УЕФА изменил формат еврокубков. Как это скажется на российских клубах?

Вчера УЕФА представил новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы на три следующих сезона. Для российских клубов есть хорошие новости.

Ключевые изменения

Теперь четыре сильнейших клуба из четырех ассоциаций с самыми высокими рейтингами (сейчас это Испания, Германия, Англия, Италия) будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов. До этого только три клуба попадали сразу в группу, а еще одна команда пробиралась через квалификацию

Всего автоматические путевки будут получать 26 клубов: действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, 16 команд - от топ-4 чемпионатов, по две команды – от стран, занимающих пятое и шестое места в таблице коэффициентов (сейчас это Франция и Россия). И еще по одной команде от четырех стран, идущих в рейтинге с 7-го по 10-е место (сейчас это Португалия, Украина, Бельгия, Турция).

Каждая команда, вылетевшая в отборе Лиги чемпионов (на любой из стадий), получит шанс добиться успеха в Лиге Европы. Самый радостный пункт для российских клубов, но об этом позже

Как попасть в Лигу чемпионов через отбор?

Есть две дороги: Путь чемпионов (четыре путевки в группу ЛЧ) и Путь представителей лиг (две путевки). Первый вариант это для чемпионатов, которые в таблице коэффициентов занимают 11-е место и ниже. Поскольку РФПЛ стал шестым по итогам сезона -2016/17, наш вариант – это Пусть представителей лиг.

Удобная и понятная таблица на сайте УЕФА, кто и на какой стадии начинает свою еврокампанию

Таблица коэффициентов (сумма за пять сезонов)

1. Испания – 101,998

2. Англия – 76,605

3. Италия – 73,082

4. Германия – 69,284

5. Франция – 54,248

6. Россия – 52,382

7. Португалия – 46,248

В новой системе разница между шестым и седьмым местом по-прежнему очень велика. Во-первых, шестое место получает две, а не одну гарантированную путевку в групповой этап ЛЧ, а во-вторых, в квалификации наша команда начнет на один раунд позже.

Выглядит это так:

Второй отборочный раунд: шесть команд из чемпионатов, которые в рейтинге занимают места с 10-го по 15-е, играют между собой

Третий отборочный раунд: к трем победителям предыдущей стадии добавляется пять команд из чемпионатов уровнем выше. Именно здесь будет начинать еврокубок бронзовый призер РФПЛ этого сезона

Раунд плей-офф: четыре победителя третьего отборочного раунда играют между собой

Чем такая система хороша для РФПЛ?

1) Раньше поражение в третьем отборочном раунде ЛЧ означало вылет в четвертый квалификационный раунд Лиги Европы. Был риск нарваться на крепкую команду и расстаться с еврокубками.

Теперь же проигравший в третьем раунде Лиги чемпионов (разговор именно о Пути представителей лиг) сразу попадает в групповой этап Лиги Европы. Получается, бронзовый призер РФПЛ гарантирует себе продолжительную еврокубковую осень. Либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы.

2) При новой системе нет риска попасть в квалификации ЛЧ на клубы из Испании, Германии, Англии и Италии. Все их представители сразу попадают в групповой этап. Российские команды будут соперничать с французами, португальцами, турками, украинцами, бельгийцами, голландцами и другими середняками.

«ПСЖ» вряд ли в ближайшие годы будет пробиваться через квалификацию, а со всеми остальными можно и, наверное, даже нужно играть, если хочешь попасть в Лигу чемпионов и заработать приличную сумму.

3) Отбор во второй по значимости турнир тоже будет разделен на две ветви. Раньше вылетевшие из квалификации Лиги чемпионов команды и те, кто по итогам сезона попал именно в Лигу Европы, встречались в четвертом отборочном раунде. Теперь покинувшие Лигу чемпионов будут биться за свои восемь путевок. А изначально нацеливавшиеся на Лигу Европы – за свои 13. Поэтому нет риска, заняв четвертое или пятое место в РФПЛ, нарваться на клуб уровня Лиги чемпионов. У них будет свое сито.

Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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