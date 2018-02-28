Анатолий Тимощук: «Лейпциг» выверяет каждый шаг, но есть и недостатки. Постараемся ими воспользоваться»

После 4 лет выступлений за «Баварию» экс-капитан, а ныне один из тренеров «Зенита» продолжает внимательнейшим образом следить за бундеслигой. А потому прекрасно знает, что из себя представляет «Лейпциг» - соперник сине-бело-голубых по 1/8 финала Лиги Европы.

Проблема для грандов

— Современная история у «Лейпцига» не очень длинная. Клуб основан в 2009 году. Но то, что команда громко ворвалась в бундеслигу и стала проблемой для грандов немецкого футбола, — это однозначно, — говорит «Матч ТВ» Анатолий Тимощук. — Вот и сейчас она продолжает бороться за путевку в Лигу чемпионов. Что касается нынешнего розыгрыша самого престижного еврокубка, то в нем наш соперник показал очень неплохую игру. А в 1/16 финала Лиги Европы он прошел лидера серии А «Наполи». Так что это хорошая команда. Мне нравится ее футбол.

– Когда вы играли в бундеслиге…

— …«Лейпцига« в ней еще не было (смеется). Но уже ходили разговоры, что одна крупная австрийская компания начала реализацию очередного футбольного проекта. Такого же, как в Зальцбурге. В клубе из этого города, как известно, здорово все выстроено. Теперь дошла очередь до бундеслиги. Этот рынок австрийцам, видимо, тоже интересен.

— Читал, что «Лейпциг» в немецком футболе приняли чуть ли не в штыки. Называли «выскочками», «денежными мешками» и т. д. Слышали что-нибудь подобное?

— Не думаю, что все было настолько серьезно и обидно для «Лейпцига“. Ведь команда в первый же год в бундеслиге показала результат не за счет каких-то сумасшедших покупок. Она была укомплектована в основном молодыми игроками, на тот момент мало кому известными по меркам высшего немецкого дивизиона. Хотя вложения в клуб, конечно, были. И довольно серьезные. На уровне того, что мы привыкли видеть в современном футболе.

— История гласит, что поначалу австрийский концерн хотел вложиться в команду на базе богатого на традиции, но обнищавшего лейпцигского клуба «Заксен», однако сделка сорвалась из-за протестов болельщиков. А вот у соседей из «Маркранштедта» фанаты оказались не такими щепетильными. Так в 2009 году и появился новый «Лейпциг».

— Футбольным традициям в Германии придают очень большое значение. Помню такой случай. В заключительном туре чемпионата мы с «Баварией» играли в Гамбурге против «Санкт-Паули». Соперник уже потерял все шансы остаться в бундеслиге, на табло 7:1 или 8:1 в нашу пользу, а болельщики хозяев поля стоя аплодируют своей команде и всячески ее приветствуют. Причем речь идет о полном стадионе и всех 90 минутах игры. Больше того, люди благодарили «Санкт-Паули» за то, что в течение всего сезона они имели возможность наблюдать у себя дома за игрой лучших клубов страны. Поэтому историей с поклонниками «Заксена» я не удивлен. Конечно, каждый болельщик в Германии хочет, чтобы в подобной ситуации был возрожден именно его клуб. Но точно так же он думает о сохранении традиций и истории.

— В случае с «Лейпцигом» в бундеслигу ворвался не только новичок, но еще и проект, инвестируемый из соседней Австрии, где футбол все же несколько на другом уровне. Это тоже никого не задевает?

— Понимаете, все новое воспринимается в Германии с некоторой опаской. Но сейчас она уже, скорее всего, пропала. Ведь люди видят, что это большой серьезный проект. Что в команде собраны хорошие игроки. Причем в основном – молодежь. Это своего рода пример, как надо развиваться и к чему стремиться. Понятно, что с такими грандами, как «Бавария“ и «Боруссия», бороться по части достижений «Лейпцигу» еще рановато. Но он старается.

— «Лейпциг» возглавляет австриец Ральф Хазенхюттль. Как считаете, его назначению поспособствовали владельцы клуба?

— Всякое может быть, но я в этом не уверен. Не забывайте: все ходы, которые делает клуб, тщательно продуманы. «Лейпциг» действительно сначала долго отмеряет, прежде чем совершить какое-то действие.

Почти как "Лестер"

— За счет чего «Лейпциг» стал по итогам прошлого сезона вторым в бундеслиге?

— Отчасти, это, конечно, феноменально. Тут, мне кажется, можно провести параллель с английским „Лестером“. Команда только-только вышла в АПЛ и сразу же стала чемпионом. За счет чего? И в том, и в другом случае благодаря тому, что собрали молодых талантливых игроков. С потрясающей самоотдачей, жаждой побед, желанием доказать на фоне грандов, что они тоже многое могут. Еще раз подчеркну, что в „Лейпциге“ селекционная работа выстроена очень грамотно, плюс качественно подобран тренерский штаб. Это и стало главным залогом успеха.

