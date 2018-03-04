Четыре мяча «Ромы» прервали 10-матчевую победную серию «Наполи»: голы и лучшие моменты

«Рома» в гостях победила «Наполи» в 27-м туре cерии А, Джеко отметился дублем.
Факты:
- В первом круге победил «Наполи» - 1:0
- Проиграв «Роме», «Наполи» прервал победную серию из 10 матчей
- «Наполи» нанес 26 ударов (13 – в створ), «Рома» - 11(5), владение мячом – 65 на 35 в пользу «Наполи»
- В последних 20 выездных матчах «Рома» проиграла лишь однажды
- До игры с «Ромой» «Наполи» ни разу не пропускал больше двух мячей за матч в этом сезоне
- Джеко сделал дубль, с 13 забитыми мячами оставшись на 7-м месте в гонке лучших бомбардиров серии А
- Стартовый состав «Наполи»: Рейна, Руй, Хюсай, Кулибали, Албиоль, Аллан, Жоржиньо, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье
- Стартовый состав «Ромы»: Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Найнгголан, Строотман, Перотти, Де Росси, Юндер, Флоренци, Джеко
Чемпионат Италии. 2017-18. Тур 27
«Наполи» (Неаполь) — «Рома» (Рим) — 2:4 (1:2)
Голы: Инсинье, 6 (ВИДЕО). Мертенс, 90 (ВИДЕО) — Юндер, 7 (ВИДЕО). Джеко, 26 (ВИДЕО), 73 (ВИДЕО). Перотти, 79 (ВИДЕО).
Статистика и текстовая трансляция
Голы:
Наполи - Рома. 1:0. Лоренцо Инсинье открыл счетОткрыть видео
Наполи - Рома. 1:1. Дженгиз ЮндерОткрыть видео
Наполи - Рома. 1:2. Эдин ДжекоОткрыть видео
Наполи - Рома. 1:3. Эдин ДжекоОткрыть видео
Наполи - Рома. 1:4. Диего ПероттиОткрыть видео
Наполи - Рома. 2:4. Дрис МертенсОткрыть видео
Наполи - Рома - 2:4. Голы и лучшие моментыОткрыть видео
Фото: Francesco Pecoraro / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru