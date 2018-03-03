Дибала забивает на 93-й минуте. Такой удар не взял бы ни один вратарь мира

Дибала забивает на 93-й минуте. Такой удар не взял бы ни один вратарь мира

3 марта 22:45

Легионер «Ювентуса» блестящим образом принес победу своей команде в гостевом матче с «Лацио».

Перед сложнейшим еврокубковым выездом в Лондон туринцы добились очень важной победы в серии А. С минимальным счетом была обыграна команда, которая теоретически еще могла считаться преследователем – римский «Лацио».

Единственный мяч уже в компенсированное время забил Пауло Дибала. Сначала аргентинец прокинул мяч между ног одному оппоненту, затем в силовой манере оттер другого и неотразимо пробил в дальний верхний угол.

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Последний раз «Юве» терял очки в серии А еще 9 декабря.

Чемпионат Италии. 2017-18. Тур 27

«Лацио» (Рим) — «Ювентус» (Турин) — 0:1 (0:0)

Гол: Дибала, 90 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Paolo Bruno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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