— На данный момент после 24 туров «Лейпциг» находится на 5-6 месте. Правда, от идущей второй дортмундской „Боруссии“ отстает всего на 3 очка. Тем не менее в этом сезоне дерзкому новичку, судя по всему, приходится сложнее. Раззадорил он грандов?

— В том числе. Тут аналогия с „Лестером“ тоже отчасти уместна. На кураже и характере такие всплески бывают. Но, как известно, удержаться на вершине в подобных случаях тяжелее, нежели ее достигнуть. Впрочем, перед «Лейпцигом» и сейчас, думаю, стоит задача вновь оказаться в Лиге чемпионов. Хотя руководство клуба наверняка настораживает нестабильная игра в последних турах. Все-таки оно уже привыкло к тому, что команда находится в хорошем тонусе и чаще побеждает.

— В деле соперников видели?

— Конечно. Мне было очень интересно посмотреть, скажем, их матч с „Баварией“. Да, «Лейпциг» проиграл – 0:2, но он уже с 13-й минуты оказался в меньшинстве. Более того, команда показала характер и сопротивлялась до последнего.

— Недавнюю встречу с „Кельном“, в которой „Лейпциг“ уступил аутсайдеру (1:2), тоже смотрели?

— Там произошла ротация состава. Не играли Кейта, Тимо Вернер. С чем это связано – не знаю. Возможно, у ребят повреждения. Но факт остается фактом – на поле не было трех ключевых футболистов. Двое из которых в сумме забили 15 голов. Представляете, какой это атакующий потенциал? И хотя даже без них «Лейпциг» показывал наступательный футбол и забил первым, все же было видно, что этих игроков не хватало. Да и „Кельн“ проявил упорство – с последнего места отступать уже некуда.

— В 1/16 финала Лиги Европы «Лейпциг» тоже удивил. Сначала обыграл „Наполи“ в гостях – 3:1, а потом дома уступил – 0:2.

— Видимо, после победы на выезде несколько потеряли концентрацию. А „Наполи“ после такого фиаско в родных стенах, наоборот, был очень мотивирован. И если бы при 0:2 в Лейпциге лидеру серии А немного повезло, мы бы стали свидетелями еще одного сенсационного результата.

— Болельщики „Зенита“ в интернете пишут: если команда 8 марта сыграет в гостях с „Лейпцигом“ так же, как „Наполи“, то есть выиграет 2:0, это будет совсем неплохо. Согласны?

— Конечно. Забить, а уж тем более победить на выезде – это в еврокубках самое главное.

— «Лейпциг» сохраняет мотивацию в Лиге Европы?

— Думаю, да. Правда, сейчас у нашего соперника очень сложный график. Перед нами ему встречаться с дортмундской „Боруссией“, а после нашей ответной игры – с „Баварией“. По сути, ключевые матчи сезона на обоих фронтах. Вот и увидим, насколько „Лейпциг“ готов к этому отрезку психологически.

»Временно поработал левым полузащитником«

— Сильные и слабые стороны немецкой команды наверняка подметили?

— Да. О недостатках раньше времени, как вы понимаете, говорить не хотелось бы. Но они есть, и само собой, постараемся ими воспользоваться. Что касается сильных сторон „Лейпцига“ — очень хорош и быстр левый фланг. Полузащитники здорово поддерживают атаку из глубины. Команда моментально вступает в отбор. Нападающие весьма подвижные и агрессивно ставят себя на поле. Еще в полузащите есть Кампль, который давно в бундеслиге, играет за сборную.

— Говорят, за многими молодыми футболистами „Лейпцига“ уже охотятся гранды.

— Это один из примеров, которые мы не раз наблюдали в Лиге чемпионов. В нее попадает команда с хорошим подбором молодых игроков, показывает неплохой результат. И на ребят сразу начинают обращать внимание. Да и второе место в бундеслиге – очень высокий результат.

— Вас не отправляют просматривать „Лейпциг“ лично.

— Как и в случае с „Селтиком“, изучать противника ездил Анджело Грегуччи. Но ту игру я тоже специально скачал для себя и уже проанализировал. Обязательно поделимся с Анджело мнениями и впечатлениями. И придем к общему знаменателю.

— В заключении давайте вернемся к делам „Зенита“. Во вторник команда сыграла в Риме двусторонку, в который вы тоже приняли участие.

— (Смеется.) Временно поработал левым полузащитником.

— Как ощущения?

— Да ничего, нормально. Хорошие даже! Подвигались, поработали. Накануне ведь были не самые благоприятные погодные условия. Хотели уехать от питерского мороза, а попали в римский снег. Но я бы не сказал, что это какой-то негативный момент. Вы сами видели, все ребята играли с настроением. Думаю, мы подходим к своему оптимальному состоянию.

— Раз так, значит, и вы в отличных кондициях?

— Стараюсь следить за собой, постоянно тренируюсь. В принципе могу и в баскетбол поиграть, и в волейбол, и так далее. Все это, чтобы быть в хорошей форме.

Фото: ФК „Зенит“, globallookpress.com