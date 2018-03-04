Умер защитник сборной Италии Давиде Астори

Ему был тридцать один год.

Астори воспитывался в «Милане», но так и не сыграл за этот клуб. По ходу сезона-2010/11 Чезаре Пранделли позвал Давиде в сборную, а Адриано Галлиани начал переговоры о его возвращении в «Милан», но так и не договорился о компенсации с тогдашним владельцем «Кальяри» Массимо Челлино. Не договорились с ним и «Анжи» со «Спартаком», претендовавшие на Астори в 2012-м. Челлино признался в интервью La Repubblica, что в феврале 2012-го отказался продать Давиде в «Анжи» за тридцать миллионов евро.

Тем не менее в июле 2012-го Челлино был близок к тому, что отпустить Астори в «Спартак», сам игрок вроде как согласовал четырехлетний контракт на два миллиона евро в год и за свой счет улетел в Германию на медосмотр (за свой - потому что сначала опоздал на самолет), но, по словам Валерия Карпина, в последний момент «просто испугался» и остался в Кальяри. Вместо Астори «Спартак» взял Инсаурральде.

Позже защитником интересовались «Зенит» и «Локомотив», но в июле 2014-го «Кальяри» согласился продать его «Лацио». Когда Астори на правах аренды с правом выкупа оказался в «Роме», спортивный директор «Лацио» Игли Таре назвал это «ударом ниже пояса» со стороны «Кальяри».

Астори неплохо отработал сезон-14/15, забил в январе победный мяч «Удинезе», но «Рома» не выкупила его трансфер, и Давиде перешел в «Фиорентину», став при Паулу Соузе одним из лидеров клуба. Журналист Radio Bruno Бенедетто Феррара рассказывал, что два года назад именно Астори пытался взбодрить команду после поражения в тосканском дерби от «Эмполи».

В 2009 году на дне рождения друга Давиде познакомился с моделью Франческой Фьоретти, бывшей участницей шоу «Большой брат». Два года назад у них родилась дочь Виттория. Чуть позже, после ухода аргентинского защитника Гонсало Родригеса, Астори стал капитаном «Фиорентины».

Среди четырнадцати матчей Астори за сборную Италии выделяется победа над Уругваем в матче за третье место Кубка конфедераций-2013. В той встрече Астори открыл счет с передачи Алессандро Диаманти. Свой последний гол Давиде забил в сентябре прошлого года «Вероне», а неделю назад отдал голевой пас Кристиано Бираги, автору победного мяча в игре с «Кьево».

Перед воскресной игрой с «Удинезе» Астори был найден мертвым в своем гостиничном номере. «Фиорентина» назвала причиной смерти «внезапную болезнь».

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