Дибала забивает на 93-й минуте. Такой удар не взял бы ни один вратарь мира

Легионер «Ювентуса» блестящим образом принес победу своей команде в гостевом матче с «Лацио».

Перед сложнейшим еврокубковым выездом в Лондон туринцы добились очень важной победы в серии А. С минимальным счетом была обыграна команда, которая теоретически еще могла считаться преследователем – римский «Лацио».

Единственный мяч уже в компенсированное время забил Пауло Дибала. Сначала аргентинец прокинул мяч между ног одному оппоненту, затем в силовой манере оттер другого и неотразимо пробил в дальний верхний угол.

Последний раз «Юве» терял очки в серии А еще 9 декабря.

Чемпионат Италии. 2017-18. Тур 27

«Лацио» (Рим) — «Ювентус» (Турин) — 0:1 (0:0)

Гол: Дибала, 90 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Paolo Bruno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru