. 1:1. Дженгиз Юндер

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Наполи - Рома. 1:2. Эдин Джеко

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Наполи - Рома. 1:3. Эдин Джеко

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Наполи - Рома. 1:4. Диего Перотти

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Наполи - Рома. 2:4. Дрис Мертенс

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Наполи - Рома - 2:4. Голы и лучшие моменты

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Фото: Francesco Pecoraro / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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