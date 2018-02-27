«После матчей «Атлетико» на стадионах трава не растет. Они все выжигают». Генич – о сопернике «Локо» в Лиге Европы

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказывает о команде, которая ждет в еврокубке московский «Локомотив».

Достаточно посмотреть на таблицу коэффициентов и клубный рейтинг УЕФА, чтобы понять: «Атлетико» является командой уровня Лиги чемпионов. Если бы не ничьи с «Карабахом» в группе, мадридцы продолжили бы еврокубковый сезон в главном турнире Европы. Помню очень хорошо слова капитана Габи, сказанные им после второй игры с «Карабахом»: «Лига Европы – это дерьмо». Он имел в виду, что турнир, безусловно, попытаются выиграть, но команда у них иного статуса и возможностей.

Что ж, как сложилось, так сложилось. Не пожалел жребий «Локомотив». Боюсь, Илья Геркус все же имел в виду несколько иное, говоря о желании сыграть в 1/8 финала с сильным соперником. Скорее, подразумевался клуб, с которым можно будет бороться. «Карабах» показал в группе Лиги чемпионов, что «Атлетико» не так страшен, но сейчас команда Симеоне в отличной форме, и если она серьезно подойдет к Лиге Европы, то окажется главным фаворитом.

Про «Атлетико» точно можно сказать, что это коллектив без слабых мест. У мадридцев отличный вратарь, первоклассная оборона, которая не первый год вместе, а новички вроде Врсалько там моментально адаптируются, у них великолепный центр поля с разными вариантами (Коке в центре и на фланге, перемещающийся по полю Сауль) и, конечно, суператака. Когда команда бежит, когда она функционально готова, то не зря говорят: после матчей «Атлетико» на стадионах трава не растет. Они все выжигают!

Не так давно «Севилье» удалось выбить «Атлетико» из Кубка Испании в двухматчевом противостоянии, но я бы не сказал, что там складывалось все столь однозначно. В первой игре у подопечных Симеоне было ощутимое преимущество, которое удалось конвертировать в гол Диего Косты. Однако в заключительные десять минут что-то испортилось, и у очень надежной обычно обороны начались сбои: это и гол имени Мойя, когда голкипер фактически забросил мяч в свои ворота, и контратака имени Корреа. В ответной встрече «Атлетико» надо было забивать минимум дважды – с таким ощущением команда вышла на поле и… пропустила уже на 40-й секунде. Ситуация, способная надломить даже «Атлетико», согласитесь. «Севилья» в Кубке оказалась более куражной командой, ей удалось дестабилизировать противника. Редкий случай, когда в одном конкретном матче мадридцев переиграли. Но это история, которая живет сама по себе, и к Лиге Европы отношения иметь вряд ли будет.

Достаточно посмотреть недавний поединок в примере с «Севильей», чтобы понять, насколько большую роль играет Диего Коста в «Атлетико». Он отлично взаимодействует с Гризманном, у которого прошла хандра и который показывает великолепный футбол. Раньше казалось, что Коста – хулиган и индивидуалист, теперь же очевидно, что он очень хорошо играет на команду, на партнеров. «Атлетико» не хватало игрока таких габаритов, чтобы цепляться впереди за мячи. Особенно это бросалось в глаза, глядя на классную вторую волну атаки в лице Коке, Сауля и того же Гризманна, который нередко садится глубоко. Сейчас фигура Диего Косты в этом плане незаменима. Ну а если надо добавить скорости и мобильности, выходит Гамейро. Яркий пример – матч с «Атлетиком», когда баски просто перестали успевать за соперником с выходом француза на поле. Я изначально немного скептически относился к трансферу Косты. Это не совсем стиль «Атлетико» - возвращать игрока, заплатив за него больше, чем в свое время выручили. Но Симеоне показал еще раз, что он хорошо понимает Косту, знает, как его использовать. «Атлетико» разнообразил игру впереди, и от этого союза выиграли все.

На «Камп Ноу» в воскресенье мадридцы поедут совершенно безбоязненно и могут попробовать отобрать очки у «Барселоны». У «Локо» в это время будет матч со «Спартаком», но нельзя сказать, что команды находятся в равных условиях. «Атлетико» догоняет «Барсу» и играет на выезде, а «Локомотив» принимает в чемпионате команду, которая хочет догнать. Несколько зеркальная история - в пользу железнодорожников. Ведь «Атлетико» ничья в Барселоне практически ничего не дает, тогда как «Локо», если сумеет отобрать очки у «Спартака», попадет фактически в предчемпионскую позицию.

Статистика говорит о том, что играющие дома ответный матч команды чаще проходят дальше. Москвичам важно забить на «Ванда Метрополитано». Это стадион пока не намоленный, в отличие от «Висенте Кальдерон», и есть хорошие примеры, как там надо играть против «Атлетико». Помимо «Карабаха» можно вспомнить «Ростов» в Мадриде с победным мячом хозяев уже в компенсированное время. «Локо» надо сыграть организованно и ловить свои шансы в контратаках. Если железнодорожники покажут такое же взаимодействие между игроками, как это было против «Ниццы», то шансы забить будут. Самый худший расклад – поражение без забитого мяча. «Атлетико» умеет наказывать и играть по результату. Условно говоря, 1:3 в Мадриде может оказаться даже более приемлемым, чем сухое поражение 0:1.

Фото: Aitor Alcalde / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Arroyo Moreno / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Atlético de Madrid

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